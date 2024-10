Vệ binh quốc gia Nga đã cho đăng tải đoạn video ghi lại cảnh xe bọc thép chở quân VAB của Ukraine nổ tung vì đòn tấn công của UAV cảm tử. Động thái diễn ra trong bối cảnh các lực lượng Moscow tuyên bố đã chặn đứng chiến dịch đột kích vùng biên giới Kursk của quân Ukraine và đang đẩy lui đối phương ra khỏi lãnh thổ Nga.

Theo Sputnik, VAB là mẫu xe bọc thép chở quân do Pháp phát triển từ những năm 1970. Nhà sản xuất Arquus mô tả đây là là “phương tiện mang tính biểu tượng của quân đội Pháp”. Ukraine được tin đang sở hữu hàng chục phương tiện như vậy.

Nhờ sức mạnh của pháo binh, tên lửa và UAV cảm tử, binh lính Nga đã phá hủy thành công nhiều khí tài do phương Tây cung cấp cho Kiev, bao gồm cả các mẫu xe thiết giáp Stryker và M113 do Mỹ chế tạo cũng như xe bọc thép FV432 do Anh sản xuất.

Moscow nhiều lần chỉ trích việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kiev, cảnh báo động thái chỉ làm tăng nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).