MS 2021.293

Bố mẹ chia tay thời điểm Tiến mới mắc bệnh ung thư máu, suốt những tháng ngày ở bệnh viện điều trị, cậu bé chỉ có bà ngoại gần 70 tuổi ở bên cạnh chăm sóc.

Đã 4 năm nay, cuộc sống của bà Nguyễn Thị Tâm (67 tuổi, thôn Vạn Lộc, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá) gắn liền với bệnh viện. Ở độ tuổi gần đất xa trời, bà vẫn lặn lội từ quê ra Hà Nội, đưa cháu ngoại là Nguyễn Văn Tiến (SN 2012) đi điều trị bệnh ung thư máu ác tính.

Nhắc đến số phận cháu ngoại mình, bà rơm rớm nước mắt: “Tội cháu lắm chú ơi. Cháu bất hạnh mắc phải chứng câm điếc bẩm sinh. Rồi thiếu vắng hẳn tình thương của bố, mẹ lại không thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc được”.

Bố mẹ ly hôn, bé Nguyễn Văn Tiến quần quại chịu những cơn đau do bệnh tật hành hạ

Do điều kiện ở quê vất vả, mẹ của Tiến lăn lội vào tận trong Nam làm công nhân rồi kết hôn vào năm 2011. Tiến ra đời trong sự thiếu thốn bởi thu nhập của bố mẹ ít ỏi, cuộc sống khó khăn.

Mới sinh ra, đứa trẻ bất hạnh ấy đã mắc chứng câm điếc bẩm sinh. Tháng 5/2017, Tiến bị nhức chân, thâm hết đầu gối. Bà Tâm đưa cháu đến bệnh viện tỉnh xét nghiệm. Bác sĩ cho chọc tuỷ phát hiện dấu hiệu bất thường, nghi cháu mắc bệnh ác tính về máu liền khuyên gia đình đưa ra Bệnh viện Nhi Trung ương khám.

Cảm nhận được sự chẳng lành, bà tiếp tục đưa cháu ra Hà Nội. Tại đây, Tiến được phát hiện mắc bệnh ung thư máu, chuyển đến Viện Huyết học và Truyền máu trung ương điều trị.

Thời điểm con đổ bệnh, bố mẹ Tiến sống ly thân. Bố con trở về Sóc Trăng sinh sống, mẹ ở lại Thanh Hoá đi làm cho một công ty may trên địa bàn huyện, trở thành trụ cột kinh tế trong nhà. Chính vì vậy, bà một mình đưa cháu đi chữa bệnh.

Chứng kiến đứa trẻ mới 5 tuổi câm điếc bẩm sinh, mắc thêm căn bệnh hiểm nghèo, nhiều người không khỏi xót xa. Thế giới tĩnh lặng của con bỗng dưng xuất hiện thêm những cơn đau đớn quằn quại mà con không thể giãi bày hay gào thét, chỉ có thể rơi nước mắt.

Hai lần tái phát

Suốt 1 năm ròng, Tiến phải trải qua hàng chục lần truyền hoá chất. Duy trì tái khám định kỳ được 2 năm, đến tháng 4/2020, các bác sĩ phát hiện tế bào ung thư xâm nhiễm thần kinh trung ương. Tiến tiếp tục phải trải qua thêm đến 9 đợt đánh hoá chất nữa.

Tưởng chừng mọi thứ tạm ổn hơn nhưng chỉ chưa đầy 3 tháng, tháng 7/2021, cậu bé bị tái phát ung thư lần thứ hai. Lần này, tình trạng đã phức tạp hơn rất nhiều. Cùng với đó, số tiền điều trị cứ thế tăng lên qua từng đợt hoá trị, từ 8, rồi lên 9 triệu đồng, quá sức với đồng lương công nhân ít ỏi của người mẹ.

Hoàn cảnh đáng thương của bé Tiến đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Để có tiền cho cháu chữa bệnh, bà Tâm đã phải chạy vạy khắp nơi, vay mượn hơn 50 triệu đồng, nhưng cũng chỉ duy trì được khoảng một thời gian rất ngắn.

Sau nhiều năm ròng rã đeo đuổi căn bệnh hiểm nghèo, đến nay gia đình bà Tâm đã hoàn toàn kiệt quệ. Chứng kiến cháu quằn quại trong đau đớn, rồi lại cười tươi khi sức khoẻ khá hơn, bà không khỏi đau xót, hy vọng. Thế nhưng với tình cảnh hiện tại, bà thật sự không biết bấu víu vào đâu để tiếp tục xoay sở.

Ông Lê Sĩ Trường, trưởng thôn Vạn Lộc, xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá cho biết: "Gia đình cháu Nguyễn Văn Tiến thuộc hộ đặc biệt khó khăn trong thôn. Mẹ cháu đơn thân làm công nhân. Hiện bệnh tình của cháu khá nặng, rất mong các nhà hảo tâm có thể hỗ trợ để giúp gia đình lo chi phí chữa bệnh cho Tiến".

Phạm Bắc

