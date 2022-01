MS 2022.024

Lê Thuỳ Trang vốn bị câm điếc bẩm sinh, cuộc sống chịu nhiều thiệt thòi. Năm lên 10 tuổi, em được phát hiện mắc bệnh ung thư phần mềm. Gia cảnh khó khăn, em Trang đang cần lắm sự giúp đỡ.

Mỗi lần truyền hoá chất, cô bé Lê Thuỳ Trang (10 tuổi, ở xóm 2, thôn 4, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá) lại oằn mình, cổ họng cố phát ra tiếng nhưng bất lực. Từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nhó vì đau mà không thể bộc phát.

Bị câm điếc bẩm sinh em Trang còn bị ung thư

Trang là con gái đầu lòng của vợ chồng chị Lê Thị Phương. "Ngày con chào đời kháu khỉnh, khoẻ mạnh, chúng tôi hạnh phúc lắm", chị nhớ lại. Chẳng ai để ý điều bất thường cho đến tận lúc Trang biết đi, con vẫn không có biểu hiện bập bẹ hay giật mình khi có tiếng động lạ. Đưa con đến bệnh viện kiểm tra, chị Phương ngỡ ngàng rồi đau khổ khi biết, con mình bị câm điếc bẩm sinh.

Cuộc sống bộn bề, nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Năm Trang lên 5 tuổi, vợ chồng chị Phương ly hôn. Đứa trẻ vốn thiệt thòi nay lại chịu thêm cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình. Nhưng đó vẫn chưa phải tận cùng của sự bất hạnh.

Khoảng tháng 3/2020, chân của Trang bị sưng tấy đau đớn. Chị Phương hoảng sợ đưa con đến bệnh viện tỉnh thăm khám. Bác sĩ chẩn đoán con bị viêm khớp, tràn dịch khớp gối, cho thuốc về uống.

Sự sống của em Trang đang ngày một mong manh nếu như không được điều trị

Nhiều tháng ròng uống thuốc mà bệnh không có dấu hiệu thuyên giảm, tháng 11/2020, chị Phương đưa con tới Bệnh viện Nhi Trung ương. Chỉ sau 1 tháng, Trang bước vào ca phẫu thuật. Khi mổ xong, các bác sĩ phát hiện chân trái có khối u liền đem đi sinh thiết mẫu bệnh phẩm. Kết quả cho thấy em bị bệnh ung thư phần mềm.

Nhận được “hung tin”, chị Phương đã khóc rất nhiều. Chị thương con sinh ra đã bất hạnh, nay “tử thần” lại chực chờ cướp đi sự sống vốn dĩ quá mong manh ấy. Thời gian đầu, chị suy sụp tinh thần, nhưng nghĩ nếu mình gục ngã sẽ chẳng có người lo cho con, chị lại cố gượng dậy. Tháng 1/2021, mẹ con chị Phương chính thức nhập viện Bệnh viện K Tân Triều.

Những ngày con nhập viện điều trị là quãng thời gian vất vả và khổ cực nhất. Thiếu thốn về kinh tế, ngày đêm thức trắng cùng con chiến đấu với bệnh tật mà chẳng có người bên cạnh động viên, bởi vậy có những thời điểm chị Phương cũng ốm luôn cùng con.

Mẹ con chị vốn không có nhà riêng, không có tài sản gì, ở nhờ bên ngoại. Theo con đi chữa bệnh, chị Phương buộc phải nghỉ việc. Gia đình không còn bất cứ nguồn thu nhập nào nữa.

Cô bé xinh xắn, kháu khỉnh vốn câm điếc bẩm sinh, nay mắc phải căn bệnh ung thư

Cho đến nay, Trang đã trải qua 9 đợt truyền hoá chất và 30 mũi xạ trị. Đứa trẻ ngây thơ ấy chẳng thể nói với mẹ khi chịu đựng những cơn đau nhức thấu xương. Em chỉ gào khóc, giãy giụa trong nỗi tuyệt vọng câm lặng. Nhìn con như vậy, chị Phương phải cắn chặt môi ngăn bản thân khóc oà lên.

Trang có bảo hiểm y tế nhưng hiện tại chủ yếu dùng thuốc ngoài ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ, chi phí lên đến 4-5 triệu đồng/đợt, mỗi đợt kéo dài từ 7-10 ngày. Có những đợt phát sinh nhiều lên đến hơn 5 triệu đồng. Chưa kể tiền ăn uống, sinh hoạt nơi bệnh viện và tiền đi lại của hai mẹ con cũng tốn một khoản rất lớn.

Chịu đựng căn bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng từng ngày nhưng Trang không thể cất lời. Tuổi thơ của em là chuỗi ngày đau khổ vô cùng. Hiện tại, em đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng để giành lấy sự sống.

Ông Nguyễn Đình Bằng, Chủ tịch UBND xã Thạch Long xác nhận: Mẹ con chị Lê Thị Phương là công dân của địa phương có hoàn cảnh khó khăn, con gái bị câm điếc bẩm sinh và mắc bệnh hiểm nghèo, phải thường xuyên đi bệnh viện chữa trị. Rất mong các nhà hảo tâm có thể chia sẻ, giúp đỡ em.

Phạm Bắc

