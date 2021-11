MS 2021.321

Nhìn con quằn quại vật lộn với cơn đau do bệnh ung thư xương gây ra, người mẹ nghèo không ngừng rơi nước mắt.

Chỉ trong vòng nửa năm, chị Vũ Thị Tha (36 tuổi, ở thôn An Châu 1, xã Hoàng Hanh, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) cảm thấy mình tiều tụy hẳn đi. Đây chính là khoảng thời gian con trai chị phát bệnh ung thư xương quái ác.

Cháu Nguyễn Minh Quang đang hằng ngày chịu đựng nhưng cơn đau đớn do căn bệnh ung thư xương

Gia đình chị Tha vốn không mấy khá giả. Thu nhập quanh năm chỉ trông chờ vào ruộng nương cùng một chút hoa màu. Chị Tha làm nghề may, vất vả chạy ăn từng bữa.

Trong lúc cuộc sống còn nhiều khó khăn thì tháng 3/2021, con trai của vợ chồng chị là Nguyễn Minh Quang xuất hiện triệu chứng đau chân trái phần khớp gối. Chị đưa con đến một bệnh viện tuyến trung ương thăm khám song không tìm ra nguyên nhân. Bác sĩ chẩn đoán con thiếu canxi, ảnh hưởng đến xương.

Ba tháng sau đó, mặc dù đã bổ sung thêm canxi nhưng tình trạng của Quang vẫn không đỡ, thậm chí còn nặng hơn. Đến tháng 6/2021, tại Bệnh viện Việt Đức, qua quá trình chụp X-quang, bác sĩ phát hiện trong xương con có một khối u, yêu cầu mổ sinh thiết. Ngày nhận tin con mắc bệnh ung thư xương, chị Tha đau khổ như muốn gục ngã.

Đúng thời điểm được giới thiệu sang Bệnh viện K Tân Triều điều trị, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Nội lại diễn biến hết sức phức tạp. Chị Tha đành đưa con về nhà, chờ dịch lắng xuống sẽ đi chữa bệnh tiếp.

Trớ trêu thay, dịch bệnh kéo dài, lúc này bệnh tình của Quang trở nặng, di căn vào phổi. Cho đến nay, trải qua 4 đợt truyền hóa chất, đứa trẻ bất hạnh ấy vẫn chưa thoát khỏi cảnh ngặt nghèo.

Cần 250 triệu đồng để làm phẫu thuật

Ngày 23/7/2021, Quang nhập viện Bệnh viện K Tân Triều để truyền hoá chất. Những ngày con đau đớn trên giường bệnh, chị Tha chỉ biết rơi nước mắt trong bất lực.

"Con đau quá mẹ ơi! Sao con lại đau thế này mẹ ơi..", tiếng kêu gào thảm thiết của đứa trẻ non nớt như dao cứa vào tim người mẹ khốn khổ. Từ ngày con mắc bệnh hiểm nghèo, chị Tha phải bỏ hẳn nghề may để ở nhà chăm con. Thêm vào đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chồng chị cũng không thể đi làm thêm ở đâu được nữa.

Trong khi đó, phác đồ điều trị cho Quang vô cùng tốn kém, chỉ trong 1 tuần hết đến 6 triệu đồng tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Không có tiền, chị Tha phải đi vay hơn 100 triệu đồng trang trải. Đến nay, số nợ vẫn chưa trả hết trong khi bệnh tình của con chưa có dấu hiệu thuyên giảm,

Do nhà quá nghèo, chị đã phải vay hơn 100 triệu đồng. Cho đến nay, số nợ vẫn chưa trả hết trong khi bệnh tình cháu Quang vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Trog thời gian tới, nếu tình hình khả quan hơn, Quang có thể làm phẫu thuật thay khớp, dự kiến chi phí khoảng 250 triệu đồng. Đây là con số vượt qua khả năng lo liệu của vợ chồng chị Tha, nhất là trong thời điểm dịch bệnh này.

Hoàn cảnh đáng thương của cháu Nguyễn Minh Quang đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Ông Phạm Ngọc Minh, Trưởng thôn An Châu 1 (xã Hoàng Hanh, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) chia sẻ: “Nhà tôi cách nhà cháu Quang một đoạn. Bố cháu chỉ ở nhà trồng trọt, chăn nuôi. Mẹ cháu từng làm công nhân may nhưng từ ngày con ốm phải nghỉ làm. Hoàn cảnh gia đình họ rất đáng thương. Mong các nhà hảo tâm có thể động viên, giúp đỡ".

Nằm trên giường nghỉ ngơi sau những ngày truyền hoá chất đau đớn, Quang năn nỉ mẹ: “Con muốn được lành lặn để chơi đá bóng, chơi cầu lông với các bạn mẹ ơi. Con muốn cuộc sống quay lại như trước đây khi con chưa mắc bệnh. Mẹ cho con thay khớp nhanh nhé”.

Gạt những giọt nước mắt rơi lã chã, chị Tha ôm con vào lòng hứa: “Mẹ sẽ làm tất cả để con được khoẻ lại. Kiên cường lên con nhé”.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Vũ Thị Tha. Địa chỉ: thôn An Châu 1, xã Hoàng Hanh, TP.Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0333747234.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.321 (Nguyễn Minh Quang)

