Cuối tháng 12, Minh Đức hết đợt điều trị tại Bệnh viện TW Huế. Theo dự định, chị Chu Hu De sẽ đưa con trở lại Hà Nội để tái khám, nhưng do tình hình dịch Covid-19 phức tạp, chị đã đưa con trai về thăm quê.

Câu chuyện về người mẹ Hà Nhì đưa con đi khắp nơi để chữa căn bệnh ung thư hồi tháng 12 đã nhận được rất nhiều quan tâm của bạn đọc.

Bé Trần Chu Minh Đức (sinh năm 2014) không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, u hốc mắt. Thời điểm đầu năm 2021, khối u sưng to, lồi ra, che hết cả con mắt trái của Đức. Cậu bé phải trải qua nhiều đợt hóa trị, may mắn hợp thuốc nên khối u teo bớt lại.

Thời điểm tháng 4, khối u bên mắt trái của Minh Đức sưng lồi lên.

Cuối tháng 9, sau khi hội chẩn, các bác sĩ nói không thể phẫu thuật cắt bỏ khối u, vì vậy con được chỉ định xạ trị. Lúc này, các bệnh viện ở Hà Nội bị quá tải do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chị Chu Hu De phải đưa con trai vào Bệnh viện TW Huế để được điều trị.

Từ bản Lò Ma, xã Ka Lăng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, địa phương tiếp giáp với biên giới Trung Quốc, người mẹ dân tộc Hà Nhì không quản khó khăn, đưa con xuống thủ đô, rồi vào tận Thừa Thiên Huế để chữa bệnh.

Gia đình chị vốn là hộ nghèo ở địa phương, kinh tế eo hẹp, nên khi con trai mắc bệnh, họ phải vay mượn khắp nơi mới có tiền chữa bệnh cho con. Nhưng không ngờ bệnh tật hiểm nghèo, cứ dai dẳng ngày này qua tháng khác.

Vào Huế chưa được bao lâu thì chị cạn hết tiền bạc, ở nơi xa lạ, người mẹ nghèo loay hoay chống đỡ. May nhờ một bạn đọc thân thiết của Báo VietNamNet biết được hoàn cảnh của 2 mẹ con nên đã liên hệ xin giúp đỡ.

2 mẹ con chị Chu Hu De ở Bệnh viện TW Huế.

Sau khi bài viết "Từ vùng biên giới xa xôi, người mẹ Hà Nhì "cõng" con đi khắp nơi chữa bệnh" được đăng tải, 2 mẹ con chị nhận được rất nhiều lời động viên từ nhưng người xa lạ. Ngoài số tiền 49.115.500 đồng do bạn đọc ủng hộ qua VietNamNet, nhiều nhà hảo tâm cũng đã liên hệ trực tiếp để giúp sức cho 2 mẹ con.

Kể từ khi Minh Đức phát bệnh hồi đầu năm 2021, 2 mẹ con chị Chu Hu De đã phải xa nhà ròng rã suốt 10 tháng. Đến tận cuối tháng 12, khi Minh Đức trải qua đợt xạ trị, 2 mẹ con chị mới được về thăm nhà.

Từ Lai Châu, chị Chu Hu De gửi lời cảm ơn chân thành đến các nhà hảo tâm, đã dang tay cứu đỡ cho 2 mẹ con chị trong lúc khốn cùng.

Khánh Hòa