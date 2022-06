Viện Khoa học hình sự Bộ Công an có tân Viện trưởng

Chiều 1/6, tại Viện Khoa học hình sự Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ. Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc chủ trì buổi lễ công bố.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Tiến Nam được Bộ Công an điều động giữ chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho Đại tá Nguyễn Tiến Nam. Ảnh: D.C

Đại tá Nguyễn Tiến Nam (55 tuổi, quê quán huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Ông tốt nghiệp Đại học Cảnh sát chuyên ngành Cảnh sát kinh tế và có bằng tiến sĩ Luật học.

Ông trưởng thành từ điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ Tĩnh vào những năm 1990. Ông đảm nhiệm vị trí Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh từ năm 1994-2006.

Ông giữ chức Phó trưởng Công an rồi Trưởng Công an TP Hà Tĩnh đến đầu năm 2014. Tháng 3/2014, ông làm Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đến 6/2020. Ông giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình từ tháng 7/2020. Ông hiện là Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đoàn Bổng