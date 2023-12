{"article":{"id":"2226658","title":"VinFast - một hình mẫu chuỗi cung ứng bền vững ở Việt Nam","description":"Với các chiến lược đa chiều để tối ưu hiệu quả chuỗi cung ứng và đảm bảo tính bền vững, đến nay VinFast đã đạt được tỷ lệ nội địa hóa lên đến 60%, có khả năng tự sản xuất 47% nguyên vật liệu.","contentObject":"<p>Đây là chia sẻ của bà Lê Thị Thu Thủy - Tổng Giám đốc toàn cầu của VinFast chia sẻ tại tọa đàm “Tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng bền vững” trong khuôn khổ <a href=\"https://vietnamnet.vn/cop28-tag12097588270491461073.html\" target=\"_blank\">COP28</a> vừa diễn ra tại Doha (UAE).</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/a1-nh-1354.jpg?width=768&s=RttUPoQcUonNtiSGXokBtA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/a1-nh-1354.jpg?width=1024&s=S8dli4aVLRUv6Qnhkr-T8Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/a1-nh-1354.jpg?width=0&s=5ZKKA1FXY2mt4w6vajHlag\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/a1-nh-1354.jpg?width=768&s=RttUPoQcUonNtiSGXokBtA\" alt=\"a1 nh.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/a1-nh-1354.jpg?width=260&s=lhPxSDELse3Q7cHJhh486w\"></picture>

<figcaption>Bà Lê Thị Thu Thủy - Tổng Giám đốc toàn cầu của VinFast chia sẻ tại tọa đàm “Tăng cường khả năng phục hồi chuỗi cung ứng bền vững” trong khuôn khổ COP28</figcaption>

</figure>

<p><strong>Chủ động tìm nguồn cung ứng trong nước là chìa khóa thành công</strong></p>

<p><em>- Xin bà hãy chia sẻ về chiến lược mà VinFast đã thực hiện để tối ưu hiệu quả chuỗi cung ứng và đảm bảo tính bền vững?</em></p>

<p>Tại VinFast, chúng tôi đã có những cải tiến đáng kể trong quản lý chuỗi cung ứng để đối mặt với những thách thức hiện nay. Một số nguyên tắc chính mà chúng tôi hướng đến bao gồm nội địa hóa, near-shoring (hình thức thuê ngoài các nhà cung cấp có vị trí địa lý ở gần công ty), đa dạng hóa và hiện đại hóa. </p>

<p>Cụ thể, chúng tôi đã đạt được tỷ lệ nội địa hóa lên đến 60%, có khả năng tự sản xuất 47% nguyên vật liệu. Đặc biệt, chúng tôi đã thiết lập nhà máy phụ trợ ngay trong khu phức hợp sản xuất của mình để tối ưu hóa quá trình sản xuất.</p>

<p>Ngoài ra, chúng tôi xác định rằng mối quan hệ hợp tác chiến lược và việc mở rộng mạng lưới đối tác cung ứng là chìa khóa thành công. Đối tác cung ứng chiến lược giúp chúng tôi đảm bảo nguồn cung linh kiện và vật liệu ngay cả khi có sự gián đoạn. Bên cạnh đó, chúng tôi đặc biệt chú trọng vào hiện đại hóa bằng cách sử dụng <a href=\"https://vietnamnet.vn/dien-toan-dam-may-tag811000129055883935.html\" target=\"_blank\">công nghệ điện toán đám mây</a> và phân tích dữ liệu từ các đơn vị công nghệ trong hệ sinh thái của chúng tôi. </p>

<p>Tại Vingroup và VinFast, điều này được thực hiện nhờ hệ sinh thái các công ty công nghệ của chúng tôi như VinAI, VinBigData, VinBrain…, những đơn vị liên tục làm việc để phát triển và thử nghiệm các công nghệ mới để hỗ trợ VinFast và các công ty thành viên khác trong hệ sinh thái của Vingroup.</p>

<p><em>- Trong tình hình thách thức toàn cầu hiện nay, theo bà, đâu là yếu tố giúp cho chuỗi cung ứng trở nên bền vững và linh hoạt hơn?</em></p>

<p>Các sự kiện toàn cầu như đại dịch Covid-19 hay các cuộc xung đột chính trị trên giới hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp luôn phải chủ động tạo ra chuỗi cung ứng bền vững cho chính mình. Các doanh nghiệp nên tập trung vào việc nắm bắt nguyên tắc kinh tế tuần hoàn, tận dụng các công nghệ tiên tiến như AI và blockchain để tăng cường minh bạch và truy xuất nguồn gốc cung ứng. Điều này sẽ giúp giảm tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội, đặc biệt là giảm lượng khí thải carbon.</p>

<p>Ngoài ra, các doanh nghiệp còn có thể tối ưu hóa các khâu vận chuyển và hậu cần thông qua việc sử dụng phần mềm để lựa chọn tuyến đường và các phương thức vận chuyển thay thế như đường sắt, đường biển hoặc xe điện để giảm mức tiêu thụ nhiên liệu và khí thải. Điều này có thể góp phần vào một chuỗi cung ứng bền vững và hiệu quả hơn.</p>

<p><em>- Vậy VinFast đã áp dụng các nguyên tắc này như thế nào?</em></p>

<p>Chúng tôi đã áp dụng nguyên tắc chuyển từ sản xuất tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn, giúp giảm chất thải và tiêu thụ tài nguyên, đồng thời ưu tiên tìm nguồn cung ứng nguyên liệu và sản phẩm từ các nhà cung cấp thể hiện trách nhiệm môi trường. </p>

<p>Ví dụ, pin xe điện của chúng tôi có nguồn gốc rõ ràng từ các công ty pin hàng đầu, với tỷ lệ có thể tái chế lên tới 95%. Bên cạnh đó, VinFast còn áp dụng mô hình cho thuê pin để đảm bảo quản lý pin phù hợp. Khi pin đạt khả năng hoạt động 70%, chúng tôi thay pin và sử dụng pin hiện có làm bộ lưu trữ năng lượng. </p>

<p>Ngoài ra, VinFast đã thiết lập quan hệ đối tác toàn cầu với LiCycle (một công ty có uy tín của Canada) để tái chế pin. Chúng tôi hiện vẫn đang tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao khả năng tái chế và tuổi thọ của pin.</p>

<p><strong>Mọi phong trào đều bắt đầu bằng sự thay đổi trong tư duy</strong></p>

<p><em>- Từ trước đến nay, Vingroup và VinFast luôn được biết đến là những doanh nghiệp chú trọng đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng. Vậy VinFast đã làm cách nào để xây dựng văn hóa bền vững ngay trong nội bộ?</em></p>

<p>Tại Vingroup và VinFast, chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc giáo dục và đào tạo nhân viên về các thực hành bền vững và khuyến khích họ áp dụng các hành vi thân thiện với môi trường ngay tại nơi làm việc. Đặc biệt, tại VinFast, chúng tôi đã triển khai Khung phát triển bền vững (ESG) phù hợp với Sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI) để đào tạo cho nhân sự các cấp, đồng thời tuân thủ các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (UNSDGs), có chiến lược dài hạn.</p>

<p>Ngoài ra, chúng tôi cũng thiết lập KPI ở cấp phòng ban và công ty để theo dõi và đo lường tiến độ hướng tới các mục tiêu bền vững. Điều này giúp chúng tôi xác định các lĩnh vực cần cải thiện và thúc đẩy cải tiến liên tục.</p>

<p><em>- Bà có thể chia sẻ thêm về kế hoạch của VinFast nhằm tiếp tục duy trì mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai?</em></p>

<p>VinFast đặt tầm nhìn về một tương lai bền vững cho toàn cầu với sự đóng góp của phương tiện di chuyển xanh, sạch và an toàn. Tại hội nghị COP26, VinFast đã cam kết dừng bán xe động cơ đốt trong trước năm 2035 và hiện tại chúng tôi tự hào vì đã đạt được cột mốc quan trọng này sớm hơn rất nhiều so với dự định.</p>

<p>Cũng tại COP26, VinFast đã tham gia Tuyên bố Phát triển phương tiện giao thông không phát thải (ZEV), cam kết đạt mức net-zero vào năm 2040 (sớm hơn 10 năm so với mục tiêu COP26 về mức không khí thải vào năm 2050). Cam kết của chúng tôi là thông qua Kế hoạch Thích ứng với Chuyển đổi Khí hậu bằng cách giảm lượng phát thải khí nhà kính ở phạm vi 1 và phạm vi 2 xuống 7%/năm. Chúng tôi đặt mục tiêu giảm lượng phát thải ở phạm vi 3 vào năm 2024 và đã bắt đầu lắp đặt các tấm pin mặt trời với khả năng mở rộng để tiếp cận năng lượng tái tạo tại khu phức hợp sản xuất của chúng tôi ở Hải Phòng.</p>

Nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, giá xăng có khả năng giảm 720-850 đồng/lít, giá dầu diesel hạ 700 đồng/lít.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-trong-nuoc-ngay-mai-co-the-giam-manh-2226325.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/13/gia-xang-dau-trong-nuoc-ngay-mai-co-the-giam-manh-238.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226099","title":"'Mắc màn' cho vườn cam trĩu quả, người trồng lãi tiền tỷ","description":"Để đảm bảo năng suất, những vườn cam ở huyện Yên Thành (Nghệ An) được các chủ vườn mắc màn. Hiệu quả cao từ cây cam mang về cho người dân nơi đây tiền tỷ.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mac-man-cho-vuon-cam-triu-qua-nguoi-trong-lai-tien-ty-2226099.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/mac-man-cho-vuon-cam-triu-qua-nguoi-trong-lai-tien-ty-1407.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226188","title":"Giải trí khác biệt với xổ số nhanh Keno","description":"Xổ số nhanh Keno thu hút đông đảo khách hàng nhờ những đặc điểm thú vị, khác biệt so với các loại hình xổ số khác tại thị trường Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-tri-khac-biet-voi-xo-so-nhanh-keno-2226188.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/giai-tri-khac-biet-voi-xo-so-nhanh-keno-1238.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T08:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225875","title":"Kỹ sư về làng nuôi ốc bươu đen, lãi vài trăm triệu mỗi năm","description":"Cái tên Hiếu 'ốc bươu đen' cùng trại nuôi ốc của anh được nhiều người biết đến. Nhưng ít ai hay, trước khi kiếm lời được hàng trăm triệu mỗi năm, anh Hiếu từng thất bại liên tiếp.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ky-su-ve-lang-nuoi-oc-buou-den-lai-vai-tram-trieu-moi-nam-2225875.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/ky-su-cau-duong-ve-lang-nuoi-oc-buou-den-dut-tui-tram-trieu-moi-nam-1313.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226240","title":"Giá xăng dầu hôm nay 13/12/2023 trượt dốc, mất mốc 75 USD/thùng","description":"Giá xăng dầu hôm nay 13/12 trên thị trường quốc tế đi xuống. Giá dầu Brent mất mốc 75 USD/thùng, còn giá dầu WTI về mức 68 USD/thùng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-13-12-2023-truot-doc-mat-moc-75-usd-thung-2226240.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/gia-xang-dau-hom-nay-13122023-truot-doc-mat-moc-75-usdthung-1461.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-13T05:20:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226161","title":"Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Siem Reap","description":"Ngày 12/12, hãng hàng không Vietjet khai trương đường bay thẳng kết nối Thủ đô Hà Nội với thành phố di sản Siem Reap (Campuchia).","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vietjet-khai-truong-duong-bay-thang-ha-noi-siem-reap-2226161.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/vietjet-khai-truong-duong-bay-thang-ha-noi-siem-reap-1147.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T17:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226138","title":"Nhiệt điện Bà Rịa hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới","description":"Ngày 11/12 Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với Công ty cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tổ chức tuyên truyền “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023”.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhiet-dien-ba-ria-huong-ung-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-2226138.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhiet-dien-ba-ria-huong-ung-thang-hanh-dong-vi-binh-dang-gioi-1028.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T16:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226097","title":"Hải Yến Nha Trang được xuất khẩu tổ yến sào chính ngạch vào Trung Quốc","description":"Doanh nghiệp TNHH MTV Thương mại Hải Yến Nha Trang đạt tiêu chuẩn xuất khẩu tổ Yến Sào chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hai-yen-nha-trang-duoc-xuat-khau-to-yen-sao-chinh-ngach-vao-trung-quoc-2226097.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/hai-yen-nha-trang-duoc-xuat-khau-to-yen-sao-chinh-ngach-vao-trung-quoc-908.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226060","title":"BSR chủ động phòng ngừa, ứng phó sự cố tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất","description":"Từ ngày 2/6/2014 - 05/12/2023, BSR đã đạt mốc 41,3 triệu giờ công an toàn. Hết năm 2023, BSR phấn đấu đạt 41,5 triệu giờ công an toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bsr-chu-dong-phong-ngua-ung-pho-su-co-tai-nha-may-loc-dau-dung-quat-2226060.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/bsr-chu-dong-phong-ngua-ung-pho-su-co-tai-nha-may-loc-dau-dung-quat-874.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226052","title":"Thêm nhiều hình thức livestream theo chuỗi trên Shopee dịp sale 12.12","description":"Tại sự kiện 12.12, Shopee hỗ trợ hấp dẫn tại các phiên livestream như: mời dàn KOL, KOC đình đám, đa dạng hình thức mua sắm - giải trí… hứa hẹn giúp doanh nghiệp đẩy mạnh livestream theo chuỗi, tăng doanh thu cuối năm.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/them-nhieu-hinh-thuc-livestream-theo-chuoi-tren-shopee-dip-sale-12-12-2226052.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/them-nhieu-hinh-thuc-livestream-theo-chuoi-tren-shopee-dip-sale-1212-794.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T14:40:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225933","title":"5 loại nông sản Việt được khách Trung Quốc yêu thích, xuất khẩu thu về tỷ USD","description":"Trung Quốc là thị trường truyền thống của nông sản Việt. Có 5 mặt hàng nông sản Việt xuất sang thị trường này đạt trị giá tỷ USD, riêng xuất khẩu rau quả năm nay lập kỷ lịch sử mới.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/5-loai-nong-san-viet-duoc-khach-trung-quoc-yeu-thich-xuat-khau-thu-ve-ty-usd-2225933.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/5-loai-nong-san-viet-duoc-khach-trung-quoc-yeu-thich-xuat-khau-thu-ve-ty-usd-614.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T12:11:07","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225987","title":"Acecook Việt Nam, 10 năm bền bỉ chinh phục khách hàng","description":"Liên tục tổ chức các chương trình tham quan nhà máy, Acecook Việt Nam giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất mì ăn liền và thêm yêu mến doanh nghiệp.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/acecook-viet-nam-10-nam-ben-bi-chinh-phuc-khach-hang-2225987.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/acecook-viet-nam-10-nam-ben-bi-chinh-phuc-khach-hang-586.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T12:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225890","title":"BVBank tăng trải nghiệm khách hàng thông qua Zalo","description":"Trung tâm chăm sóc Khách hàng BVBank triển khai Zalo Notification Service (ZNS) trong hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, tạo kết nối vững chắc với khách hàng và xác lập vị thế BVBank trong thị trường ngân hàng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bvbank-tang-trai-nghiem-khach-hang-thong-qua-zalo-2225890.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/bvbank-tang-trai-nghiem-khach-hang-thong-qua-zalo-1081.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225895","title":"Camera MobiCAM mở thêm chi nhánh mới tại Mỹ Tho","description":"Sau 1 tuần khai trương chi nhánh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 10/12 MobiCAM mở thêm chi nhánh mới tại TP. Mỹ Tho (Tiền Giang).","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuong-hieu-camera-mobicam-mo-them-chi-nhanh-moi-tai-my-tho-2225895.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/camera-mobicam-mo-them-chi-nhanh-moi-tai-my-tho-279.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225874","title":"12.12 ‘Siêu Đại Tiệc Sinh Nhật’ hoành tráng nhất năm của ShopeeFood","description":"Góp thêm không khí náo nhiệt cho mùa lễ hội cuối năm 2023, ShopeeFood mang đến lễ hội ẩm thực online được hàng triệu tín đồ ăn uống trông đợi với tên gọi “Siêu Đại Tiệc Sinh Nhật 12.12” với loạt ưu đãi độc quyền.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/12-12-sieu-dai-tiec-sinh-nhat-hoanh-trang-nhat-nam-cua-shopeefood-2225874.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/1212-sieu-dai-tiec-sinh-nhat-hoanh-trang-nhat-nam-cua-shopeefood-194.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:05:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225744","title":"Giá vé máy bay Tết ‘trên trời’, hàng không gấp rút thuê máy bay","description":"Giá vé máy bay Tết tiếp tục căng như dây đàn, có chặng hết nhẵn một số ngày cao điểm. Trước tình thế đó, các hãng hàng không gấp rút bổ sung thêm máy bay và tăng tải cung ứng.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-ve-may-bay-tet-tren-troi-hang-khong-gap-rut-thue-may-bay-2225744.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/gia-ve-may-bay-tet-tren-troi-hang-khong-gap-rut-thue-may-bay-1374.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T06:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225774","title":"Giá xăng dầu hôm nay 12/12/2023 kéo dài đà tăng","description":"Giá xăng dầu hôm nay 12/12 trên thị trường quốc tế kéo dài đà tăng từ 2 phiên trước. Giá dầu tiếp tục đi lên trước thông tin Mỹ sẽ bổ sung kho dự trữ dầu chiến lược.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-xang-dau-hom-nay-12-12-2023-keo-dai-da-tang-2225774.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/gia-xang-dau-hom-nay-12122023-keo-dai-da-tang-1364.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225724","title":"GHTK đạt giải Vàng Sản phẩm công nghệ số xuất sắc Make in Vietnam 2023","description":"Giải Vàng hạng mục Sản phẩm số xuất sắc cho kinh tế số tại giải thưởng Make in Vietnam 2023 đã thuộc về Nền tảng hậu cần Giao Hàng Tiết Kiệm - GHTK App, dựa trên các tiêu chí thiết kế sáng tạo và tính tác động ảnh hưởng lớn tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ghtk-dat-giai-vang-san-pham-cong-nghe-so-xuat-sac-make-in-vietnam-2023-2225724.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ghtk-dat-giai-vang-san-pham-cong-nghe-so-xuat-sac-make-in-vietnam-2023-1127.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225716","title":"Sử dụng VietQR VietinBank, 1215 khách hàng nhận thưởng hấp dẫn","description":"Sau 1 tháng VietinBank triển khai chương trình khuyến mãi “Tài khoản Seller - Tài lộc như mơ”, đã có 1215 khách hàng cá nhân/chủ cửa hàng kinh doanh (seller) trúng giải. Tổng giá trị giải thưởng là 715.000.000 VND.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/su-dung-vietqr-vietinbank-1215-khach-hang-nhan-thuong-hap-dan-2225716.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/su-dung-vietqr-vietinbank-1215-khach-hang-nhan-thuong-hap-dan-1082.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:20:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225706","title":"Nam A Bank đồng hành cùng Festival tôm Cà Mau","description":"Đây là sự kiện mang tầm khu vực với sự đồng hành của Nam A Bank, góp phần hỗ trợ khách hàng tập trung phát triển hệ sinh thái thủy hải sản.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-a-bank-dong-hanh-cung-festival-tom-ca-mau-2225706.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nam-a-bank-dong-hanh-cung-festival-tom-ca-mau-1034.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T17:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225661","title":"JobOKO - giải Đồng tại Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make In Viet Nam 2023","description":"Vượt qua nhiều vòng đánh giá khắt khe, nền tảng công nghệ tuyển dụng JobOKO vừa được vinh danh giải Đồng tại hạng mục Sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho Xã hội số.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/joboko-giai-dong-tai-giai-thuong-san-pham-cong-nghe-so-make-in-viet-nam-2023-2225661.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/joboko-giai-dong-tai-giai-thuong-san-pham-cong-nghe-so-make-in-viet-nam-2023-953.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:45:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225637","title":"\"Giờ không như thời bao cấp đem ra chợ bán cái mình có\"","description":"Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, các chủ thể OCOP phải mang ra chợ bán những gì người dân cần. Thị trường và xu hướng tiêu dùng đều đã thay đổi.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gio-khong-nhu-thoi-bao-cap-dem-ra-cho-ban-cai-minh-co-2225637.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/thu-truong-phung-duc-tien-gio-khong-nhu-thoi-bao-cap-dem-ra-cho-ban-cai-minh-co-969.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225650","title":"GELEX lần thứ 4 vào Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam 2023","description":"Công ty cổ phần tập đoàn GELEX vừa được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam và Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Thị trường","detailUrl":"/kinh-doanh/thi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/thi-truong","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gelex-lan-thu-4-vao-top-50-doanh-nghiep-loi-nhuan-xuat-sac-viet-nam-2023-2225650.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/gelex-lan-thu-4-vao-top-50-doanh-nghiep-loi-nhuan-xuat-sac-viet-nam-2023-906.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

