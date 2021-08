MS 2021.215

Bị bệnh ung thư hành hạ đau đớn cả ngày lẫn đêm, cô bé Kim Anh vẫn kiên cường chống chọi. Em còn cố nén đau để động viên mẹ vơi bớt lo lắng.

Dù nhập viện tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) chưa đầy 2 tháng, cô bé Nguyễn Thị Kim Anh (quê Nam Định) có phần dạn dĩ hơn so với những bệnh nhi khác. Mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác, cơ thể con xanh xao, gầy gò khiến người lớn không khỏi xót xa.

Nghe có người hỏi thăm trường hợp con gái mình, chị Vũ Thị Liễu (SN 1993) rơi nước mắt. Chiếc khẩu trang không giấu nổi nét phờ phạc, mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt chị. Thấy mẹ khóc, Kim Anh vội nói: "Con không sao đâu, mẹ đừng lo". Nghe những lời già trước tuổi của con, cầm đôi tay nhỏ xíu đang run rẩy, nóng ran lên vì sốt, chị Liễu càng đau khổ.

Căn bệnh ung thư máu đang đe dọa đến tính mạng bé Kim Anh từng ngày

Chị Liễu kết hôn với anh Nguyễn Văn Đình (SN 1986) khi còn khá trẻ, lần lượt sinh được 2 người con. Kim Anh là con thứ hai. Do kinh tế khó khăn, anh Đình học lái xe để chạy xe khách đường dài, mong cải thiện thu nhập gia đình. Chị Liễu nhận may đồ thêm ở nhà. Cuộc sống tạm thời yên ổn cho đến tháng 6/2021, anh Đình bắt đầu bước vào quãng thời gian khó khăn khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, anh phải nghỉ lái xe.

Cùng lúc đó, cơ thể Kim Anh bắt đầu xuất hiện những triệu chứng lạ, nổi mẩn tím như sốt xuất huyết, sốt cao liên tục. Chị Liễu đưa con tới Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Qua xét nghiệm, bác sĩ kết luận Kim Anh mắc bệnh ung thư máu, đề nghị chuyển sang Bệnh viện Huyết học và truyền máu Trung ương nhằm có phương án điều trị tốt nhất.

Những ngày đầu chứng kiến con truyền hoá chất, tóc rụng từng mảng, người gầy rộc, yếu ớt, vợ chồng chị Liễu hết sức đau lòng. Nhìn ảnh vợ chụp con trong bệnh viện gửi về, anh Đình bất lực, chỉ biết động viên vợ cố gắng. "Chúng tôi chỉ ước mình có thể chịu đau thay cho con", chị nghẹn ngào nhớ lại những tháng ngày đẫm nước mắt đó.

Cha mẹ đã cạn kiệt tiền

Gia đình chị Liễu vốn dĩ không mấy dư dả. Hai vợ chồng tiết kiệm lắm mới đủ trang trải sinh hoạt phí, cho các con ăn học. Giữa lúc kinh tế gặp nhiều khó khăn vì anh Đình phải nghỉ lái xe thì con đổ bệnh, anh chị không biết lấy đâu ra tiền xoay sở cho con đi bệnh viện, buộc phải vay nóng 50 triệu đồng đóng tạm ứng viện phí đợt đầu.

Trải qua đợt hoá trị đầu tiên, sức khoẻ Kim Anh tuy có tiến triển tốt song vẫn cần phải tiếp tục điều trị thêm nhiều đợt khác. Số tiền 50 triệu đồng chị Liễu đi vay nhanh chóng hết veo. Giờ đây, ôm con xuống Hà Nội giữa mùa dịch, chị chẳng còn đồng nào trong người, cũng chẳng biết xoay sở ra sao. Hai mẹ con cũng không thể về quê vì UBND TP Hà Nội đang có chỉ thị giãn cách xã hội.

Kim Anh khao khát được khoẻ mạnh để đi học, tương lai làm bác sĩ chữa bệnh

Rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, ngồi trên giường bệnh ôm con, chị Liễu bần thần như người mất hồn. Thấy mẹ ngẩn ngơ, Kim Anh lại tìm cách khiến mẹ vui. Cô bé khẽ khàng: "Sau này con làm bác sĩ mẹ ạ. Con sẽ chữa bệnh cho các bạn ở cùng bệnh viện. Bệnh con sẽ khỏi thôi. Con cố gắng truyền thuốc để khỏi còn về đi học, sau còn làm bác sĩ".

Nghe con nói, chị như chết lặng. Giờ đây, trong túi chẳng còn nổi một đồng, chị chưa tìm ra cách nào để nuôi hy vọng cho con.

Nước mắt người mẹ tuôn rơi không ngừng, ướt đẫm hai bên gò má. Kim Anh nhìn thấy mẹ khóc cũng lặng im, khuôn mặt nhăn nhó cố nén đau lấy tay lau nước mắt cho mẹ. Chứng kiến cảnh tượng đó, chúng tôi thầm ước điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô bé hiếu thảo, hiểu chuyện.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Vũ Thị Liễu. Địa chỉ: xóm Đinh Tiên Hoàng, xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0973530933.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.215 (Nguyễn Thị Kim Anh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436