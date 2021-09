MS 2021.243

Mẹ bị u màng não, bố mắc bệnh xương khớp biến chứng teo cả hai chân, mất khả năng lao động. Bất hạnh liên tiếp ập đến khiến cậu con trai đang học lớp 6 có nguy cơ phải nghỉ học.

Vợ chồng anh Trần Văn Tú (SN 1980), chị Phạm Thị Nga (SN 1985, trú xóm 13A, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An) có hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo. Cả hai đều bệnh tật, khả năng chạy chữa không có khiến cậu con trai đang học lớp 6 có nguy cơ phải bỏ học.

Gia đình anh Tú, chị Nga có hoàn cảnh hết sức éo le

Nhiều năm nay, anh Tú mắc chứng thoát vị địa đệm. Do không có điều kiện đi bệnh viện chữa trị, tình trạng ngày một nặng thêm dẫn đến biến chứng teo hai chân, mất khả năng lao động. Hiện anh Tú chỉ ngồi một chỗ, thần trí không còn tỉnh táo, nhanh nhẹn.

Chồng không còn khả năng lao động, con trai đang độ tuổi ăn học, mọi gánh nặng đổ dồn lên vai chị Phạm Thị Nga (SN 1985). Một mình chị vất vả lo toan, gồng gánh chăm chồng, nuôi con. Bất ngờ cách đây 2 năm, chị phát hiện bị u màng não. Từ thời điểm đó, gia đình bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Số nợ vay mượn thuốc thang cho chồng chưa trả được nên khi đến lượt chị đổ bệnh thì không còn khả năng chữa trị nữa.

Khối u mỗi ngày một lớn, chèn ép kéo lệch cả khuôn mặt nhưng chị Nga vẫn gắng chịu. Ai thuê gì chị vẫn nhận làm, từ đào đất, gánh gạch, tuốt lá mía, làm cỏ.. để trang trải sinh hoạt cho cả nhà.

Anh Tú bị thoát vị địa đệm biến chứng teo hai chân, mất khả năng lao động

Chỉ đến khi được mọi người giúp đỡ, chị mới có điều kiện đi khám ở bệnh viện tuyến trung ương. Tại đây, bác sĩ nói nếu phẫu thuật, chị sẽ có nguy cơ bị liệt nửa người, khuyên chị điều trị bằng cách uống thuốc đầy đủ hàng tháng.

Thế nhưng lúc này, điều kiện gia đình chị Nga đã hết sức khó khăn. Cả hai vợ chồng đều nằm một chỗ, người thân bạn bè giúp thì mới có tiền mua thuốc. Lúc nào không có thuốc đều đặn thì bệnh tình lại nặng thêm.

"Vợ chồng tôi đau mấy cũng gắng chịu được, chỉ thương đứa con nhỏ mà đã chịu thiệt thòi. Giờ tôi chỉ sợ trở thành gánh nặng của con, rồi cháu không được học hành đến nơi đến chốn", chị Nga nức nở.

Được biết, gia đình anh Tú, chị Nga thuộc vào diện khó khăn ở địa phương. Tuy còn nhiều thiếu thốn, vất vả nhưng anh chị luôn động viên, tạo điều kiện cho con trai Trần Văn Huy có điều kiện học hành. Huy rất ngoan, thương bố mẹ. Dù 13 tuổi nhưng em chỉ nhỏ như mới lên 8. Ở nhà, ngoài phụ mẹ việc nhà, Huy còn chăm sóc bố. Nay bố mẹ cùng đau ốm, em chịu khó làm hết việc nhà để mẹ khỏi phiền lòng.

Thương bố mẹ bệnh tật, em Huy luôn chăm ngoan, lo toan việc gia đình. Ảnh: Trang Sang

“Cháu ước lúc này có thật nhiều tiền để mua thuốc cho bố mẹ. Giờ cháu chỉ giúp được bố mẹ việc nhà thôi ạ. Mong các cô, các bác giúp đỡ bố mẹ cháu với!", Huy khóc nấc.

Hiện tại, mỗi tháng vợ chồng chị Nga cần 4 triệu đồng tiền thuốc, có tháng được mọi người giúp đỡ thì mua đủ thuốc, có tháng không. Điều khiến anh chị lo ngại nhất lúc này là tương lai của cậu con trai. Huy mới học lớp 6, con đường đến trường vẫn rất dài. Thế nhưng cha mẹ bệnh tật khiến em có nguy cơ phải dừng việc học.

Phạm Bắc

