MS 2021.214

Trong 3 năm anh Luân mắc bệnh ung thư bàng quang, gia đình anh đã phải vay số tiền hơn 300 triệu đồng.

Nhiều năm nay, căn nhà cũ kỹ, xuống cấp của gia đình anh Trần Đình Luân (SN 1986 ở đội 13, thôn An Thành, xã Yên Phúc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) luôn vắng bóng tiếng cười. Căn bệnh ung thư như màn đêm u ám phủ xuống số phận những con người khốn khổ nơi đây, khiến họ không nhìn thấy được tương lai tươi sáng.

Anh Trần Đình Luân mắc bệnh ung thư khi tuổi đời còn rất trẻ

Sau khi kết hôn vào năm 2011, anh Luân chào đón 2 con chào đời là cháu Trần Đình Kiệt (SN 2012) và Trần Thị Bích Loan (SN 2014). Nhưng kể từ lúc sinh con thứ hai, cuộc sống gia đình trở nên chật vật hơn, buộc anh phải tha hương vào Dĩ An (Bình Dương) làm thợ xây. Những cơ cực nơi đất khách không làm phiền lòng người cha luôn nghĩ tới các con. Anh chỉ mong dành dụm được tiền gửi về nuôi con khôn lớn.

Giữa lúc khó khăn còn bộn bề, tháng 11/2018, anh Luân có triệu chứng đi tiểu ra máu. Cảm nhận cơ thể có sự chẳng lành, anh tới Bệnh viện đa khoa thị xã Dĩ An khám thì được bác sĩ phát hiện, trong bàng quang anh có một khối u.

Vài ngày sau, anh tìm đến Bệnh viện Chợ Rẫy khám. Các bác sĩ cũng ra kết luận tương tự rồi tiến hành phẫu thuật ngay cho anh. Nơi quê nhà, nghe tin chồng bệnh nặng, chị Trịnh Thị Nụ gấp gáp thu xếp vào Nam, gửi con cho họ hàng để ý giúp.

Trải qua ca phẫu thuật, các bác sĩ cho anh tiến hành xạ trị, hoá trị nhằm ức chế sự phát triển của khối u. Vượt qua đợt hoá xạ trị suốt 3 tháng ròng rã, anh Luân được xuất viện rồi trở về quê nhà tĩnh dưỡng.

Căn bệnh u bàng quang khiến sức khoẻ anh suy kiệt đáng kể. Từ một người đàn ông khoẻ mạnh, anh không thể làm được được việc gì. Thậm chí, nếu cố làm nặng, anh lại đi tiểu ra máu. Kinh tế trong nhà chỉ còn trông vào chị Nụ.

Quặn lòng khi nghĩ đến con thơ

Những tưởng căn bệnh hiểm nghèo đã được đẩy lùi, không ngờ, về quê khoảng 6 tháng, anh Luân tiếp tục đi tiểu ra máu thường xuyên. Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, rồi Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ cho biết khối u đã chuyển sang ác tính, đe doạ trực tiếp đến tính mạng anh.

Lần này, gia đình đã hoàn toàn cạn kiệt về kinh tế. Chị Nụ làm công nhân công ty giày da, lương tháng chỉ vỏn vẹn 3 triệu đồng, không đủ chi phí sinh hoạt chứ chưa nói đến chữa bệnh cho chồng. Anh Luân chỉ còn cách xin về nhà, điều trị bằng thuốc nam.

Cứ như vậy cho đến thời gian gần đây, tình trạng bệnh trở nặng thêm. Anh từng phải vào Bình Dương lấy thuốc nhưng hồi tháng 5/2021 vừa qua, nhiều tỉnh phía Nam bùng phát dịch Covid-19, anh không thể đi được, đành ở Nam Định sống lay lắt qua ngày.

Giấy chứng nhận hộ nghèo và bệnh án của anh Luân

Chưa kể, vợ chồng anh đang gánh khoản nợ hơn 300 triệu đồng. Khối u nay đã phát triển với kích thước 11 cm, đồng thời di căn vào một số bộ phận cơ thể. Đối diện với nhiều nguy cơ, anh hoàn toàn bất lực, không biết có thể sống tiếp được đến khi nào.

Các con anh vẫn ngây thơ hỏi thăm bố hàng ngày. Dù tuổi còn nhỏ những các cháu đã hiểu chuyện, biết quan tâm, động viên chăm sóc bố. Nghĩ tới số nợ, lại nghĩ đến tương lai các con, anh nằm trên giường, cắn chặt răng ngăn mình bật khóc.

Các con của anh Luân còn quá nhỏ, tương lai sẽ mịt mù khi mất đi người cha

“Phận tôi thì chẳng sao. Nghĩ đến cảnh mình có mệnh hệ gì rồi khoản nợ hơn 300 triệu đồng để lại, sợ rằng vợ con không gánh nổi. Con tôi còn quá nhỏ, các cháu còn phải đi học nữa, nếu vì hoàn cảnh gia đình mà các cháu phải bỏ học tôi buồn lắm. Nhiều khi nghĩ mình cũng phải vì các con để sống tiếp cho các con có chỗ dựa”, anh Luân nghẹn ngào.

Ông Vũ Đình Thơ, đội trưởng đội 13, thôn An Thành, xã Yên Phúc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định chia sẻ: "Gia đình anh Luân là trường hợp đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Anh mắc căn bệnh hiểm nghèo, vợ có lúc đi làm thuê ở công ty, lúc lại nghỉ ở nhà chăm chồng. Các con còn nhỏ, vợ chồng anh Luân còn nuôi thêm một mẹ già, tuổi cao sức yếu. Chúng tôi rất mong hoàn cảnh của anh sẽ được cộng đồng biết đến, chung tay giúp đỡ".

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Trần Đình Luân, ở đội 13, thôn An Thành, xã Yên Phúc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Số điện thoại: 0962914259.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.214 (anh Trần Đình Luân)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436