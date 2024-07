Ngày 26/7, UBND TP Đà Nẵng tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân năm 2024.

Phát biểu tại lễ diễn tập, bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ, thành phố đã ban hành kế hoạch về việc ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân cấp thành phố kèm theo 5 kịch bản. Kế hoạch nêu rõ công tác chuẩn bị, cơ cấu tổ chức, cơ chế huy động và điều hành các lực lượng và phương tiện tham gia khi có sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa bàn.

“Việc diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy và tổ chức hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác ứng phó sự cố”, bà Thi nhấn mạnh.

Đà Nẵng diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân năm 2024. Ảnh: Hồ Giáp

Ông Nguyễn Tấn Khải - Cục trưởng Cục an toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ KH&CN) cho biết, khoảng 2 năm gần đây ứng dụng bức xạ phát triển rất nhanh, trên cả nước có khoảng 1.900 cơ sở bức xạ.

Theo ông Khải, bên cạnh tác dụng tích cực, thì ứng dụng bức xạ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, an ninh.

“Bức xạ không màu, không mùi, không nhìn thấy do vậy để phát hiện và đánh giá tác động rất khó. Chính vì vậy yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh và nâng cao năng lực ứng phó sự cố là hết sức quan trọng, để đảm bảo phát triển bền vững của ứng dụng năng lượng nguyên tử”, ông Khải cho hay.

Nguyễn Tấn Khải cho biết, Trung tâm khoa học công nghệ hạt nhân sẽ được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai, dự kiến hoàn thành năm 2032. Ảnh: Hồ Giáp

Cục trưởng Cục an toàn bức xạ và hạt nhân cho biết thêm, hiện nay, Bộ KH&CN xây dựng Luật năng lượng nguyên tử sửa đổi và đang hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ; đồng thời, được giao chủ trì xây dựng Quy hoạch năng lượng nguyên tử đến 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Bên cạnh đó, Viện Năng lượng Việt Nam đang dược giao chủ trì xây dựng Trung tâm khoa học công nghệ hạt nhân đặt tại tỉnh Đồng Nai. Tại trung tâm này sẽ có lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu mới với công suất 10 MW có nhiệm vụ sản xuất các loại đồng vị phóng xạ phục vụ y tế và công nghiệp; cũng như những ứng dụng bức xạ khác…

Theo ông Khải, lò phản ứng hạt nhân mới có công suất lớn gấp 20 lần lò phản ứng hạt nhân hiện tại ở Đà Lạt. Dự kiến, Trung tâm khoa học công nghệ hạt nhân mới sẽ khánh thành vào năm 2032.