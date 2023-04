Vietnamdeli là thương hiệu thực phẩm thuộc công ty Food Force do CEO Mori Kazuki và bà xã người Việt - Đặng Mai Nhi cùng gây dựng từ năm 2015. Các sản phẩm nổi bật của công ty là giò, chả, bánh mì, set phở/bún bò, lạp xưởng, bò viên, mọc nấm hương… Công ty có chứng chỉ JFS-B. JFS - một tiêu chuẩn cho hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được phát triển bởi Hiệp hội Quản lý An toàn Thực phẩm Nhật Bản. Siêu thị Tachiya ra đời năm 1964, có 20 siêu thị chủ yếu tập trung tại vùng Tokai. Đây là chuỗi cửa hàng bán nhiều đồ tươi như hải sản, thịt, rau quả. Trong khi đó, siêu thị Don Quijote được mở cách đây 45 năm với 600 cửa hàng trên toàn thế giới. Tập đoàn Aeon thành lập năm 1758, là tập đoàn bán lẻ lớn nhất Nhật Bản và trong top những tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới. Còn Matsuzakaya là trung tâm thương mại lớn của Nhật trụ sở chính tại Nagoya, có lịch sử từ năm 1611.