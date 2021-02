MS 2021.049

Bố gặp tai nạn, tử vong vào chiều mùng 3 Tết Tân Sửu, 4 đứa trẻ nghèo chưa kịp vui đón năm mới đã phải chít lên đầu những vành khăn tang. Mẹ đau yếu thường xuyên, mấy đứa nhỏ từ nay bơ vơ, mất chỗ dựa.

Chiều mùng 3 Tết Tân Sửu, anh Lê Đức Hiệp (42 tuổi), trú xóm 11, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đi xe máy đến nhà hàng xóm chúc Tết. Trên đường, xe anh va chạm với xe máy của hai người khác. Hậu quả, anh Hiệp bị chấn thương sọ não, tử vong khi đang trên đường ra Hà Nội cấp cứu.

4 đứa trẻ chít lên đầu những vành khăn tang vào đúng dịp đầu xuân

Bố mất đột ngột, 4 anh em Lê Đức Duẩn (13 tuổi), Lê Thị Kiều Oanh (10 tuổi), Lê Thị Kiều Trang (5 tuổi), Lê Thị Kiều Luân (3 tuổi) đang náo nức không khí ngày xuân, bỗng chốc rơi vào đau thương, chít lên đầu những vành khăn trắng chịu tang cho bố.

Chị Lê Thị Hằng (38 tuổi, vợ của anh Hiệp) sức khỏe vốn đã yếu nay lại ngã quỵ, tinh thần suy sụp bởi người chồng vẫn hàng ngày “đầu ấp tay gối” với mình nay mất đột ngột, để lại nỗi đau đớn khôn nguôi và cả gánh nặng phía sau.

Người vợ kiệt quệ tinh thần đón nhận cú sốc lớn

“Chị bị bệnh đau khớp, sức khỏe yếu không lao động được. Ngày Tết người ta vui vẻ quây quần bên nhau thì vợ chồng chị lại chia lìa cách biệt âm dương. Các con Duẩn, Oanh, Trang, Luân của mẹ ơi! Từ nay mẹ con mình mất đi chỗ dựa rồi. Mẹ sợ không đủ khả năng để nuôi các con ăn học nên người”, chị Hằng nghẹn ngào.

Bốn đứa trẻ còn quá nhỏ, nay lại thiếu vắng sự chăm sóc của cha

Bốn đứa trẻ còn quá nhỏ để thấu hết nỗi đau mất cha. Thỉnh thoảng hai đứa út cứ hỏi: “Cha đi đâu mà chưa về vậy mẹ?”, khiến chị Hằng quặn thắt ruột gan.

“Các con nhỏ quá. Hai đứa lớn thì chỉ biết cha mất vậy thôi chứ chưa ý thức được nhiều. Hai đứa nhỏ cứ hỏi cha đi đâu chưa về khiến chị càng buồn hơn”, chị Hằng tâm sự.

Hai đứa nhỏ ngây thơ chưa hiểu chuyện

Thỉnh thoảng cứ hỏi "cha đi đâu chưa về" khiến chị Hằng đau khổ

Trước kia, anh Hiệp chăm chỉ đi bốc vác keo tràm thuê. Thu nhập từ công việc này vốn không đủ nuôi cả nhà 8 miệng ăn (vợ con cùng ông bà nội). Nay anh mất, chị Hằng lại đau yếu liên miên, tương lai của những đứa trẻ không biết đi đâu.

Chồng mất, gánh nặng dồn lên vai chị càng nhiều hơn khi 4 đứa con quá nhỏ, thêm với bố mẹ chồng già yếu. Chị Hằng lo lắng bản thân mình ko đủ sức để cho các con được ăn học đến nơi đến chốn.

Bố chồng chị Hằng là thương binh nặng phải cắt cụt tay

Ông Lê Đức Ước (73 tuổi, bố chồng chị Hằng) là thương binh hạng 2, cụt tay sau khi tham gia chiến đấu ở chiến trường đường 9 – Nam Lào.

“Hồi trẻ Hiệp nó cũng đi bộ đội về, rồi lập gia đình sinh được 4 người con. Hiệp vất vả, khổ cực, mới ổn định được chút ít thì gặp tai nạn thương tâm. Còn tôi lại là thương binh, mỗi lúc trái gió trở trời vết thương cũ tái phát, tôi phải dùng thuốc men thường xuyên.

Giờ thương con dâu, không biết Hằng nó có lo được cho mấy đứa cháu không khi chính nó cũng yếu. Nghĩ thương con trai bao nhiêu thì tôi lại càng thương con dâu, thương cháu bấy nhiêu”, ông Ước nói.

Đứa trẻ 3 tuổi cứ khóc đòi bố

Mẹ con chị Hằng đang cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm

Căn nhà nhỏ tồi tàn không có gì đáng giá để bán lấy tiền nuôi các con ăn học

Ông Nguyễn Đình Quang, Chủ tịch UBND xã Hòa Hải (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, gia đình chị Hằng vốn đã khó khăn nay lại càng cơ cực hơn khi người chồng trụ cột tử vong sau tai nạn.

“Cuộc sống của họ trước giờ vất vả, dựa vào công việc đồng áng, bốc vác thuê để kiếm miếng ăn. Nay họ đã lâm vào cảnh túng quẫn, khó khăn thật sự khi anh Hiệp đột ngột. Việc học hành, tương lai của 4 đứa nhỏ không biết sẽ ra sao. Rất mong mấy mẹ con họ nhận được sự chung tay giúp đỡ của mọi người”, ông Quang nói.

Thiện Lương

