Nhà có gì bán được, từ trâu, bò, lợn, gà… ông Tiến đều bán để chạy chữa cho con. Nay hết tiền, người cha đau khổ đưa con về nhà nằm chờ chết.

Trong căn nhà cấp 4 ọp ẹp, tồi tàn, Nguyễn Thị Liên (20 tuổi, trú xóm 12, xã Hương Giang, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) nằm thở hổn hển, khuôn mặt nhăn nhó do căn bệnh suy thận, lupus ban đỏ hành hạ. Cơ thể sưng phù, em bật khóc: "Con đau lắm mẹ ơi! Xin mọi người cứu con với".

Liên là con gái út của ông Nguyễn Văn Tiến (55 tuổi) và bà Trần Thị Hoàn (54 tuổi). Năm 2016, khi vừa tròn 15 tuổi, em bất ngờ đổ bệnh, mắt bắt đầu xuất hiện triệu chứng mờ, thị lực kém.

Cô gái 20 tuổi đã mắc bạo bệnh, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào cha mẹ

Nhà vốn đã nghèo, thương con, ông Tiến chạy vạy khắp nơi vay tiền đưa con ra Hà Nội khám bệnh. Bác sĩ kết luận Liên bị teo dây thần kinh thị giác không rõ nguyên nhân. Kể từ đó, ông Tiến dốc sức chạy chữa cho con.

"Bằng tuổi nó, bạn bè cùng lứa khoẻ mạnh, được đi học, đi chơi, con tôi chỉ nằm một chỗ. Tôi không biết vì sao lại ra nông nỗi này. Nhìn con, nhìn cháu mà đau quặn lòng. Giá mà tôi có thể chịu đau được thay con", ông Tiến mắt đỏ hoe, run rẩy nói.

Liên tâm sự: "Nhiều lúc muốn buông bỏ cuộc sống nhưng phải cố gắng chịu đau đớn vì bố mẹ ngày đêm lo lắng cho mình"

Ông Tiến ước gì có thể mang vác được nỗi đau thể xác thay con gái của mình

Kể từ ngày con gái đổ bệnh, những gì trong nhà có thể bán được, từ trâu, bò, lợn, gà.. ông Tiến đều bán sạch với hy vọng cứu con. Thế nhưng, bệnh tình của con gái không thuyên giảm mà ngày một nặng hơn.

Năm 2017, Liên xuất hiện các nốt đỏ khắp người, khó thở rồi mê man bất tỉnh. Đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ cho biết em bị bệnh lupus ban đỏ, suy thận nặng.

"Thật sự thời gian qua em rất mệt mỏi, nhiều lúc muốn buông xuôi, bỏ cuộc. Em thấy khó thở, cơ thể đau ê ẩm, chỉ muốn chết đi. Nhưng nhìn bố gầy rộc, mẹ hốc hác, thường xuyên khóc vì em, em lại không đủ can đảm. Giờ em chỉ mong mình mau khoẻ lại cho cha mẹ bớt lo lắng", Liên tâm sự.

Ông bố nghèo gầy rộc vì bệnh tình của con

Hơn 5 năm qua, vợ chồng ông Tiến đi làm thuê cuốc mướn, ai thuê việc gì nặng nhọc ông vẫn nhận, mong gom góp được thêm ít tiền thuốc thang. Người đàn ông gầy gò, khổ nhọc cùng vợ ra đồng, ra sức chăm chỉ cũng chỉ đủ gạo ăn hàng ngày chứ không có dư.

Đến nay, số nợ ông vay mượn anh em họ hàng lên tới 150 triệu đồng. Mọi thứ đều đổ vào chữa bệnh cho con. Sức khỏe ông cũng giảm sút, cơ thể gầy rộc sau ngần ấy năm con gái mắc bệnh hiểm nghèo.

Cha già bất lực mong mọi người thương xót con gái của mình

“Mấy năm nay, không có đêm nào tôi ngủ được giấc trọn vẹn, cứ chập chờn lo con gái đau mà không có thuốc chữa bệnh. Giờ số nợ vay ngoài đã 150 triệu đồng, ngoài ra tôi vay ngân hàng 20 triệu cũng chưa có để trả. Không còn tiền, tôi đành đưa con về nhà nằm, không ra Hà Nội khám chữa nữa.

Sức khoẻ con giảm sút hẳn. Nhìn con đau đớn tôi không nỡ lòng nào nhưng gia cảnh quá ngặt nghèo, thực sự không biết bấu víu vào đâu để cứu con”, ông Tiến trải lòng.

Lãnh đạo UBND xã Hương Giang cho biết: “Hoàn cảnh gia đình ông Tiến rất khó khăn, bi đát. Ông Tiến có con rể mắc bệnh u não chạy chữa chưa xong, nay con gái mới 20 tuổi đã phải liệt giường. Kính mong nhà hảo tâm giúp đỡ, tương trợ để ông Tiến có thêm tiền chữa bệnh cho con gái”.

Thiện Lương

