XEM VIDEO:

Ngày 24/7, sau lễ đón chính thức, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen đã có cuộc gặp hẹp và đồng chủ trì hội đàm cấp cao hai nước.

Tổng thống Alexander Van der Bellen khẳng định, Áo coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam được thiết lập từ năm 1972.

Áo coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong việc triển khai chính sách đối ngoại của Áo tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhất là về thương mại, đầu tư, mong muốn củng cố, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế, giáo dục, văn hóa.

Hai nhà lãnh đạo vào phòng hội đàm.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Áo, người bạn tin cậy của Việt Nam trong Liên minh châu Âu.

Về quan hệ song phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Alexander Van der Bellen hài lòng về sự phát triển thực chất và hiệu quả sau hơn nửa thế kỷ và hợp tác nhiều mặt như chính trị - ngoại giao, thương mại – đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa, GD&ĐT, đào tạo nghề, KH&CN, giao lưu nhân dân.

Nhằm gia tăng tin cậy chính trị và khai thác những tiềm năng hợp tác to lớn của hai nước, hai nguyên thủ nhất trí tăng cường trao đổi đoàn, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, đồng thời nghiên cứu thiết lập cơ chế hợp tác, phù hợp tình hình mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã mời Tổng thống Áo và phu nhân sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Áo đã vui vẻ nhận lời mời.

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư với kim ngạch song phương đạt 2,79 tỷ USD năm 2022, Áo có nhiều doanh nghiệp lớn đang kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tận dụng hiệu quả các lợi ích của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Trong đó có việc xem xét tạo thuận lợi cho mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau.

Ông đề nghị Áo có chính sách khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ cho sản xuất ô tô, đường sắt, thiết bị y tế, dược phẩm…

Tổng thống Áo cho rằng, Việt Nam là đối tác lớn nhất của Áo ở Đông Nam Á, mong hai bên quan tâm cải thiện cân bằng thương mại song phương.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Áo sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) nhằm tạo thuận lợi cho quan hệ đầu tư bình đẳng, cùng có lợi giữa hai bên. Đề nghị Áo ủng hộ và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này vào EU.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Áo tại cuộc gặp hẹp.

Chủ tịch nước đề nghị Áo đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên nhận ODA và có chính sách cho vay ưu đãi hơn, đặc biệt đối với những dự án trong lĩnh vực y tế, môi trường, đào tạo nghề, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Tổng thống Áo hoan nghênh việc hai bên đang trao đổi về các khoản vay ưu đãi của Chính phủ Áo, từ đó sớm triển khai dự án hợp tác phát triển một cách bền vững.

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về giáo dục-đào tạo, văn hóa-nghệ thuật, thể thao, đẩy mạnh giao lưu nhân dân. Tổng thống Áo đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tuy nhỏ nhưng hội nhập tốt tại Áo.

Trao đổi về vấn đề khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao việc Áo quan tâm thúc đẩy quan hệ với khu vực Đông Nam Á, Việt Nam, sẵn sàng làm cầu nối giúp Áo tăng cường quan hệ với ASEAN; đề nghị Áo là cầu nối giúp Việt Nam tăng cường quan hệ với EU.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Alexander Van der Bellen gặp mặt báo chí sau hội đàm.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ tại diễn đàn khu vực và quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc, khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU.

Về Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh và tự do hàng hải tại Biển Đông, ủng hộ luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Áo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân đã thăm Tòa thị chính và gặp Thị trưởng thành phố Vienna Michael Ludwig.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm thủ đô Vienna, trái tim của nước Áo, trung tâm văn hoá của châu Âu, nơi bảo tồn, lưu giữ những giá trị văn hóa châu Âu, nhiều năm liền được bình chọn là thành phố đáng sống nhất trên thế giới.

Thị trưởng Michael Ludwig đã điểm lại các Hội nghị khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự hợp tác chặt chẽ giữa thủ đô Vienna và thủ đô Hà Nội, nhắc lại các chuyến thăm Áo của lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Thành phố Vienna mong muốn đẩy mạnh kết nối hợp tác với các địa phương Việt Nam, nhất là về thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân, văn hóa nghệ thuật.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ghi sổ vàng lưu niệm tại Tòa thị chính.

Chủ tịch nước đề nghị Thị trưởng thành phố Vienna khuyến khích doanh nghiệp của thành phố mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt với sở tại và giữ gìn bản sắc văn hóa.