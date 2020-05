- Nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì tai nạn giao thông, anh Trịnh Văn Trọng đối mặt với nguy cơ tử vong nhưng gia đình nghèo không lo nổi viện phí.

Nhờ sự giúp đỡ của các y bác sỹ, bạn đọc VietNamNet, bệnh nhân đã qua được nguy kịch, xuất viện, sức khỏe dần bình phục

Đó là trường hợp bệnh nhân Trịnh Văn Trọng (35 tuổi, ở thôn Đông Nội, xã Châu Giang, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) nhân vật trong bài viết: “Chồng tai nạn nghiêm trọng, vợ òa khóc sợ con thơ sớm cảnh mồ côi” được điều trị ở Bệnh viện Việt Đức.

Gia đình nhận 24.250.000 đồng, tầm lòng của bạn đọc báo VietNamNet ủng hộ đến gia đình

Được biết, vợ chồng anh Trịnh Văn Trọng vốn làm nghề tự do, bốn ba khắp nơi kiếm sống, có việc ai thuê gì làm đấy. Mới đây anh Trọng chuyển về nhà làm thợ mộc thuê gần nhà. Chị Vân làm công nhân may. Thu nhập của hai vợ chồng chỉ đủ sinh hoạt phí, nuôi 2 đứa con đang học lớp 2, lớp 5. Trong lúc trên đường đi làm về, anh Trọng không may va phải đàn bò bị ngã nguy kịch tính mạng.

Trong lúc, gia đình rơi vào cảnh khốn đốn nhất thì nhận được sự giúp đỡ kịp thời từ bạn đọc Báo VietNamNet. Nhờ đó, anh Trọng được đáp ứng điều trị tối đa, sức khỏe dần bình phục. Hiện anh đã được xuất viện về nhà, tuy nhiên do chấn thương nặng nên phải tập phục hồi chức năng lâu dài mới bình phục

Nhận khoản tiền 24.250.000 đồng của bạn đọc ủng hộ qua quỹ báo VietNamNet, chị Vân xúc động: “Nếu không có mọi người chung tay giúp đỡ, chồng tôi bây giờ chẳng biết sống chết ra sao. Mọi người đã cứu giúp giữ lại mạng sống cho chồng tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành. Tôi sẽ dùng số tiền này để trả nợ và cố gắng dành dụm để chăm lo cho anh ý sớm bình phục…”.

Phạm Bắc