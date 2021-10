MS 2021.281

Vừa bước qua sinh nhật đầu tiên trong đời, bé Dương Linh Kiều phát hiện mắc bệnh ung thư máu. Đứa trẻ tội nghiệp còn quá nhỏ đã phải làm quen với bệnh viện và những cơn đau đớn đến tận xương tuỷ.

"Hôm nay con hỏi 'mẹ ơi tại sao con người ta lại phải chết?', mẹ đã lặng người đi một lúc rồi mới dám trả lời con rằng, để người ta đi đến một nơi tốt đẹp hơn. Thế rồi con lại hỏi chết rồi thì đi đâu hả mẹ, chết rồi còn gặp được nhau nữa không?

Con biết không, lúc đấy tim mẹ đau thắt lại, mẹ đã khóc nhưng may sao phòng bệnh đã tắt điện, con không thấy được những giọt nước mắt của mẹ. Mẹ phải cố dằn lòng lại chứ mẹ sợ lắm.. Mẹ sợ những cơn nguy kịch xảy ra với con biết mấy".

Mắc căn bệnh ung thư máu, tính mạng cháu Kiều đang bị đe dọa từng ngày

Đó là những dòng tâm sự chứa đựng sự bao nỗi niềm của chị Hà Thị Nhất (28 tuổi, ở bản Sang Hán, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái) viết trên Facebook, trong quãng thời gian đồng hành cùng con nơi bệnh viện. Con gái chị, bé Dương Linh Kiều (4 tuổi) phát hiện ung thư máu từ khi mới lên 1 tuổi.

Tháng 9/2019, bé Kiều thường kêu đau chân. Nhiều ngày con vẫn kêu đau, chị Nhất hết sức lo lắng. Đưa xuống Hà Nội, bác sĩ chẩn đoán ban đầu bị viêm khớp. Thế nhưng về bệnh viện tỉnh điều trị được 12 ngày, con chẳng thể đi lại được nữa.

Trước tình cảnh đó, chị Nhất hết sức hoang mang. Chị đi khắp nơi tìm thuốc về đắp nhưng con vẫn không khoẻ lên được. Tháng 10/2019, Kiều bị nổi hạch, lúc này gia đình buộc phải đưa con xuống Bệnh viện K Tân Triều làm xét nghiệm.

Nghe bác sĩ kết luận chính thức bệnh của con, chị Nhất rụng rời chân tay, bởi, chị biết căn bệnh ung thư nguy hiểm đến chừng nào. Suốt 1 năm điều trị sau đó, gia đình chị đã phải vay mượn số tiền lên đến 250 triệu đồng, song tất cả chỉ như muối bỏ bể.

Tháng 10/2020, Kiều được về nhà điều trị duy trì, chỉ cần tái khám định kỳ. Không ngờ tháng 4/2021, những dấu hiệu bất thường lại xuất hiện. Tế bào ung thư một lần nữa quay lại hành hạ đứa trẻ mới 4 tuổi ấy.

Vừa tiến hành chọc tuỷ ngày 6/5, ngay hôm sau, Bệnh viện K Tân Triều bị phong toả vì có nhiều trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Cũng kể từ đó trở đi, tính mạng của cô bé liên tục trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”.

Lao đao giữa dịch bệnh Covid-19

Biết thông tin Bệnh viện K Tân Triều phong toả được phát đi, bố mẹ đưa Kiều về quê để tự cách ly tại nhà. Song bệnh của con diễn tiến nặng bất thường khi liên tục sốt cao, xuất huyết dưới da. Do Kiều còn đang trong thời gian tự cách ly nên không thể đi đâu được.

Quá đau xót, chị Nhất đành cầu xin được đưa con tới bệnh viện. Quá trình điều trị ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái cũng không mấy tiến triển. Ngày 12/5/2021, Kiều được chuyển tới Viện huyết học và truyền máu Trung ương trong tình trạng nguy kịch.

Cô bé Dương Linh Kiều đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Căn bệnh ung thư máu tái phát, đã có lúc tưởng chừng như đứa trẻ không thể sống nổi. Chính bởi sức khoẻ yếu, con phải dùng thêm nhiều loại thuốc bổ trợ hết sức đắt tiền nằm ngoài danh mục bảo hiểm. Số nợ 250 triệu cũ chưa trả được, chị Nhất đã phải vay lãi thêm 35 triệu đồng nữa để cho con đi chữa bệnh.

Sức khoẻ của Kiều ngày càng suy kiệt. Những ngày giãn cách xã hội do dịch Covid-19, bố con không thể đi làm, cả nhà gần như chẳng còn nguồn thu nhập nào.

Những lúc đau quá, con đòi mẹ tìm số điện thoại xe cấp cứu cho con về nhà với bố, với anh trai mới 5 tuổi. Cơn đau dữ dội đến mức, đứa trẻ đã không còn thiết sống nữa. Con quằn quại, khóc oà rồi cả hai mẹ con cùng ôm nhau khóc trong bất lực.

Ông Hà Văn Liên, trưởng bản Sang Hán, xã Nghĩa Lợi xác nhận: "Gia đình nhà chị Hà Thị Nhất thuộc vào diện hộ nghèo ở địa phương. Con gái 4 tuổi mắc bệnh ung thư máu đang điều trị dưới Hà Nội. Dịch bệnh vợ chồng nghỉ làm, con cái bệnh tật, tiền thuốc tốn kém khiến cho họ lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Chúng tôi mong rằng qua các phương tiện truyền thông, gia đình chị Nhất sẽ nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng".

