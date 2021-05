MS 2021.142

Ngọn lửa bùng lên từ lọ cồn, bao trùm toàn thân khiến bé gái cháy rực như ngọn đuốc. Gia đình khó khăn, tính mạng của bé càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Cô bé có cái tên thật đẹp Bùi Ngọc Diễm My (ở khu gò Chàm, xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) mới 5 tuổi nhưng hàng ngày phải gồng mình gánh chịu nỗi đau đớn thấu tận tim gan. Diễm My bị bỏng cồn nặng vùng diện rộng, bỏng hô hấp, thời gian điều trị phía trước còn nhiều gian nan, rất cần được giúp đỡ.

Bé Bùi Ngọc Diễm My bị bỏng cồn nặng toàn thân

Nhớ lại thời điểm xảy ra sự việc đau lòng, chị Nguyễn Thị Huê (mẹ của Diễm My) không cầm được nước mắt, luôn tự trách bản thân mình. Theo đó, tối ngày 25/5, bố mẹ đi làm về muộn, Diễm My ở nhà cùng 2 anh chị, trong đó anh lớn mới học lớp 7, chị kế tiếp đang học lớp 4.

Trẻ nhỏ hiếu động chưa biết chuyện, ba anh em đã đổ cồn ra ngoài nghịch rồi châm bật lửa. Ngọn lửa bùng cháy, bao trùm lên người Diễm My. Nhận thấy em gái đau đớn la hét, vùng vẫy, anh trai My vội vã chạy ra ngoài lấy nước dội lên người em để dập lửa

Đi làm về nhà, nhìn các con ôm nhau khóc, cơ thể bé My bị cháy đen thui, vợ chồng chị Huê như ngất lịm đi, gào khóc trách móc bản thân. Diễm My chỉ kịp thều thào: "Mẹ ơi con đau lắm..." rồi mếu máo nhăn nhó.

Bé Diễm My (trái) trước khi xảy ra tai nạn

Ngay lập tức, bé được đưa tới bệnh viện huyện sơ cứu rồi chuyển xuống Viện bỏng Quốc gia cấp cứu ngay trong đêm. Được biết, bé Diễm My bị bỏng cồn diện rộng và bỏng hô hấp nên bác sĩ phải điều trị ổn định đường hô hấp cho bé, sau đó mới can thiệp phẫu thuật da.

Nằm trên giường bệnh, phủ lên cơ thể Diễm My là những vết bỏng đỏ rát, rướm máu. Có lẽ do bị quá nặng, đau đớn liên tục hành hạ khiến mặt bé nhăn nhúm, hơi thở nặng nề, nước mắt cứ liên tục chảy dài.

“Ngày đêm phải chứng kiến con quằn quại mà tim tôi như bị ai đó cầm dao cứa nát. Thương con lắm nhưng bất lực. Cháu còn nhỏ mà phải chịu nỗi khổ thế này. Giờ tôi chỉ biết chắp tay cầu mong trời phật thương tình, cho con tôi có cơ hội sống" chị Huê khóc nghẹn.

Hoàn cảnh đáng thương của bé Diễm My đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Được biết, gia đình chị Huê thuộc diện khó khăn của địa phương. Hai vợ chồng quanh năm chỉ làm ruộng và mảnh nương trồng ngô nhỏ. Cần cù chăm chỉ, vun vén lắm thu nhập cũng chỉ đủ nuôi các con nhỏ ăn học chứ không có dư giả.

Mặc dù bé Diễm My được bảo hiểm y tế hỗ trợ nhưng vẫn phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục. Hơn nữa, cuộc chiến sinh tử của bé sẽ là một chặng đường dài nên gia đình sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Sắp tới, bé Diễm My tiếp tục được phẫu thuật ghép da, phẫu thuật thẩm mỹ và nhiều loại chi phí cần trả vô cùng đắt đỏ. Bởi thế, ngay lúc này bé đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Huê, ở khu gò chàm xã Tam Sơn, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. SDT: 0865738651

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.142 (Bùi Ngọc Diễm My)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNam