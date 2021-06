MS 2021.162

Mới 6 tháng tuổi, cậu bé Tuân đã phải chịu cảnh cha mẹ ly hôn. Năm lên 10, em phát hiện mắc bệnh ung thư hạch dạng cực kỳ ác tính, đến nay vẫn chưa có phác đồ điều trị.

“Con mệt quá bà ơi. Bệnh của con có chữa được không? Con không muốn chết đâu. Con có làm gì đâu mà sao trời bắt con chết sớm?”, những lời nói ngây thơ của con trẻ làm cõi lòng người bà ngoại tan nát. Đứa cháu của bà mới 10 tuổi nhưng đã phải chịu sự dày vò bởi căn bệnh ung thư hạch đầy phức tạp.

Sự sống của Trương Văn Tuân đang bị bào mòn

Căn nhà xác xơ ở khu 14, thôn Đông Phong, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì (Hà Nội) của bà Nguyễn Thị Toản nhiều tháng nay chìm trong nỗi tuyệt vọng. Cháu trai bà, Trương Văn Tuân hàng ngày đang gánh chịu nỗi đau đớn giằng xé từ căn bệnh hiểm nghèo.

Tuân có số phận kém may mắn khi mới 6 tháng tuổi. Cha mẹ con do có những mâu thuẫn nặng nề đã dẫn đến ly hôn. Kể từ đó, mẹ con Tuân sống cùng ông bà ngoại.

Thiếu vắng bóng dáng người cha bên cạnh, con lớn lên mang theo nỗi mặc cảm với bạn bè đồng trang lứa. Lắm lúc thấy các bạn có đầy đủ sự săn sóc của cả cha lẫn mẹ, Tuân chỉ lẳng lặng nhìn trong sự khát khao, buồn bã.

Cuộc sống khó khăn, mẹ con phải đi làm xa nhà, cậy nhờ ông bà ngoại chăm sóc Tuân. Càng lớn, Tuân càng thấu hiểu hoàn cảnh gia đình mình nên sớm già trước tuổi. "Thằng bé chẳng bao giờ đòi hỏi thứ gì, chỉ thỉnh thoảng hỏi bao giờ mẹ về. Tôi nghe mà xót xa", bà Toản nghẹn ngào.

Bất hạnh ập đến vào tháng 3/2021, Tuân bị nổi hạch to ở nách. Bà ngoại đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa huyện Ba Vì thăm khám. Kết quả chọc sinh thiết cho thấy lành tính, bác sĩ kê thuốc uống trong 1 tuần.

Tuy nhiên, tình trạng sau đó vẫn không cải thiện, thậm chí hạch còn sưng to hơn. Bác sĩ chỉ định mổ cắt hẳn khối hạch, gửi mẫu bệnh phẩm đến bệnh viện trung tâm ở Hà Nội làm xét nghiệm. Qua kiểm tra, Tuân được kết luận mắc bệnh ung thư hạch, thể bệnh vô cùng phức tạp, hiện chưa có phác đồ điều trị hữu hiệu.

Gần cuối tháng 4/2021, Tuân cùng bà ngoại khăn gói xuống Hà Nội, tìm kiếm chút hy vọng mong manh. Song đúng thời điểm này, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp. Thêm vào đó, hạch chạy sang nách, cổ, hốc xương đòn. Các bác sĩ kê đơn cho gia đình mua thuốc ngoài để Tuân uống tạm thời trong thời gian chờ hội chẩn bên Mỹ.

Bán ruộng không đủ để cứu cháu

Cũng vào lúc con trai phát bệnh, mẹ của Tuân phải cách ly do trên địa bàn khu công nghiệp nơi chị đang làm việc phát hiện ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Dù rất lo cho con, chị vẫn buộc lòng nén nước mắt, hỏi thăm sức khoẻ con qua màn hình điện thoại và thầm cầu nguyện điều tốt lành sẽ xảy đến với con trai mình.

Gia đình ông bà ngoại Tuân vốn thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã. Mọi thu nhập chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Mẹ Tuân lương công nhân ba cọc ba đồng, chẳng đỡ đần được là bao.

Chính vì vậy, để có tiền cho cháu đi viện, ông bà đã phải bán đi 1, 2 sào ruộng để đổi lấy hơn chục triệu đồng. So với toàn bộ quá trình đi bệnh viện, thuốc men cho Tuân đến nay hết hơn 50 triệu đồng, số tiền đó quá ít ỏi, nhanh chóng cạn sạch. Bà Toản phải vay mượn khắp nơi mới thêm được một chút, trang trải chi phí cho cháu cầm cự qua ngày.

Căn nhà lụp sụp nơi hằng ngày Tuấn chiến đấu với bệnh tật

Nghe cháu ngoại hỏi về cái chết, khuôn mặt già nua của bà Toản càng thêm nhăn nhúm, từ hốc mắt rỉ ra giọt nước mặn chát. Cháu bà phải chịu bất hạnh ngay từ nhỏ, nay lại gánh thêm nỗi đau bệnh tật hiểm nghèo.

Cùng với hy vọng nhen nhóm về phác đồ điều trị của bác sĩ, cậu bé Trương Văn Tuân đang đối diện với nguy cơ không thể tiếp tục chữa bệnh do kinh tế gia đình đã khánh kiệt. Lúc này, Tuân rất cần sự hỗ trợ của Quý bạn đọc.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Toản, khu 14, thôn Đông Phong, xã Tiên Phong, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 0372475296.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.162 (Trương Văn Tuân)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436