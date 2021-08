MS 2021.212

Bị căn bệnh ung thư xương hành hạ đau đớn từng ngày, điều Đạt mong muốn nhất là được quay lại trường, đi học cùng các bạn. Thế nhưng hoàn cảnh gia đình nghèo khó khiến mong ước của em ngày càng trở nên xa vời.

Chỉ trong vòng vài tháng kể từ ngày con phát hiện mắc bệnh ung thư xương, tài sản trong nhà chị Hồ Thị Thu (SN 1983, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) cứ lần lượt “đội nón ra đi”. Càng chịu những cơn đau thấu trời, thể trạng suy kiệt đến trầm trọng do từng đợt truyền hoá chất, em Nguyễn Phương Đạt, con trai chị Thu càng khát khao được sống.

Căn bệnh ung thư xương đang đe dọa đến tính mạng Đạt từng ngày

Tháng 12/2020, Đạt cảm thấy đau chân dữ dội kéo dài nhiều ngày không dứt. Chị Thu đưa con đến Bệnh viện Trí Đức Thành (Yên Định, Thanh Hoá) thăm khám. Qua chụp chiếu, bác sĩ phát hiện ở xương đùi trái của cậu bé có khối u, đề nghị gia đình đưa con lên bệnh viện tuyến trên.

Không tin vào tai mình, chị Thu hốt hoảng đưa con ra Bệnh viện Nhi tỉnh Thanh Hoá rồi Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội) kiểm tra lại. Đáng tiếc mọi kết quả đều cho thấy, Đạt bị ung thư xương. Những ngày tháng sau đó như một cơn ác mộng kéo dài đối với gia đình chị.

"Đứng chờ tin bác sĩ mà người tôi nóng ran, lo lắng, sợ hãi, tim đập liên hồi, chỉ cầu mong khối u chỉ lành tính thôi dù qua tìm hiểu tôi biết xác suất này rất khó. Cuối cùng điều không mong muốn nhất cũng xảy đến", chị Thu nấc nghẹn.

Tháng 1/2021, chị làm thủ tục cho con nhập viện tại Bệnh viện K Tân Triều. Thời gian đầu, làm quen cuộc sống nơi bệnh viện trở thành điều quá đỗi khó khăn với mẹ con chị. Chị phải chứng kiến những đau đớn, tổn thương về mặt thể xác của con hàng ngày. Từ một đứa trẻ vốn khoẻ mạnh, nay cứ yếu dần đi qua từng đợt truyền hoá chất do tác dụng phụ của thuốc. Chị rớt nước mắt khi dọn từng mảng tóc rụng ra trên đầu con.

Con vẫn muốn sống nhưng mẹ đã cạn tiền

Trải qua 4 đợt truyền hoá chất, tình hình của Đạt có tiến triển đôi chút. Tuy nhiên, kinh tế gia đình chị Thu lại sa sút đi trông thấy. Bởi vợ chồng chị đều làm công nhân tại một công ty giầy da trên địa bàn huyện Thọ Xuân, thu nhập rất thấp.

Chưa kể, con mắc bệnh hiểm nghèo, chị phải nghỉ việc để đưa con đi chữa bệnh. Gánh nặng kinh tế đè nặng lên vai chồng chị với khoản thu nhập chỉ vỏn vẹn khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Suốt quá trình Đạt nằm viện, chị Thu phải vay mượn họ hàng số tiền lên đến hơn 100 triệu đồng. Cứ mỗi đợt điều trị, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm tốn đến 18 triệu đồng, mỗi đợt chỉ kéo dài khoảng từ 1-2 tuần.

Cậu bé Nguyễn Phương Đạt mong mỏi được quay trở lại trường học

Sắp tới, Đạt sẽ phải trải qua một ca phẫu thuật với chi phí dự kiến từ 250-300 triệu đồng. Số tiền quá lớn vượt ngoài khả năng của gia đình. Nhìn con khát khao được sống, chị Thu tự trách bản thân bất lực không thể duy trì hy vọng dù mong manh nhất cho con.

“Con chỉ mong được mổ càng sớm càng tốt để khoẻ lại như bạn bè trên lớp thôi. Bỏ học gần 1 năm rồi, con nhớ trường lớp và các bạn lắm. Mẹ cứu con với, con không muốn chịu đau như thế này nữa”, Đạt khẩn cầu mẹ trong nỗi tuyệt vọng.

Chị Thu chỉ biết ôm con vào lòng, xoa chân cho con đỡ phần nào đau đớn. Gia đình chị đang lâm vào cảnh khốn cùng, dường như chẳng thể tìm ra lối thoát.

Phạm Bắc

