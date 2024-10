Trao đổi với VietNamNet, anh Nguyễn Thanh Tùng - giáo viên có hơn 20 năm kinh nghiệm dạy lái xe tại Hà Nội cho biết, trong quá trình hướng dẫn lái xe, anh luôn khá kỹ tính và yêu cầu học viên của mình thực hiện những quy tắc an toàn dù nhỏ nhất để rèn tính cẩn thận. Trong đó, người học khi đỗ xe cần phải ngay ngắn, hai bánh trước phải về thẳng lái mới được tắt máy, ra khỏi xe.

"Nhiều người đỗ xe khá tùy tiện, quên không trả thẳng lái hoặc cho rằng điều này là không cần thiết,... Tuy nhiên, việc trả thẳng bánh trước là quy tắc gần như bắt buộc mà chúng tôi luôn muốn rèn trở thành thói quen trong quá trình lái xe về sau", anh Tùng chia sẻ.

Các chuyên gia lái xe luôn khuyên rằng, khi đỗ xe xong cần phải trả thẳng lái trước khi tắt máy ra khỏi xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo anh Nguyễn Thanh Tùng, việc trả thẳng lái khi đỗ xe không chỉ thuận mắt mà còn có những lý do liên quan đến kỹ thuật cũng như an toàn khi lái xe. Cụ thể, vị chuyên gia này đưa ra có 3 lý do chính sau đây:

1. Xe đỗ gọn gàng hơn trong không gian hẹp

Việc đánh thẳng lái giúp việc đỗ xe được gọn gàng, không chiếm không gian của phương tiện khác, nhất là trong khu vực nhỏ hẹp như trong bãi đỗ ở trung tâm thương mại, hầm để xe, nơi có nhiều phương tiện qua lại,...

Thử hình dung khi bạn đã đỗ mà tay lái vẫn đánh sang trái hay phải, bánh xe phía trước sẽ lồi ra hai bên và chiếm thêm một khoảng không gian đáng kể, khi đó chính xe bạn gây cản trở và nguy cơ cao bị xe khác va vào.

2. An toàn hơn khi đưa xe ra khỏi nơi đỗ

Khi đi ra khỏi những nơi đỗ xe chật hẹp, khi tay lái thẳng giúp chúng ta dễ dàng căn đường và an toàn hơn khi khởi hành bởi khi đó, hướng di chuyển mặc định của xe sẽ theo đường thẳng. Nếu muốn rẽ trái hay rẽ phải, tài xế chỉ việc đánh lái một góc phù hợp là xong.

Nếu không đặt thẳng lái và tài xế không chú ý thì lúc khởi hành có thể khiến chiếc xe va chạm vào những phương tiện hoặc vật cản xung quanh, gây hư hại xe. Khi đó, lái xe giật mình "trả lái" thì đã quá muộn.

3. Giúp hệ thống lái của xe bền hơn

Anh Tùng phân tích, khi đỗ xe mà không để thẳng lái, hệ thống rô-tuyn và thước lái của ô tô cũng ít nhiều bị ảnh hưởng, nếu để lâu ngày có thể dẫn đến hiện tượng xe bị nhao lái, lệch lái.

Mức độ càng nghiêm trọng hơn nếu tài xế vừa không không trả lái thẳng, lại vừa đỗ xe ở nơi không bằng phẳng hoặc kiểu "chân trên chân dưới" vỉa hè, khiến trọng tâm phân bổ không đều, có thể làm hư hỏng hệ thống khung gầm của xe.

Vẫn có những trường hợp đặc biệt và không nhất thiết phải trả thẳng lái khi đỗ. Ảnh minh họa: Carscoops

Tuy nhiên, anh Tùng cũng chỉ ra rằng, trong một số trường hợp đặc biệt vẫn có thể đỗ xe trong trạng thái bánh trước được đánh hẳn sang một bên.

Đó là khi xe đỗ ở đoạn đường dốc cao, những tài xế giàu kinh nghiệm sẽ "mượn" lực hãm từ vỉa hè hay bờ tường giúp xe không bị trôi xuống dốc, đồng thời giúp giảm tải cho hệ thống phanh xe. Nhưng theo vị giáo viên này, đây là mẹo của những "tài già", còn những lái mới không nên sử dụng cách trên.

"Quan điểm của tôi là vẫn khuyên lái xe luôn phải trả lái về thẳng khi đỗ xe. Đánh lái thẳng còn rèn luyện kỹ năng cảm nhận không gian và thăng bằng cả trong khi lái xe và dừng đỗ xe", anh Tùng chia sẻ thêm.

