Sáng ngày 23/9, bà Phạm Thị Nở - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, cùng đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ và Công an tỉnh tiếp và làm việc với đoàn Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ do Ông Rustum Nyquist - Viên chức chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh và Bà Cao Nhã Phương - Trợ lý chính trị đến tỉnh Vĩnh Long thăm và làm việc.

Đại diện UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh Vĩnh Long làm việc với ông Rustum Nyquist - Viên chức chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh

Tại buổi làm việc, đoàn Tổng Lãnh sự Mỹ đã trao đổi các nội dung về kinh tế của tỉnh, vấn đề bạo lực giới, vấn đề buôn người, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nhân quyền, tự do tôn giáo, vụ việc liên quan đến Chùa Đại Thọ và “Ngôi Giảng đường” xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh…

Đại diện tỉnh Vĩnh Long cũng thông tin cho phía Mỹ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, đặc biệt tỉnh luôn quân tâm đến đời sống, an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời trao đổi về tình hình liên quan đến Chùa Đại Thọ và “Ngôi Giảng đường” xây dựng trái phép trên địa bàn tỉnh. Khẳng định cơ quan chức năng của tỉnh không cưỡng chế cái gọi là “Ngôi giảng đường” mà chỉ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên phần đất của người dân theo qui định nhà nước, đồng thời thực hiện theo bản án quyết định của Tòa án nhân dân huyện Tam Bình; cơ quan Công an không bắt và xử lý trụ trì chùa, nhà sư và phật tử mà bắt, xử lý những người có hành vi vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam. Khẳng định Việt Nam luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hay không theo tôn giáo nào. Tỉnh Vĩnh Long không có bất kì lãnh đạo Cao Đài độc lập nào bị thẩm vấn, cấm xuất cảnh vì lí do tôn giáo.

Trong chuyến đi, đoàn Tổng Lãnh sự Mỹ đã đến thăm Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long (Chùa Phật Ngọc Xá Lợi, phường Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Tiếp và làm việc với đoàn có Thượng tọa Thích Lệ Lạc – Trưởng ban Trị sự đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn Tổng Lãnh sự Mỹ đã đến thăm Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long

Tại buổi làm việc, đoàn cũng quan tâm đến công tác Phật giáo tại tỉnh, công tác liên kết giữa các chùa, liên kết giữa phật giáo Khmer Nam Tông và Phật giáo Bắc tông trên địa bàn tỉnh. Thượng tọa Thích Lệ Lạc – Trưởng ban Trị sự đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long trao đổi thông tin về tình hình Phật giáo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương rất quan tâm và tạo các điều kiện tốt nhất cho các tôn giáo hoạt động, trong đó có phật giáo. Các tôn giáo luôn đoàn kết, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, nhất là Phật giáo Nam tông Khmer và Bắc tông có mối liên kết chặt chẽ, sinh hoạt với nhau trong cùng giáo hội. Đồng thời, khẳng định việc bắt, xử lý công dân Việt Nam có hành vi vi phạm pháp luật hình sự Việt Nam là đúng quy định, không có việc bắt, xử lý trụ trì, nhà sư, phật tử. Hiện nay chỉ có người Việt Nam định cư tại Mỹ về thăm thân và đến thăm, viếng các chùa Phật giáo và không có chùa của người Mỹ, công dân Mỹ trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của tỉnh Vĩnh Long; đồng thời đánh giá cao sự ổn định chính trị, cũng như phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, đặc biệt là các chính sách thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương chăm lo cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đoàn mong rằng, thời gian tới, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục sẽ là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác ngày càng bền vững giữa Hoa Kỳ và Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Long nói riêng.