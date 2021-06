MS 2021.171

Sinh ra trong một gia đình "không bình thường", Tuấn Nam lại không may mắc căn bệnh hiểm nghèo. Hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ bé không biết lấy đâu ra tiền để cứu con.

Cậu bé Phan Văn Tuấn Nam (7 tuổi), trú xóm 4, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh đang rơi vào tình cảnh hết sức thương tâm. Mới đây, trong một lần bị chóng mặt, buồn nôn rồi ngã xuống đất, em được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu, từ đó phát hiện ra mắc bệnh u não.

Bé Tuấn Nam (7 tuổi) mắc bệnh u não

Bố mẹ Nam, anh Phan Văn Hà (44 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngụ (41 tuổi), vốn là hai phận đời “rổ rá” gặp nhau. Hai người có chút "không bình thường" được gia đình hai bên tác hợp rồi nên duyên vợ chồng.

Anh chị sinh được lần lượt ba người con trai gồm Phan Văn Tuấn Tú (15 tuổi); Phan Văn Tiến Thành (9 tuổi) và Phan Văn Tuấn Nam (7 tuổi). Do ở quê không có việc làm, anh Hà tha hương vào miền Nam, kiếm sống bằng nghề hái thuê cà phê, để lại các con cho người vợ “khờ” chăm sóc.

Chị Ngụ (41 tuổi) bị dị tật, nói ngọng, tính cách không bình thường vẫn một mình chăm con ở bệnh viện

Nam đau đớn, co quắp nằm trên giường bệnh

Cuộc sống của ba đứa trẻ thiếu thốn đủ bề, bữa đói bữa no bởi bố mẹ sức khỏe yếu, không có thu nhập. Chúng lớn lên trong căn nhà tồi tàn, ủ dột, vật vờ sống qua ngày và thiếu sự quan tâm đủ đầy của bố mẹ. Cách đây mấy hôm, Tuấn Nam bất ngờ có triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, em mệt rồi ngã xuống đất, được người thân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Theo chẩn đoán của bác sĩ Khoa Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, Nam bị tăng áp lực sọ não do u não. Bác sĩ chỉ định chuyển viện nhưng gia đình không có điều kiện đưa con ra Hà Nội chữa trị.

Anh trai của Nam mới 9 tuổi, gửi lại ông bà nội nghèo khó ở quê nhà

Bé trai 7 tuổi co quắp vì u não, bố mẹ “khờ” không có tiền cứu con

Nghe bác sĩ bảo chuyển viện, chị Ngụ lắc đầu đưa con về nhà chứ gia đình không có khả năng lo tiền. Người đàn bà khắc khổ, thân hình gầy gò, ốm yếu, lại bị tật, nói câu được câu không: “Em muốn đưa con đi Hà Nội chữa bệnh nhưng nhà nghèo quá không làm gì được”.

Nhìn cơ thể Tuấn Nam yếu ớt, co quắp do lên cơn đau, nằm mệt nhoài trên giường bệnh, phía bệnh viện đã trích quỹ ủng hộ cho gia đình bé 2 triệu đồng và miễn phí một chuyến xe cấp cứu đưa ra Hà Nội chạy chữa.

Chị Phan Thị Hiếu, Phòng công tác xã hội Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Mặc dù phía bệnh viện đã trích quỹ ủng hộ và tài trợ một chuyến xe cấp cứu nhưng chặng đường điều trị của bé còn rất dài, gia đình lại cực khổ không biết bấu víu vào đâu”.

Ông nội Phan Văn Hồng (65 tuổi) buồn khổ trước căn bệnh của cháu

Từ khi Nam đổ bệnh, chị Ngụ phải theo con ra bệnh viện, để lại hai đứa trẻ đang độ tuổi ăn học ở nhà cho ông nội già yếu chăm sóc.

Ông Phan Văn Hồng (65 tuổi, ông nội của Tuấn Nam) buồn rầu: “Con dâu và con trai tính cách không bình thường như người khác, chúng lấy nhau tôi chỉ mong hai đứa yên bề gia thất, mong các cháu được khỏe mạnh. Nào ngờ tai họa như trời giáng xuống, đứa út lại mắc phải căn bệnh não.

Hai người anh trai của Nam cũng còn quá nhỏ tuổi, tương lai phía trước mịt mờ bởi cha mẹ sức khỏe yếu

Căn nhà tồi tàn xuống cấp, không có tài sản gì đáng giá để có thể bán lấy tiền cứu cháu. Giờ con dâu ra Hà Nội chăm con, không rõ chi phí điều trị cho cháu tốn kém như thế nào nhưng hiện giờ trong nhà tôi cũng không có đồng nào để đưa cho con dâu cứu cháu nội”.

Nhắc đến hoàn cảnh của Tuấn Nam, ông Nguyễn Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải thở dài, cho biết: “Gia đình này khổ lắm, giờ cháu Tuấn Nam lại đổ bệnh thì đúng là quá trớ trêu. Cặp vợ chồng vốn không bình thường, khờ khạo, lo bữa ăn còn chưa đủ giờ lấy đâu ra tiền để cứu con. Đợt trước xã đã dựng tạm cho gia đình căn nhà nhỏ. Mong cộng đồng, người dân thương giúp đỡ để cháu Tuấn Nam có kinh phí chạy chữa”.

Thiện Lương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Ngụ, xóm 4, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0333505806 (Chị Ngụ, chị bị tật nên giọng nói khó nghe).

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.171 (Bé Tuấn Nam)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436