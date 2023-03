Lễ bàn giao xe VF 9 cho các khách hàng đầu tiên tại ba miền Bắc - Trung - Nam sẽ được VinFast tổ chức vào ngày 27/3/2023 tại showroom VinFast Ocean Park (Hà Nội), VinFast Ngô Quyền (Đà Nẵng) và VinFast Landmark 81 (TP.HCM). Ngay sau đó, các showroom, đại lý VinFast trên toàn quốc cũng sẽ tiến hành bàn giao xe cho khách hàng theo đúng số thứ tự đặt cọc. VinFast cũng hỗ trợ giao xe tại nhà cho các khách hàng có nhu cầu.

VF 9 là mẫu xe điện thuộc phân khúc E-SUV, có thiết kế lớn nhất trong dải xe điện của VinFast hiện tại, với kích thước các chiều Dài x Rộng x Cao là 5.118 x 2.254 x 1.696 (mm). Chiều dài cơ sở lên tới 3.150 mm cùng cấu tạo đơn giản đặc trưng của xe điện giúp mang tới một không gian nội thất rộng rãi, tối ưu cho thiết kế 7 chỗ full-size hoặc 6 chỗ ngồi (tuỳ chọn ghế cơ trưởng).

Bên cạnh lựa chọn về số chỗ ngồi, VinFast VF 9 cũng có hai tuỳ chọn phiên bản gồm Eco và Plus. Cả hai đều được trang bị động cơ điện công suất tối đa lên tới 300kW (402 mã lực), mô-men xoắn cực đại 620Nm, cùng bộ pin có dung lượng khả dụng đạt 92kWh, có thể di chuyển quãng đường lên tới 438km sau mỗi lần sạc đầy đối với phiên bản Eco và 423km đối với phiên bản Plus (theo tiêu chuẩn WLTP). Thời gian sạc pin nhanh nhất từ mức 10% lên 70% của VinFast VF 9 chỉ là 26 phút.

Là mẫu xe điện cao cấp nhất của VinFast, VF 9 được trang bị các tiện nghi đẳng cấp như hệ thống hai hàng ghế trước tích hợp massage, thông gió và sưởi (bản Plus), màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, màn hình giải trí 8 inch cho hàng ghế thứ hai (bản Plus), màn hình hiển thị HUD trên kính lái, trần kính toàn cảnh (bản Plus), gương chiếu hậu ngoài xe chống chói tự động (bản Plus), 11 túi khí… Xe cũng được tích hợp hệ thống trợ lái nâng cao (ADAS) với một số tính năng cấp độ 2, bộ ứng dụng tiện ích và giải trí thông minh (Smart Services), sẽ liên tục được cập nhật phần mềm miễn phí (FOTA) để nâng cấp tính năng và mang đến trải nghiệm thú vị hơn cho khách hàng.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast chia sẻ: “Tiếp theo VF e34 và VF 8, việc bàn giao xe VF 9 theo đúng kế hoạch và cam kết với khách hàng đã khẳng định khả năng làm chủ công nghệ và tối ưu quy trình phát triển, sản xuất xe của VinFast. Tôi tin tưởng rằng cùng với mức chi phí hấp dẫn để sở hữu xe và các dịch vụ hậu mãi xuất sắc mà VinFast đang triển khai, dòng sản phẩm đẳng cấp VF 9 sẽ làm hài lòng tất cả khách hàng đã tin tưởng đặt cọc và chờ đợi trong hơn một năm qua”.

Sau thị trường Việt Nam, dự kiến VinFast cũng sẽ xuất khẩu lô xe VF 9 đầu tiên ra thị trường quốc tế trong thời gian tới. Ngoài ra, VinFast cũng đang chuẩn bị bàn giao mẫu xe VF 5 Plus vào tháng 4/2023 theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Thế Định