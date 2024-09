Thực hiện sự phân công của lãnh đạo Bộ Công an - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng Chiến lược An ninh phi truyền thống (ANPTT), Đoàn công tác khảo sát phục vụ xây dựng Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa ANPTT đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Đoàn khảo sát) do Thiếu tướng Đào Ngọc Dinh, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm tại Hà Lan về kinh nghiệm ứng phó với các vấn đề ANPTT. Tham gia Đoàn khảo sát có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Hướng Nam.

Trong ngày 23/9, ngày khảo sát, trao đổi kinh nghiệm đầu tiên, Đoàn đã làm việc với các đơn vị chức năng về an ninh mạng và quản trị internet. Tại buổi tiếp, về phía đơn vị đối tác Hà Lan có ngài Ernst Noorman, Đại sứ lưu động về các vấn đề mạng; ngài Pieter van den Berg, điều phối viên nhóm Cyber và ngài Jacco-Pepijn Baljet, cán bộ chính sách cấp cao về an ninh mạng đã chia sẻ những vấn đề quan trọng trong bảo đảm an ninh mạng của Hà Lan. Thực tế, Hà Lan cũng phải đối mặt với các mối đe dọa hỗn hợp từ an ninh mạng, an ninh hàng hải, an ninh kinh tế, vấn đề dân chủ, tự do trên không gian mạng.

Thiếu tướng Đào Ngọc Dinh (thứ 6 từ trái sang), Đại sứ Ngô Hướng Nam (thứ 7 từ trái sang) và ngài Ernst Noorman (thứ 5 từ trái sang), Đại sứ lưu động về các vấn đề mạng, Bộ Ngoại giao Hà Lan, cùng các thành viên hai bên.

Đại diện Đoàn khảo sát Việt Nam cũng đã chia sẻ những thông tin về ANPTT; phát triển kỹ thuật số, công nghệ cũng như nêu ra các tình huống ứng phó khi mất an toàn thông tin (ATTT) mạng; chia sẻ các giải pháp thích ứng và nâng cao năng lực, trụ vững nếu xảy ra tình huống mất ATTT...

Đại diện đối tác Hà Lan đã giới thiệu tổng quan cơ quan ATTT của các cơ quan Hà Lan, cũng như công tác điều phối đảm bảo ATTT, đảm bảo an ninh mạng cho cộng đồng, doanh nghiệp; cách phòng ngừa, kinh nghiệm giải quyết các rủi ro đối với thông tin cá nhân trên không gian mạng; chia sẻ về kinh nghiệm hợp tác quốc tế trong vấn đề đảm bảo ATTT... Bên cạnh đó, đối tác cũng đề cập đến những chính sách quốc tế, trao đổi cụ thể về bảo đảm ATTT mạng; chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề an ninh kinh tế, hàng hải, tự do trên không gian mạng và sự cần thiết của hợp tác quốc tế về ATTT mạng...

Hai bên cũng trao đổi về nội dung về dân chủ, tự do ngôn luận trên không gian mạng, trong đó, thực hiện dân chủ trên không gian mạng, người dân ngày càng sử dụng không gian mạng để bày tỏ ý kiến, tham gia vào các cuộc thảo luận công khai và đóng góp ý kiến cho các chính sách của Nhà nước. Điều này thể hiện sự phát triển của dân chủ trực tuyến và sự tham gia của người dân vào các vấn đề xã hội, tuy dân chủ nhưng cũng có những hành vi bị cấm để đảm bảo an toàn, an ninh quốc gia…

Hai bên cũng chia sẻ về vấn đề an ninh kinh tế với 1 số quan điểm chính như, an ninh kinh tế đặt trong mối quan hệ an ninh quốc gia; đẩy mạnh hội nhập kinh tế gắn tăng nội lực kinh tế của dựa trên cơ sở phát huy nội lực và khai thác tối đa ngoại lực và các giải pháp đảm bảo an ninh kinh tế như: tăng cường nhận thức cộng đồng, cơ quan an ninh kinh tế; xây dựng thể chế kinh tế trong khuôn khổ kinh tế bảo đảm hội nhập; chủ động phòng ngừa với các bất ổn đối với an ninh kinh tế đặc biệt tài chính, tiền tệ; tăng cường đẩy mạnh hợp tác quốc tế; xây dựng kiện toàn bộ máy về quản lý kinh tế...

Đoàn công tác làm việc với Đại sứ Ngô Hướng Nam.

Trong chuyến công tác, Đoàn đến thăm và làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan. Đại sứ Ngô Hướng Nam và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp Đoàn.

Tại buổi tiếp, hai bên cùng chia sẻ về những vấn đề ANPTT và những kinh nghiệm của Hà Lan trong ứng phó hiệu quả với các vấn đề ANPTT mà Đoàn cần tìm hiểu sâu hơn phục vụ tham mưu xây dựng Chiến lược tổng thể quốc gia về ứng phó với các đe dọa ANPTT. Đồng thời, Đại sứ cũng cung cấp cho Đoàn nhiều thông tin về quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam - Hà Lan, cũng như những kinh nghiệm quý báu của Hà Lan trên nhiều lĩnh vực khác nhau để Đoàn có cái nhìn toàn cảnh về đất nước và con người Hà Lan.

Đoàn khảo sát và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan.

Trong ngày làm việc thứ 2, ngày 24/9/2024, Đoàn đã trao đổi, học tập kinh nghiệm của Hà Lan về vấn đề Phòng chống khủng bố; tội phạm xuyên quốc gia trên không gian mạng; trong đó đặc biệt là những vấn đề cần thúc đẩy trong hợp tác quốc tế bảo đảm an ninh mạng và kinh nghiệm về xây dựng chiến lược an ninh ATTT trên không gian mạng.

Trưởng đoàn trao quà lưu niệm tặng Ngài Martin Jonk đại diện Trung tâm quốc gia về An ninh mạng Hà Lan (NCSC).

Theo chương trình công tác, từ ngày 25 đến ngày 27/9, Đoàn sẽ tiếp tục làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm của các đối tác Hà Lan về các vấn đề như: Bảo đảm an ninh nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, chống xâm nhập mặn... Đặc biệt, Đoàn cũng sẽ có buổi tham quan thực địa tuyến đê bao biển, phòng chống xâm nhập mặn và cơ chế vận hành các cửa mở, van điều tiết nước... để bảo vệ khu vực giáp biển của Hà Lan. Hà Lan là quốc gia có tới hơn 25% diện tích thấp hơn mực nước biển trung bình 3m nên đây là công trình đặc biệt quan trọng trong bảo vệ đất nước trước các vấn đề ANPTT đến từ tự nhiên - xã hội như biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm ngập mặn...

Theo Công an Nhân dân