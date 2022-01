MS 2022.027

Ông nội qua đời do ung thư phổi chưa được bao lâu, cháu Thức bất ngờ phát hiện mắc bệnh ung thư phần mềm đùi khiến cả gia đình rơi vào cảnh lao đao.

Nằm trên giường bệnh, nghĩ đến cảnh bạn bè sắp học lên cấp 3, còn bản thân mình tương lai mờ mịt chưa biết sẽ thế nào, em Nguyễn Đình Thức (14 tuổi, thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) mặt buồn rười rượi. Thấy con như vậy, anh Nguyễn Đức Hiệp, bố của Thức vô cùng xót xa.

Em Nguyễn Đình Thức 14 tuổi bị ung thư phần mềm

Tháng 7/2021, trong kỳ nghỉ hè sôi động, Thức đi đá bóng với bạn bị ngã. Lúc đầu, vết thương không có dấu hiệu trầm trọng. Nào ngờ, chân dần sưng to rồi xuất hiện một khối u lớn. Anh Hiệp lo lắng đưa con đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên thăm khám.

Kết quả kiểm tra cho thấy, Thức có một khối u ác tính ở chân. Các bác sĩ khuyên gia đình nên đưa con đến Bệnh viện K Tân Triều để có cơ hội điều trị tốt hơn. Những ngày tháng đó, anh Hiệp mất ăn mất ngủ vì hiểu rằng, tình trạng con mình đang “lành ít dữ nhiều”. Ông nội Thức vừa mới qua đời cách đây ít lâu cũng vì căn bệnh ung thư phổi di căn vòm họng.

Gia đình lâm vào kiệt quệ

"Ngày nhận kết luận từ Bệnh viện K con mắc bệnh ung thư phần mềm, vợ chồng tôi ôm nhau mà khóc. Một lần nữa, căn bệnh quái ác đấy lại đến với gia đình tôi", anh Hiệp đau khổ nhớ lại.

3 đợt điều trị bằng hoá chất cũng không làm giảm sự phát triển của khối u. Có lúc, anh Hiệp bị ám ảnh vì nghĩ không giữ nổi chân cho con nữa. Nhưng sau các cuộc hội chẩn, các bác sĩ đã nỗ lực cắt đi khối u để bảo tồn chi dưới cho Thức.

Thời điểm hiện tại, cậu bé được chỉ định hoá và xạ trị đồng thời nhằm làm giảm sự phát tác của tế bào ung thư. Nhưng cũng từ đây, gánh nặng về mặt kinh tế trở thành nỗi lo thường trực đối với bố mẹ em.

Tai hoạ chồng tai hoạ

Trong lúc Thức đang điều trị căn bệnh ung thư, bà nội ở quê bỗng bị đột quỵ nằm liệt giường. Không còn cách nào, mẹ của Thức phải nghỉ việc ở công ty giày da để chăm sóc bà.

Một loạt những thành viên trong gia đình mắc bệnh liên miên, kinh tế gia đình rơi vào cảnh cùng quẫn. Trước đó, cuộc sống của cả nhà vốn chỉ dựa vào 2,7 sào ruộng cấy, đủ cho mấy miệng ăn.

Do nhà quá nghèo, anh trai Thức sớm phải nghỉ học giữa chừng, đi làm thuê kiếm chút tiền phụ giúp cha mẹ, cầm cự những ngày dịch Covid-19 hoành hành. Dưới Thức còn một em gái nhỏ mới 8 tuổi vẫn đang đi học.

Em Nguyễn Đình Thức vẫn cần được điều trị lâu dài

Giấy xác nhận của UBND xã Hồng Quang về hoàn cảnh gia đình anh Hiệp

Để có tiền đưa con đi bệnh viện điều trị, anh Hiệp phải vay mượn gần 100 triệu đồng. Trung bình tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ của Thức lên đến hơn 11 triệu đồng/tháng, tiền thuê trọ của hai bố con hết 80.000 đồng/ngày. Ngoài ra, chi phí test Covid-19 cũng là một vấn đề nan giải.

Mới đây, anh Hiệp phải đóng thêm 28 triệu đồng tạm ứng viện phí chữa bệnh đợt mới. Chính vì vậy, số tiền vay mượn nay đã cạn sạch. Bao nhiêu gánh nặng về kinh tế cộng thêm nỗi lo cho mẹ già ở quê không biết có phục hồi nổi sau cơn đột quỵ khiến anh hết sức khổ tâm.

Lúc này đây, chỉ có sự hỗ trợ từ cộng đồng mới có thể san sẻ một phần gánh nặng, giúp những người đang lâm vào cảnh khốn cùng ấy vượt qua cơn hoạn nạn.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Đức Hiệp. Địa chỉ: thôn Ân Thi 1, xã Hồng Quang, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0966751540.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.027 (em Nguyễn Đình Thức)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.