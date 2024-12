Đài CNN trích dẫn tuyên bố ngày 11/12 của IDF cho biết, các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã tiến hành khoảng 350 vụ ném bom và oanh tạc tên lửa vào hàng loạt mục tiêu quân sự khắp Syria, bao gồm các địa điểm sản xuất vũ khí tại thủ đô Damascus cũng như các thành phố Homs, Tartus, Latakia và Palmyra. Trong số các mục tiêu bị IDF nhắm bắn còn có các sân bay, hệ thống phòng không, máy bay không người lái (UAV), phi cơ và xe tăng.

Đoạn video do IDF công bố về chiến dịch tấn công Syria quy mô lớn do không quân và hải quân Israel phối hợp tiến hành ngày 10/12. Nguồn: Times of Israel

Theo IDF, trong chiến dịch "Mũi tên Bashan" kéo dài 2 ngày qua, binh lính Israel đã thực hiện thêm 130 vụ tấn công nhằm vào các kho chứa vũ khí, công trình quân sự, các bệ phóng tên lửa và vị trí nhắm bắn ở nước láng giềng. Quân đội Israel ước tính đã phá hủy thành công 70 -80% năng lực quân sự chiến lược của chính quyền Syria trước đây.

Khi đến thăm một căn cứ hải quân ở cảng Haifa, miền bắc Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz ngày 10/12 cho hay, IDF đã mở một chiến dịch “xóa sổ hạm đội hải quân Syria và thu được thành công lớn” vào đêm trước đó. Ông Katz không cung cấp thêm thông tin, nhưng tổ chức SOHR chuyên giám sát tình hình ở Syria, có trụ sở tại Anh thống kê, các lực lượng Tel Aviv đã phá hủy khoảng 10 tàu hải quân tại quân cảng ở tỉnh Latakia, miền tây Syria.

Bộ trưởng Katz cũng tiết lộ kế hoạch thành lập “khu vực phòng thủ an toàn” ở miền nam Syria mà không có sự hiện diện thường trực của lính Israel để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa khủng bố nào. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh IDF đã giành quyền kiểm soát vùng đệm phi quân sự ở khu vực biên giới Israel - Syria.

Cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cho đăng tải lên mạng xã hội X một đoạn video ngắn cảnh cáo các lãnh đạo mới ở Syria. “Nếu chế độ mới ở Syria cho phép Iran tái lập quyền lực hoặc cho phép chuyển giao vũ khí cho nhóm Hezbollah ở Lebanon, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ và bắt họ phải trả giá đắt”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

Lực lượng nổi dậy mới lật đổ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad hiện vẫn chưa lên tiếng bình luận trước lời đe dọa của nhà lãnh đạo Israel.