Tăng trưởng tín dụng và huy động vốn vượt trội

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản VIB đạt hơn 445.000 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, trong đó dư nợ tín dụng đạt hơn 298.000 tỷ đồng, tăng gần 12%, cao hơn so với mức 9% trung bình ngành. Riêng quý III, VIB tăng trưởng tín dụng gần 7%, là một trong những ngân hàng bán lẻ có tăng trưởng tín dụng tốt nhất ngành. Huy động vốn 9 tháng đầu năm của VIB tăng 8%, cao gần gấp đôi trung bình ngành, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động tín dụng.

Hỗ trợ lãi suất, đầu tư mở rộng, trích lập dự phòng thận trọng

Sau 9 tháng đầu năm, VIB đạt tổng doanh thu 15.300 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần giảm 9% so với cùng kỳ. Với định hướng tập trung vào phân khúc khách hàng chất lượng cao, có tài sản đảm bảo tốt, cùng với việc đưa ra thị trường nhiều gói sản phẩm bán lẻ lãi suất cạnh tranh nên có sự giảm về biên lãi ròng (NIM), tuy nhiên VIB vẫn duy trì NIM tích cực, ở mức 4%.

Ông Đặng Khắc Vỹ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị VIB cho biết, ngân hàng đã tiến hành giảm lãi suất cho vay mạnh mẽ cho tất cả các phân khúc khách hàng để tăng cường kích thích cả cung và cầu xã hội, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bên cạnh đó, lãnh đạo VIB cũng cho rằng các ngân hàng cũng cần thực hiện tăng trưởng tín dụng an toàn, mạnh mẽ nhằm đảm bảo ngành ngân hàng có thể phát triển lành mạnh, bền vững.

Thu nhập ngoài lãi 9 tháng 2024 của VIB đạt 3.500 tỷ, tăng 5% và đóng góp vào 23% tổng doanh thu của ngân hàng, chi phí hoạt động tăng 13% so với cùng kỳ đến từ các hoạt động: đầu tư vào con người, mở mới chi nhánh, đầu tư công nghệ, ngân hàng số và marketing. Hệ số hiệu quả chi phí (CIR) của VIB tạm thời tăng lên mức 36%, tuy nhiên đang có sự cải thiện so với quý trước khi các sáng kiến tối ưu hóa chi phí đang được triển khai mạnh mẽ cùng với các chi nhánh mới bắt đầu đi vào hoạt động hiệu quả.

Trong 9 tháng, VIB tiếp tục duy trì chính sách thận trọng mới mức trích lập dự phòng khoảng 3.230 tỷ đồng, tăng 2% và cải thiện tỷ lệ bao phủ hơn so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, trong bối cảnh chất lượng tài sản có dấu hiệu cải thiện, dự phòng trong quý III đã giảm hơn 25% so với cùng kỳ. Tổng kết, lợi nhuận trước thuế của VIB sau 9 tháng đầu năm đạt 6.600 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt khoảng 19%.

Chất lượng tài sản cải thiện, rủi ro tập trung thấp nhất ngành

Nợ nhóm 2 của VIB đã giảm hơn 4.000 tỷ đồng, tương đương giảm 27%, và bộ đệm dự phòng tăng 27% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tại ngày 30/9/2024 của VIB là 2,67%.

Các chỉ số quản trị an toàn ở mức tối ưu, trong đó tỷ lệ an toàn vốn (CAR) Basel II đạt 11,5% (quy định: trên 8%). Hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 75% (quy định: dưới 85%). Hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn 26% (quy định: dưới 30%). Hệ số nguồn vốn ổn định ròng theo Basel III (NSFR) 111% (chuẩn Basel III: trên 100%).

Xây dựng thương hiệu uy tín, sản phẩm sáng tạo

Đầu tháng 10/2024, VIB được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á trao giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2024”, tôn vinh những giải pháp và sản phẩm tài chính bán lẻ vượt trội, ứng dụng ngân hàng số hiện đại; quản trị doanh nghiệp minh bạch và tiên phong áp dụng các chuẩn mực quốc tế.

Cùng với đó, lần đầu tiên tại Việt Nam, VIB triển khai dịch vụ cá nhân hóa thiết kế thẻ theo nhu cầu với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Gen AI).

VIB tiếp tục ghi đậm dấu ấn thương hiệu ngân hàng bán lẻ hàng đầu và khẳng định mục tiêu dẫn đầu xu thế thẻ với chương trình “Anh Trai Say Hi”. Chương trình ghi nhận hơn 10 tỷ lượt view trên mọi nền tảng và 100% tập phát sóng vào Top Youtube Trending.

Trách nhiệm và đóng góp cho cộng đồng

Trong suốt hơn 28 năm thành lập và phát triển, VIB luôn tích cực đóng góp vào sự phát triển cộng đồng thông qua các hoạt động kinh tế và xã hội, đặc biệt là trong việc đóng góp ngân sách và tuân thủ các chuẩn mực quốc tế.

VIB vừa vào top 4 các ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất và đứng thứ 11 trong các doanh nghiệp tư nhân đóng góp ngân sách nhiều nhất năm 2023 với gần 3.300 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, VIB đã đóng góp 15 tỷ đồng cho phong trào thi đua cả nước; chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát; dành 5 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục bão Yagi và 7 tỷ đồng tài trợ học bổng sinh viên, các chương trình tri ân và thúc đẩy văn hóa giáo dục, xã hội...

Doãn Phong