Với thông điệp “Vì tương lai xanh”, VinFast đến với triển lãm Green Growth Show 2023 nhằm giới thiệu tới người dân TP.HCM dải sản phẩm xe máy điện, ô tô điện thông minh, thân thiện với môi trường như một giải pháp di chuyển bền vững, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng sống xanh trong cộng đồng. Triển lãm là một hoạt động trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 4 năm 2023, với chủ đề “Tăng trưởng xanh - Hành trình hướng tới giảm phát thải bằng 0”.

Ô tô điện VinFast VF 5 Plus cùng 5 mẫu xe máy điện tại sự kiện

Điểm nhấn tại khu vực trưng bày của VinFast là mẫu ô tô điện “quốc dân” VinFast VF 5 Plus và 5 mẫu xe máy điện thời trang, phong cách. Đây là những dòng sản phẩm bán chạy nhất của VinFast nhờ sở hữu thiết kế bắt mắt, thời trang cùng nhiều tính năng an toàn, thông minh và mức giá phù hợp với số đông người tiêu dùng. Ngoài ra, bộ sưu tập phụ kiện thời trang do VinFast kết hợp cùng stylist Ben Phạm ra mắt, lấy cảm hứng từ xe VinFast VF 5 Plus, cũng lần đầu tiên được giới thiệu trong chuỗi sự kiện này.

Khách hàng mua VinFast VF 5 Plus sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn trong tháng 9/2023

Các chủ nhân ô tô điện chắc chắn sẽ hứng thú với bộ sạc treo tường tại nhà có công suất 7,4 kW mà VinFast sắp giới thiệu rộng rãi tới người tiêu dùng. Thiết bị áp dụng công nghệ hiện đại, tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất về kĩ thuật và an toàn điện. Với thiết kế đơn giản, nhỏ gọn của bộ sạc, người dùng có thể tự lắp đặt thiết bị tại nhà theo tài liệu hướng dẫn của VinFast, được bảo hành chính hãng 24 tháng.

Đặc biệt, đến với sự kiện, khách hàng đặt cọc mua xe VF 5 Plus sẽ được áp dụng chính sách bán hàng mới nhất trong tháng 9/2023 của VinFast, với quà tặng là 01 năm gói bảo hiểm thân vỏ và pin trị giá 1,35% giá trị xe/năm, cùng 01 gói dán phim 3M - Signature trị giá 5.900.000 đồng. Chương trình được áp dụng đồng thời với chính sách hỗ trợ ưu đãi lãi suất cho khách hàng vay mua xe ô tô điện và thanh toán bằng voucher Vinhomes và voucher Sống xanh.

VinFast trưng bày 5 mẫu xe máy điện tại Green Growth Show 2023

Bên cạnh VinFast, triển lãm Green Growth Show 2023 còn thu hút khoảng 100 doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, với các gian hàng được thiết kế, trang trí đẹp mắt, mang màu sắc, thông điệp và câu chuyện riêng về chuyển đổi xanh. Các sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh được trưng bày tại triển lãm thuộc 9 lĩnh vực gồm: nông nghiệp xanh, hữu cơ; sản xuất xanh; xuất khẩu xanh; giao thông xanh; đô thị xanh, thông minh; môi trường xanh; tiêu dùng xanh; tài chính xanh; du lịch xanh.

Triển lãm Green Growth Show 2023 sẽ là cầu nối giúp tăng cường hiệu quả gắn kết giữa doanh nghiệp với khách hàng, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò, ý nghĩa của tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Triển lãm sẽ mở cửa xuyên suốt cho khách đến tham quan từ 09h00 đến 22h00 trong 05 ngày, từ 13/9 đến hết ngày 17/9/2023, tại tuyến phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, TP.HCM).

Thế Định