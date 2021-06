MS 2021.167

Bố mẹ lần lượt qua đời do tai nạn giao thông, bé Nguyễn Huyền Thương (9 tuổi, ở thôn Đa Quả 1, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) chỉ còn chỗ dựa duy nhất là bà ngoại đã ngoài 80 tuổi.

Nhìn cháu gái buồn rầu nằm trên giường, bà Nguyễn Thị Tới không sao cầm được nước mắt. Khuôn mặt già nua co rúm lại, bà bảo, đứa cháu tội nghiệp này giờ chỉ có chỗ dựa là bà. Sau này nếu bà trăm tuổi, về với tổ tiên thì không biết cháu sẽ phải sống như thế nào.

Đầu năm 2012, con gái bà Tới là chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1975) khi đang mang bầu bé Thương thì nhận được tin dữ, chồng sắp cưới của chị, anh Nguyễn Văn Lục đã vĩnh viễn ra đi trong một vụ tai nạn giao thông. Chị Thơm suy sụp nhưng nghĩ đến đứa trẻ trong bụng, chị cố vực dậy sống tiếp.

Chỗ dựa tinh thần của Thương là bà ngoại 80 tuổi

Vậy là Thương chào đời mà không biết mặt cha. Thương con, chị Thơm dành hết tình cảm, chăm lo cho con. Cuộc sống bình lặng trôi qua cho đến ngày 19/6 vừa qua, khi đang chở con gái đi chơi, chị Thơm bất ngờ bị tai nạn giao thông, tử vong ngay sau đó. May mắn bé Thương bình an vô sự, nhưng mẹ bé thì không còn nữa.

Mẹ mất, Thương cũng ốm nằm một chỗ

Tin dữ ập đến khiến bà Tới ngã gục. "Cháu tôi còn quá nhỏ đã phải chịu cảnh mồ côi. Biết mẹ mất, cháu khóc nhiều lắm, giờ không còn sức khóc nữa thì mặt cứ buồn rười rượi", bà nghẹn ngào.

Gia đình bà Tới thuộc diện hộ nghèo của xã. Trước đây, ngoài mấy sào ruộng thì thu nhập chính của cả nhà trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của chị Thơm.

Bởi hoàn cảnh nghèo khó, đám tang chị Thơm phải nhờ cậy xóm làng giúp đỡ một tay. Giờ đây, điều quan trọng nhất chính là tương lai của Thương và bà ngoại.

“Ông bà nội cháu cũng không còn, giờ Thương chỉ biết dựa vào tôi. Nhưng tôi đã 80 tuổi rồi, không có lương hưu, không còn khả năng lao động kiếm tiền nuôi cháu. Nếu sau này tôi trăm tuổi thì con bé biết cậy nhờ ai", bà Tới lo lắng.

Người dân đến chia sẻ hoàn cảnh của gia đình bà Tới

Từ ngày mẹ mất, bé Thương cũng đờ đẫn, nhiều khi đi vật vờ như mất hồn. Mấy hôm nay thời tiết nắng nóng, cháu ốm nằm bẹp trên giường, người gầy hẳn đi, trong giấc mơ ú ớ gọi mẹ. Mỗi lần thấy cháu đứng trước bàn thờ nhìn vào di ảnh mẹ, bà Tới lại ứa nước mắt.

Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Yến Sơn cho biết, sau khi biết tin về hoàn cảnh gia đình bà Tới, chính quyền địa phương cũng đã đến động viên, chia sẻ. Địa phương cũng chỉ hỗ trợ được một phần nào. Cháu Thương còn quá nhỏ, thực sự rất cần sự chia sẻ của cộng đồng, các mạnh thường quân.

Lê Dương

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Tới, thôn Đa Quả 1, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. SĐT 0397508692

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.167 (Nguyễn Huyền Thương)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.