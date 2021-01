MS 2021.013

“Tôi phải mang sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân đi cầm cố, vay lãi nóng để có tiền đóng viện phí. Vay 5 triệu đồng mà tiền lãi mỗi tháng là 1,5 triệu đồng, nhưng chẳng còn cách nào khác”, ông Tuấn tâm sự.

Vợ chồng ông Ngô Trọng Tuấn và con gái lớn đang ngồi chờ tái khám tại Bệnh viện Quận 2, TP.HCM.

Những ngày cuối năm, trong lúc mọi người tất bật tranh thủ kiếm thêm vài đồng để chuẩn bị cho cái Tết đủ đầy, vợ chồng ông Tuấn cùng con gái lại ngồi dàn hàng chờ kết quả khám tại bệnh viện. Tết đối với gia đình ông là một điều xa xỉ khi cả nhà đang đứng trước nguy cơ phải lang thang, không chốn dung thân.

Hơn 2 tuần trước, đúng ngày trời nổi gió lớn, mưa phùn, vợ và con gái ông Tuấn gặp tai nạn giao thông trên cầu Phú Mỹ.

“Mẹ con tôi làm lao công bên Quận 2. Hôm ấy tan ca, trên đường về nhà, 2 chiếc xe khác va chạm với nhau rồi tạt vào khiến chúng tôi bất ngờ, tránh không kịp. Lúc tỉnh táo lại thì 2 xe kia đã bỏ chạy cả rồi”, bà Hoàng cho biết.

Bà Hoàng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị gãy chân, phải mổ nẹp đinh. Chị Thủy con gái bà gãy cánh tay phải, nhẹ hơn nên bó bột. Bởi kẻ gây tai nạn đã bỏ chạy, một mình ông Tuấn lo liệu tiền viện phí cho vợ và con gái. Dù có bảo hiểm hỗ trợ một phần nhưng với gia đình nghèo khó này, số tiền vài triệu đồng cũng khiến họ điêu đứng.

Cháu gái ông Tuấn theo đến bệnh viện chăm sóc bà và mẹ, vui sướng khi được ăn bữa cơm từ thiện sau nhiều ngày đói bụng

Trong khi tiền viện phí cho vợ con còn chưa kiếm đủ, chỉ vài ngày sau đó, ông Tuấn cũng bị tai nạn, gãy ngón tay. Tuổi đã cao, lại bị hỏng một bên mắt, giờ tay cũng khó cử động, ông phải nghỉ làm. Cuộc sống càng thêm bế tắc.

Bác sĩ Bệnh viện Quận 2 cho biết, vết thương của ông Tuấn và con gái tuy nhẹ hơn nhưng vẫn mất thời gian khá dài để phục hồi. Còn bà Hoàng bị nặng hơn, phải mổ ghép đinh. Dự kiến nếu ổn định, khoảng 6 tháng đến 1 năm sau sẽ tiến hành mổ rút đinh.

Khó khăn chồng chất khi cả gia đình có 3 người là lao động chính đều gặp nạn. Hiện tại chỉ còn 2 đứa trẻ là con trai của vợ chồng ông Tuấn mới 15 tuổi và cháu ngoại ông mới 11 tuổi. “Chúng còn quá nhỏ để đi làm kiếm tiền”, người đàn ông nghèo không muốn tương lai của con trai và cháu gái lại mờ mịt như ông.

Trước đó, bà Hoàng và con gái làm lao công, thu nhấp cả 2 mẹ con mới được 8 triệu đồng/tháng. Lương bảo vệ 5 triệu đồng của ông Tuấn thêm vào, phải chắt bóp lắm mới đủ sống lay lắt qua ngày. Họ vẫn ở nhà thuê, nuôi thêm 2 đứa nhỏ ăn học.

Vợ chồng ông Tuấn (bên trái) thấp thỏm trong lúc chờ con gái đi tái khám.

Bỗng dưng tai họa ập đến, để có tiền đóng viện phí, ông Tuấn không còn cách nào, phải mang sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của mình đi cầm cố được 5 triệu đồng, tiền lãi mỗi tháng lên tới 1,5 triệu đồng.

“Từ khi cha mẹ mất đã mấy chục năm rồi, anh em tôi mạnh ai nấy sống nên chẳng nhờ cậy vào ai được nữa”, ông nhỏ giọng.

Giờ đây, mỗi ngày, ông Tuấn đều phải nghĩ xem làm sao để kiếm ra tiền lo chi phí mổ tháo đinh cho vợ, kèm với khoản vay lãi đang ngày càng "phình ra", rồi tiền mướn nhà trọ, tiền ăn học của 2 đứa nhỏ...

“Không có tiền trả cho chủ nhà trọ, tôi sợ Tết này cả gia đình sẽ bị đuổi ra ngoài đường mất thôi. Rồi còn khoản tiền vay 5 triệu cứ lãi mẹ đẻ lãi con nữa, bảo tôi “đào” đâu ra bây giờ!”, người đàn ông nghèo bật khóc trước ngặt cảnh của gia đình.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Quận 2, TP.HCM (gặp anh Minh: 0948683679); Hoặc ông Ngô Trọng Tuấn (hoặc bà Nguyễn Thị Kim Hoàng); Điện thoại: 0906371049.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.013 (gia đình ông Ngô Trọng Tuấn)

