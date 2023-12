{"article":{"id":"2227026","title":"‘Việt Nam đa sắc’: Ánh lửa đỏ ở làng rèn truyền thống đất Thăng Long","description":"Trải qua nhiều đời “cha truyền con nối”, Làng rèn Hòe Thị vẫn giữ được nghề rèn truyền thống của mình, sáng tạo ra những sản phẩm có ích trong đời sống.","contentObject":"<p>Lên sóng chương trình “Việt Nam đa sắc” tối ngày 13/12 là ngôi làng có truyền thống lâu đời làm nghề rèn tại Hà Nội: làng rèn Hòe Thị.</p>

<p>Những bếp lửa đỏ cùng với những tiếng đe, tiếng búa dù có hơi “đinh tai nhức óc” nhưng đã trở thành một điều quen thuộc, gắn bó với người dân làng rèn Hòe Thị từ hơn trăm năm nay. Trải qua bao thăng trầm, nghề rèn vẫn là lẽ sống, là công việc nuôi sống hàng trăm con người nơi đây.</p>

<p>Chia sẻ với ekip chương trình, anh Vũ Đình Cương - thợ thủ công chuyên rèn dao kéo tại làng rèn Hòe Thị cho hay, công việc làm dao kéo tưởng chừng như đơn giản nhưng lại không hoàn toàn như thế. Trước đây, nghề rèn dao kéo hoàn toàn làm thủ công. Ngày nay, với sự hỗ trợ của các loại máy móc hiện đại, công việc cũng bớt cực nhọc hơn rất nhiều. Tuy nhiên, để sáng tạo ra mỗi sản phẩm riêng thì vẫn cần đến sự tài hoa của mỗi người thợ rèn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image001-1276.png?width=768&s=NTVL8vvpdoxZ6mxXIXoJEw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image001-1276.png?width=1024&s=MNX5LHrVzpKJMN88k-50lg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image001-1276.png?width=0&s=EQ95_CGAhENFbooUv2lQyw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image001-1276.png?width=768&s=NTVL8vvpdoxZ6mxXIXoJEw\" alt=\"image001.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image001-1276.png?width=260&s=uKQhPnaLMOpwJVL9VAeFXA\"></picture>

<p>“Thép được dùng làm dao là nhíp xe ô tô cán mỏng. Tôi dao là công đoạn quan trọng nhất. Công thức pha nước tôi dao được giữ bí mật trong các gia đình”, anh Cương chia sẻ.</p>

<p>Đối với anh Nguyễn Thế Thắng, nghề làm dao kéo đã giúp anh nuôi sống gia đình bao năm nay. Anh cho hay, nghề làm dao kéo này đều có bí quyết riêng của mỗi gia đình mà không thể truyền ra ngoài được. Sản phẩm nào cũng đều làm từ cái nhíp nhưng sự khác nhau nằm ở tinh túy của tay nghề, con mắt nhìn cũng như kinh nghiệm nghề nghiệp của thợ làm rèn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image002-1277.png?width=768&s=tLaANTbn4mMlDq07FpNldA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image002-1277.png?width=1024&s=z7hrKyhfp9NZEq9f-MsS5Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image002-1277.png?width=0&s=dnjSETD72bhmnGuaCil1yg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image002-1277.png?width=768&s=tLaANTbn4mMlDq07FpNldA\" alt=\"image002.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image002-1277.png?width=260&s=WNOKpA8xZT1ZZ6wMj83-Nw\"></picture>

<p>Để trở thành một người <a href=\"https://vietnamnet.vn/tho-ren-tag2309846182870974031.html\" target=\"_blank\">thợ rèn</a> đích thực đòi hỏi người học nghề phải có thời gian dài học hỏi, ngoài ra cần phải có sự hiểu biết, chịu khó lắng nghe và biết tiếp thu. Đức tính kiên trì là điều rất quan trọng trong quá trình làm nghề. Phải kiên trì, tỉ mỉ thì mới đảm bảo được kỹ thuật cũng như sự bền vững của sản phẩm.</p>

<p>Là nghề làm thủ công, “cha truyền con nối”, nghề rèn đối với những người dân ở làng Hòe Thị giống như một “món quà” mà cha ông để lại. Với cái nghề “lấy công làm lãi”, người thợ làm rèn không chỉ làm để kiếm tiền, mà còn là cái tâm của mình. Mỗi một sản phẩm làm ra, sự tin tưởng và đánh giá tốt từ khách hàng là động lực lớn nhất để họ tiếp tục nỗ lực, trau dồi thêm công việc của mình.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image003-1278.png?width=768&s=vRGb9XUSO-2x_CVkcXvSNw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image003-1278.png?width=1024&s=wJqv_ckAAcuQarpq_GnAzg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image003-1278.png?width=0&s=iDcglOvYb6VdwX4F0g7CqQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image003-1278.png?width=768&s=vRGb9XUSO-2x_CVkcXvSNw\" alt=\"image003.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image003-1278.png?width=260&s=odrnMFIP8sFqL1qTvLbkoQ\"></picture>

<p>Thông qua phóng sự ngắn, ekip Việt Nam đa sắc đã mang cho khán giả những góc nhìn chân thật nhất về nghề thợ rèn của làng Hòe Thị - bổ sung thêm vào bộ sưu tập những <a href=\"https://vietnamnet.vn/lang-nghe-truyen-thong-tag5161129887709931119.html\" target=\"_blank\">làng nghề truyền thống</a> của dân tộc Việt.</p>

<p>Thông qua đó, chương trình mong muốn nhấn mạnh những giá trị văn hoá đặc sắc, nổi bật của đất nước để gửi tới khán giả trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, ekip sản xuất cũng mong muốn thông qua chương trình có thể giới thiệu những sản phẩm văn hoá nổi bật, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, tính kế thừa và phát huy. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image004-1279.png?width=768&s=466f3PoAC9L0kOe28XTByQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image004-1279.png?width=1024&s=7kIkmg4G7pcYJVa95urTgg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image004-1279.png?width=0&s=sajUPGoKh0LWIgJzYL43tA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image004-1279.png?width=768&s=466f3PoAC9L0kOe28XTByQ\" alt=\"image004.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/14/image004-1279.png?width=260&s=voHTJNCjlQ8N95dAJhURtQ\"></picture>

<p>Theo dõi chương trình Việt Nam đa sắc, khán giả còn có cơ hội được khám phá thêm rất nhiều về văn hóa Việt Nam ở nhiều lĩnh vực khác nhau như âm nhạc, điện ảnh, sân khấu, du lịch, truyền hình, kiến trúc, hội hoạ, nhiếp ảnh, thời trang, xuất bản... Mỗi lĩnh vực đều có những sản phẩm văn hóa riêng biệt, đặc trưng, thể hiện được hồn cốt và bản sắc riêng của mỗi vùng miền. Tất cả tạo nên một bức tranh Việt Nam đa sắc, muôn màu muôn vẻ, thu hút người dân trong và ngoài nước cùng nhau chiêm ngưỡng, khám phá.</p>

<p>Đón xem chương trình Việt Nam đa sắc sẽ được phát sóng vào 21h35 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3.</p>

<p>Mọi thông tin chi tiết tham khảo thêm tại:</p>

<p>Fanpage: https://www.facebook.com/TVAd01</p>

Cô mong có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp tại đất nước này.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chi-pu-tra-loi-phong-van-hai-dai-truyen-hinh-hang-dau-trung-quoc-2226148.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/chi-pu-tra-loi-phong-van-hang-truyen-thong-hang-dau-trung-quoc-1212.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:49:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225791","title":"Huyền Baby lệch xương chậu, nắn cột sống sau màn vũ đạo ở ‘Chị đẹp'","description":"Trên trang cá nhân, Huyền Baby chia sẻ gặp chấn thương ở vùng xương chậu và cột sống trong quá trình tập vũ đạo thi 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' bản Việt.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huyen-baby-lech-xuong-chau-nan-cot-song-sau-man-vu-dao-o-chi-dep-dap-gio-2225791.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/huyen-baby-lech-xuong-chau-nan-cot-song-sau-man-vu-dao-o-chi-dep-1.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T22:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225722","title":"Mai Tài Phến bị tràn dịch gối, Mono rưng nước mắt ở Sao nhập ngũ 2024","description":"Chiều 11/12, Sao nhập ngũ 2024 công bố 8 nghệ sĩ tham gia gồm: Mai Tài Phến, Tuấn Trần, Huỳnh Lập, Soobin, Xemesis, Phát La, 16 Typh và Mono.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mai-tai-phen-bi-tran-dich-mang-goi-mono-rung-nuoc-mat-o-sao-nhap-ngu-2024-2225722.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/mai-tai-phen-bi-tran-dich-goi-mono-rung-nuoc-mat-o-sao-nhap-ngu-2024-13.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T19:46:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225415","title":"MC Lại Văn Sâm gặp sự cố khi dắt bò ra chợ bán","description":"Trong 'Có hẹn cùng thanh xuân' tập 8, MC Lại Văn Sâm kể: \"Tôi bị bò giẫm vào chân vì đường trong chợ chật chội nhưng may là không có vấn đề gì nghiêm trọng\".","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mc-lai-van-sam-gap-su-co-khi-dat-bo-ra-cho-ban-2225415.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/mc-lai-van-sam-dat-bo-ra-cho-ban-240.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T08:24:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225327","title":"MC Lê Anh bức xúc vì bị mạo danh","description":"Không dẫn chương trình 'Mạng xã hội Nhật ký cuộc sống Vdiarybook và hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi số cho các tổ chức, cá nhân, cho doanh nghiệp Vzone Technology Make in Vietnam' nhưng MC Lê Anh vẫn có tên trong danh sách.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mc-le-anh-buc-xuc-vi-bi-mao-danh-2225327.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/mc-le-anh-buc-xuc-vi-bi-mao-danh-797.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T20:18:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225186","title":"Mỹ Linh lộn nhào, Lệ Quyên và Thu Phương ‘bắn’ rap, đu dây tại ‘Chị đẹp’","description":"Trong tập 7 của ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’ 2023, Mỹ Linh gây bất ngờ khi mạo hiểm lộn nhào. Lệ Quyên, Thu Phương lần đầu trổ tài ‘bắn’ rap, đu dây.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/my-linh-lon-nhao-le-quyen-thu-phuong-ban-rap-du-day-tai-chi-dep-2225186.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/my-linh-lon-nhao-le-quyen-va-thu-phuong-ban-rap-du-day-tai-chi-dep-236.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T09:24:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223096","title":"Đoan Trang bất đồng với Mỹ Linh, tiết lộ điều không vui ở 'Chị đẹp đạp gió'","description":"Ca sĩ Đoan Trang chia sẻ về hành trình tại ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’, đồng thời tâm sự về cuộc sống cá nhân trong quãng thời gian vun đắp tổ ấm tại Singapore.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doan-trang-tiet-lo-bat-dong-voi-my-linh-dieu-khong-vui-o-chi-dep-dap-gio-2223096.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/doan-trang-bat-dong-voi-my-linh-tiet-lo-dieu-khong-vui-o-chi-dep-dap-gio-976.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T06:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224984","title":"Hà Lê, Pháo cùng hoà giọng với nhóm nhạc nổi tiếng Nhật Bản Da Pump","description":"Nghệ sĩ Việt Nam và Nhật Bản tham gia chương trình \"Hoà nhịp\" là những ca sĩ, nhóm nhạc, vũ công được yêu mến như Hà Lê, Pháo, Da Pump, HKT48, Kadokawa Dreams, Forever Chance.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-le-phao-cung-hoa-giong-voi-nhom-nhac-noi-tieng-nhat-ban-da-pump-tai-viet-nam-2224984.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/ha-le-phao-cung-hoa-giong-voi-nhom-nhac-noi-tieng-nhat-ban-da-pump-574.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-09T16:10:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224176","title":"Người chơi gốc Việt 55 tuổi thắng 112 tỷ ở 'Thử thách Trò chơi con mực'","description":"Mai Whelan, người chơi mang mã số 287 đã đánh bại 2 đối thủ cực mạnh tại trận chung kết căng thẳng để về nhất trong chương trình thực tế 'Squid Game: The Challenge' (Thử thách Trò chơi con mực).","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguoi-choi-goc-viet-thang-112-ty-o-thu-thach-tro-choi-con-muc-2224176.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nguoi-choi-goc-viet-55-tuoi-thang-112-ty-o-thu-thach-tro-choi-con-muc-950.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:37:38","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223805","title":"Ai Là Triệu Phú: Khi người chơi không theo tư vấn của nhà thông thái","description":"Trong tập phát sóng của chương trình “Ai là triệu phú” tối 5/12 vừa qua, người chơi Nguyễn Đỗ Xuân Quyền (TP.HCM) đã lựa chọn hỏi ý kiến 2 nhà thông thái cho câu hỏi khó, nhưng lại lựa chọn đáp án khác theo suy nghĩ của mình.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ai-la-trieu-phu-khi-nguoi-choi-khong-theo-tu-van-cua-nha-thong-thai-2223805.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ai-la-trieu-phu-khi-nguoi-choi-khong-theo-tu-van-cua-nha-thong-thai-1127.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T17:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223268","title":"Đặng Quang Bình bất ngờ giành Quán quân Nhà Nông Tự Tình mùa 2","description":"Trong đêm Chung kết Nhà Nông Tự Tình mùa 2, thí sinh Đặng Quang Bình đã bất ngờ giành vị trí Quán quân. Các vị trí Á quân 1 thuộc về Trần Ngọc Đỉnh; Nguyễn Văn Cường và Lê Bá Duy đồng hạng Á quân 2.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dang-quang-binh-bat-ngo-gianh-quan-quan-nha-nong-tu-tinh-mua-2-2223268.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/dang-quang-binh-bat-ngo-gianh-quan-quan-nha-nong-tu-tinh-mua-2-474.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222541","title":"Lý do Quốc Trường liên tục vắng mặt ở 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'","description":"Diễn viên Quốc Trường hé lộ với VietNamNet nguyên nhân anh không dẫn các số 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng' gần đây.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ly-do-quoc-truong-lien-tuc-vang-mat-o-chi-dep-dap-gio-re-song-2222541.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/ly-do-quoc-truong-lien-tuc-vang-mat-o-chi-dep-dap-gio-re-song-484.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T09:46:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222481","title":"Kim Tử Long mua được nhà chỉ nhờ 1 bài cải lương 'Tình anh bán chiếu'","description":"NSƯT Kim Tử Long tiết lộ kiếm tiền mua được một căn nhà chỉ nhờ bài hát duy nhất là \"Tình anh bán chiếu\".","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nsut-kim-tu-long-mua-duoc-nha-chi-nho-1-bai-cai-luong-tinh-anh-ban-chieu-2222481.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/kim-tu-long-mua-duoc-nha-chi-nho-1-bai-cai-luong-tinh-anh-ban-chieu-155.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T07:36:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222247","title":"Khánh Vy 'Đường lên đỉnh Olympia' vào đề cử Gương mặt trẻ triển vọng VTV Awards","description":"Với những dấu ấn nổi bật truyền cảm hứng cho giới trẻ, MC Khánh Vy lọt đề cử Gương mặt trẻ triển vọng Ấn tượng VTV 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khanh-vy-duoc-de-cu-giai-guong-mat-tre-trien-vong-vtv-awards-2023-2222247.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/khanh-vy-duoc-de-cu-giai-guong-mat-tre-trien-vong-vtv-awards-2023-1193.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T06:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222446","title":"Minh Nhí nhắc sự cố bị cấm diễn 18 năm trước: Chưa từng định rời nước, bỏ nghề","description":"Lần hiếm hoi, nghệ sĩ Minh Nhí thẳng thắn chia sẻ về sự kiện bị cấm diễn cách đây 18 năm cùng khẳng định chưa từng định rời Việt Nam hay bỏ nghề.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/minh-nhi-nhac-su-co-bi-cam-dien-18-nam-truoc-chua-tung-dinh-roi-nuoc-bo-nghe-2222446.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/minh-nhi-nhac-su-co-bi-cam-dien-18-nam-truoc-chua-tung-dinh-roi-nuoc-bo-nghe-1187.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T00:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222374","title":"Đinh Ngọc Diệp mất 2 răng, Mâu Thuỷ trầm cảm","description":"MC Liêu Hà Trinh làm podcast về nuôi con cùng dàn khách mời: diễn viên Đinh Ngọc Diệp, ca sĩ Thu Thuỷ, người mẫu Mâu Thủy...","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dinh-ngoc-diep-mat-2-rang-thu-thuy-tac-tia-sua-mau-thuy-tram-cam-2222374.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/avaaaaaa-857.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T19:20:23","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222252","title":"MC Hàn tố chồng nghiện ma túy, khỏa thân chơi cùng con gái","description":"Hàn Quốc - Nữ MC Hàn Quốc Kang Mi-jeong mới đây tố chồng nghiện ma túy và có hành vi không đứng đắn với con gái.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phat-thanh-vien-to-chong-nghien-ma-tuy-khoa-than-choi-cung-con-gai-2222252.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/phat-thanh-vien-to-chong-nghien-ma-tuy-khoa-than-choi-cung-con-gai-380.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T10:59:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222216","title":"Diệu Nhi 'gian lận', nhóm H'Hen Niê tranh cãi gay gắt tại ‘Chị đẹp’","description":"Trong tập 5 của ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023', Diệu Nhi đã có màn gian lận hài hước, nhóm H’Hen Niê tranh cãi gay gắt khi tập luyện.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dieu-nhi-gian-lan-nhom-h-hen-nie-tranh-cai-gay-gat-tai-chi-dep-dap-gio-2222216.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/dieu-nhi-gian-lan-nhom-hhen-nie-tranh-cai-gay-gat-tai-chi-dep-273.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:18:52","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221612","title":"'HippoHappy' Lâm Bảo Ngọc từng suy sụp đến mức trầm cảm nặng","description":"Á quân 'The Voice' 2019 - Lâm Bảo Ngọc - không đi hát suốt 4 năm vì không tìm thấy cơ hội tỏa sáng và phải chống chọi với bệnh trầm cảm.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hippohappy-lam-bao-ngoc-tung-suy-sup-den-muc-bi-tram-cam-nang-2221612.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tms2-eps16-moment-tap-16-7-1-1260.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:15:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218464","title":"Vượt qua bệnh rối loạn lo âu, Khổng Tú Quỳnh tuổi 32 lột xác ở 'Chị đẹp'","description":"Tham gia ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’, Khổng Tú Quỳnh khoe vóc dáng mảnh mai trong vũ đạo bốc lửa. Tại đây, nữ ca sĩ lần đầu tiết lộ chuyện từng mắc rối loạn lo âu.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vuot-qua-benh-roi-loan-lo-au-khong-tu-quynh-tuoi-32-lot-xac-o-chi-dep-dap-gio-2218464.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/27/khong-tu-quynh-manh-mai-tuoi-u35-tung-mac-chung-roi-loan-lo-au-633.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T11:30:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221912","title":"Phim giờ vàng của Thu Quỳnh đối đầu với Thanh Hương ở VTV Awards 2023","description":"Không chỉ có tên ở đề cử 'Diễn viên nữ ấn tượng', hai bộ phim có sự góp mặt của Thu Quỳnh và Thanh Hương cùng tranh giải Phim truyền hình ấn tượng tại VTV Awards 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phim-cua-thu-quynh-doi-dau-voi-thanh-huong-o-giai-vtv-2221912.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/phim-gio-vang-cua-thu-quynh-doi-dau-voi-thanh-huong-o-vtv-awards-2023-278.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T10:42:09","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221620","title":"Khả Ngân được gọi tên, Thanh Sơn trượt đề cử VTV Awards 2023","description":"12 đề cử ở hạng mục Diễn viên nam và Diễn viên nữ ấn tượng vừa được VTV công bố. Tuy nhiên danh sách chỉ có tên Khả Ngân trong khi Thanh Sơn vắng mặt.","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/kha-ngan-duoc-goi-ten-thanh-son-truot-de-cu-vtv-awards-2023-2221620.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/kha-ngan-duoc-goi-ten-thanh-son-truot-de-cu-vtv-awards-2023-743.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T13:49:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221379","title":"Mono, Mai Tài Phến tham gia 'Sao nhập ngũ 2024’","description":"Tám nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên tham dự ‘Sao nhập ngũ 2024’ có những cái tên quen thuộc như Mono, Soobin Hoàng Sơn, Huỳnh Lập, Xemesis...","displayType":1,"category":{"name":"Truyền hình","detailUrl":"/giai-tri/truyen-hinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giai-tri/truyen-hinh","relatedIds":["00000X","00000Z","000029","00002E"],"subIds":["000004","00000V","011P6K","00002E","00000Z","00000X","000029"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mono-soobin-hoang-son-huynh-lap-tham-gia-sao-nhap-ngu-2024-2221379.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/mono-mai-tai-phen-tham-gia-sao-nhap-ngu-2024-1672.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T22:00:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

