Hôm nay (11/10), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo quý 3, về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, ông Nguyễn Mạnh Cường – Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, trong 9 tháng đầu năm nay, lượng khách du lịch đến với địa phương đạt 7,3 triệu lượt, bằng 123% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách lưu trú đạt gần 4,7 triệu lượt; khách quốc tế đạt hơn 53 ngàn lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 17.149 tỷ đồng.

Ông Cường thẳng thắn chia sẻ, ngành du lịch Nghệ An luôn khát khao phát triển và mở rộng không gian phát triển. Tuy nhiên, chưa thu hút được nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, có tiềm lực tài chính mạnh với các dự án tầm cỡ, có sản phẩm, dịch vụ độc đáo, đẳng cấp và mang tính đột phá để thu hút đối tượng khách có mức chi tiêu cao, đem lại nguồn thu lớn.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Nghệ An thông tin trong buổi họp báo. Ảnh: ĐH

“Một số dự án trọng điểm du lịch gần như không triển khai hoặc triển khai chậm. Mặc dù Nghệ An đứng thứ 6 cả nước về thu hút đầu tư, đó là kỳ tích từ trước đến nay. Vậy nhưng, hơn 10 năm qua không có nhà đầu tư đến Nghệ An để đầu tư phát triển du lịch. Trong khi môi trường đầu tư của tỉnh là rất tốt” – ông Cường thông tin.

Ông Cường nêu ví dụ: Một tuyến đường cao tốc Bắc – Nam từ tỉnh Ninh Bình về Nghệ An nhưng không có một nhà vệ sinh hay điểm dừng chân cho du khách. So với các nước, với khoảng cách 30 – 40km sẽ có điểm dừng chân. Qua đó cho thấy, việc đầu tư hạ tầng thiếu đồng bộ và chưa hỗ trợ cho ngành du lịch phát triển.

Ngoài ra, kết cấu hạ tầng có mặt chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển du lịch, nhất là trong bối cảnh nhu cầu đi lại của khách đang tăng lên nhanh chóng, thiếu điểm dừng nghỉ trên các tuyến du lịch đường bộ trọng yếu.

Bãi biển Cửa Lò thu hút lượng khách rất lớn đến với Nghệ An. Ảnh: QH

Khoảng cách giữa các điểm du lịch trong tỉnh khá xa nhau, trong khi hạ tầng giao thông kết nối các điểm còn hạn chế (đặc biệt là đường giao thông kết nối từ đường quốc lộ, tỉnh lộ đến các khu, điểm du lịch).

Hạ tầng dịch vụ y tế, viễn thông, điện, nước... tại các trọng điểm du lịch chưa đáp ứng được nhu cầu phục vụ khách mùa cao điểm. Nguồn nhân lực du lịch còn thiếu đào tạo bài bản, nguồn nhân lực chất lượng cao…

Mặc dù, tỉnh Nghệ An nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, có tuyến đường bộ, đường sắt xuyên Việt, có cảng biển Cửa Lò, sân bay quốc tế Vinh.Đồng thời là một trong những cửa ngõ quan trọng của tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây nối liền Myanma - Thái Lan - Lào - Việt Nam với biển Đông.

Tỉnh Nghệ An hội tụ các yếu tố như một “Việt Nam thu nhỏ” với đầy đủ các loại địa hình (đồng bằng, trung du, miền núi, biên giới, biển và đảo), các hệ sinh thái tự nhiên đa dạng, phong phú.

Nghệ An là vùng đất địa linh nhân kiệt, có bề dày văn hoá và truyền thống cách mạng với lịch sử, có nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật, lễ hội truyền thống đặc sắc. Hệ thống di tích lịch sử, văn hóa Nghệ An phong phú về số lượng và thể loại, toàn tỉnh hiện có 6 di tích quốc gia đặc biệt, 144 di tích quốc gia, 330 di tích cấp tỉnh…

Địa phương này có nguồn tài nguyên du lịch khá phong phú nên thuận lợi để có thể thiết lập hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn như: du lịch nghỉ dưỡng biển, du lịch văn hoá - lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng...