MS 2022.061

Chồng qua đời sớm để lại 2 con nhỏ cùng gánh nặng kinh tế, chị Thuyên phải vất vả ngược xuôi. Khi mọi thứ vẫn còn nhiều khó khăn, chị không may mắc bệnh ung thư đại tràng khiến những đứa trẻ bơ vơ không người chăm sóc.

Nỗi ám ảnh mang tên “ung thư”

Căn nhà xác xơ có địa chỉ ở Tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đã mấy năm nay chìm trong không khí tang thương. Xót xa hơn, từ đợt Tết Nguyên Đán năm 2022 vừa qua, tai ương liên tiếp xảy đến khiến 2 đứa trẻ chưa đầy 15 tuổi phải sống cảnh bơ vơ không có người chăm sóc.

Chị Thuyên hằng ngày vật lộn với căn bệnh nhưng lúc nào cũng nghĩ về 2 đứa con

Nơi bệnh viện Ung bướu TP.HCM, mẹ của các cháu là chị Nguyễn Thị Thuyên (46 tuổi) đang đối diện với cơn “thập tử nhất sinh” vì căn bệnh ung thư đại tràng. Nằm trên giường bệnh truyền máu, nước mắt người mẹ lăn dài, ướt đẫm đôi gò má. Cuộc đời chị Thuyên tính đến giờ chưa khi nào hết những nỗi gian truân.

Sinh ra ở vùng quê nghèo thuộc tỉnh Hải Dương, cuộc sống quanh năm trông chờ vào ruộng đồng cũng không đủ cái ăn, chị tha hương cầu thực vào tận Bình Dương để làm công nhân từ năm 1998. Tại nơi đất khách quê người, chị quen biết rồi kết hôn với anh Đặng Văn Mỵ. Lấy chồng chưa được bao lâu, chị bị u nang buồng trứng phải phẫu thuật khiến sức khoẻ suy giảm.

Khi chị và chồng không còn đủ sức lực để tiếp tục làm công nhân nữa, cả hai quyết định chuyển vào huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) sinh sống bằng việc làm nương rẫy vào năm 2005. Cuộc sống họ tại mảnh đất cằn cỗi vẫn hết sức vất vả.

Đặc biệt, sau khi sinh 2 con là Đặng Nguyễn Minh Phương (SN 2006) và Đặng Nguyễn Thu Thuỷ (SN 2008), sức khoẻ chị Thuyên mỗi lúc một đi xuống. Điều đó làm suy giảm sức lao động của chị.

Giữa thời điểm khó khăn vẫn chưa đi qua, năm 2011, anh Mỵ phát bệnh ung thư vòm họng. Dù gia đình đã cố chạy chữa khắp nơi, song chỉ kéo dài được thêm 3 năm. Người đàn ông trụ cột trong nhà qua đời, để lại 2 đứa con thơ cùng gánh nặng kinh tế dồn lên vai chị Thuyên.

Bố mất, mẹ mắc bệnh ung thư, hai đứa trẻ lâm vào cảnh không người chăm sóc

Từ ngày chồng mất, chị Thuyên cực nhọc để nuôi các con ăn học. Mặc dù vậy, tai ương vẫn chưa chịu buông tha cho người phụ nữ bất hạnh. Cuối năm 2021, chị xuất hiện triệu chứng đau bụng kéo dài. Ngày 27 Tháng Chạp, các bác sĩ phát hiện chị mắc ung thư đại tràng.

Vừa trải qua ca phẫu thuật ở Bệnh viện tỉnh Gia Lai chưa được bao lâu, ngày mùng 2 Tết, chị bất ngờ gặp tai nạn giao thông khiến chỉ khâu ở bụng bị bục ra. Nằm viện tỉnh gần 1 tuần, tới ngày mùng 7 tháng Giêng, chị mới chuyển tuyến tới Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để tiếp tục chữa trị.

2 con thơ bơ vơ không người chăm sóc

Nằm ở bệnh viện một thời gian dài, chị Thuyên cứ đau đáu khi nghĩ về các con ở nhà tự nuôi nhau qua ngày. Do họ hàng nội ngoại hai bên đều ở Hải Dương, chị chỉ biết nhờ cậy hàng xóm thi thoảng qua xem tình hình các con ăn ở ra sao.

Những ngày truyền máu vì cơ thể suy nhược trầm trọng, giọt nước mắt của người mẹ không ngừng chảy khi nghĩ đến hai đứa con nhỏ dại. Hàng ngày, mỗi khi khoẻ lại sau những cơn đau hành hạ, chị lại gọi điện về cho các con.

Minh Phương và Thu Thuỷ cũng chưa hiểu hết được căn bệnh mẹ đang mắc, các cháu chỉ mong một ngày mẹ khoẻ hẳn để về với mình. Nhiều lúc tuyệt vọng, chị Thuyên chia sẻ: “Tôi thương các con vô cùng. Mới còn nhỏ mà lần lượt chứng kiến cảnh bố mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi không sợ cái chết mà chỉ sợ một ngày mình không còn nữa thì lấy ai lo cho các con đây. Gia đình tôi ở xa quá, chẳng thể trông được các cháu”.

Hoàn cảnh của gia đình chị Thuyên lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Bên cạnh nỗi canh cánh về cuộc sống của các con, chị Thuyên còn đang phải gánh khoản nợ lên tới hơn 150 triệu đồng. Đây là số tiền gia đình chị đã vay mượn họ hàng, bạn bè khắp nơi để điều trị cho chồng và mình suốt mấy năm qua. Đến nay, số nợ chưa trả nổi trong khi chị vẫn phải nằm viện, không biết khi nào mới có cơ hội trở về nhà.

Kinh tế gia đình chẳng còn chút gì vì chị là trụ cột chính lại đang phải nằm viện. Nơi miền núi hẻo lánh, 2 đứa trẻ vẫn ngày đêm tự trông nhau với hy vọng mẹ sẽ khỏe trở lại.

“Mẹ cố gắng điều trị nhé. Chúng con mong mẹ về với chúng con lắm”, những lời động viên trong nước mắt của 2 đứa trẻ khiến người mẹ chỉ muốn bỏ tất cả để về chăm sóc các con.

Số phận gia đình lúc này đang đứng trước cảnh cùng quẫn. Nỗi chờ đợi của các con gần như vô vọng vì căn bệnh ung thư đại tràng của chị Thuyên diễn biến hết sức phức tạp.

Theo xác nhận của UBND thị trấn Chư Ty, hoàn cảnh gia đình chị Thuyên thuộc diện khó khăn của địa phương. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, chính quyền địa phương cũng đã huy động các cấp để giúp đỡ gia đình chị đi bệnh viện chữa bệnh. Tuy nhiên, lo lắng nhất lúc này chính là hai đứa con của chị còn nhỏ, đang độ tuổi đi học. Chị cùng các con đang rất cần sự chung tay từ cộng đồng.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Thuyên. Địa chỉ: Tổ dân phố 7, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại: 0367485705

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.061 (chị Nguyễn Thị Thuyên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.