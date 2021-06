MS 2021.146

Mắc bệnh ung thư và tan máu bẩm sinh, nay phải cách ly 21 ngày tại nhà, tính mạng Thanh Hà đối diện với nhiều hiểm nguy.

Lên 4 tuổi, Đào Thị Thanh Hà phát hiện mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Hàng tháng, em phải đi truyền máu định kỳ để duy trì sự sống. Tuổi thơ của cô bé bị bao phủ bởi nỗi ám ảnh căn bệnh máu ác tính. Mặc dù vậy, đứa trẻ đó vẫn khát khao “con chữ”, phấn đấu 4 năm liền đạt học sinh giỏi. Cho đến năm lớp 5, Thanh Hà tiếp tục mắc phải bệnh u nguyên bào thần kinh, một loại ung thư ác tính hàng đầu ở trẻ em.

Hà mệt mỏi, đau đớn, nằm thiếp trên giường bệnh

Ngồi bên giường con, chị Hoàng Thị Hằng (trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) bất lực khi hàng ngày, hàng giờ chứng kiến con bị “tử thần” rình rập, đe doạ cướp đi mạng sống.

Suốt 7 năm qua, mẹ con chị phải sống trong cơn “ác mộng” chẳng thể nào thoát ra được. Kể từ lúc phát hiện con bị tan máu, nước mắt người mẹ chưa khi nào cạn trước tình cảnh nghiệt ngã của gia đình mình.

Thanh Hà rất thương mẹ nên dù có những lúc mệt mỏi, em cũng không kêu ca gì. Em vẫn cố gắng học hành chăm chỉ ngay cả khi vừa từ bệnh viện trở về. Tai ương tiếp tục xảy đến vào khoảng cuối năm 2020, thời điểm cả nhà chuẩn bị đón năm mới thì bỗng nhiên Hà lên cơn đau đầu. Đến khi choáng váng, xây xẩm mặt mày, không thể chịu nổi nữa, Hà mới bật khóc nói với mẹ: "Con đau đầu quá, con đau muốn chết bố mẹ ơi”.

Quá sốt ruột, chị Hằng đưa con đến Viện Huyết học và truyền máu Trung ương thăm khám. Ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ Hà mắc bệnh ung thư máu. Nhưng khi chuyển sang Bệnh viện K Tân Triều làm xét nghiệm, bác sĩ kết luận em mắc bệnh u nguyên bào thần kinh.

Biết con mắc thêm một bệnh hiểm nghèo khác, chị Hằng vô cùng đau đớn. Gia đình chị đã vay mượn số tiền lên đến hơn 200 triệu đồng để cho con điều trị suốt hơn 1 năm qua.

Tính mạng mong manh

Vừa truyền hoá chất một thời gian dài, Hà được bác sĩ cho về nhà nghỉ ngơi ít ngày để chờ đợt tiếp theo. Nào ngờ, ngày 7/5/2021, thông tin Bệnh viện K Tân Triều bị phong toả do có 11 người nhiễm virus SARS-COV-2 phát đi trên toàn quốc. Ngay lập tức, chính quyền địa phương tới yêu cầu gia đình làm xét nghiệm rồi tự động cách ly tại nhà. Đến nay dù đã hết thời gian cách ly nhưng chính quyền xã vẫn yêu cầu cách ly thêm 7 ngày nữa

Quá trình bị cách ly tại nhà khiến gia đình chị Hằng hết sức lao đao. Bởi suốt từ tháng 11/2020, chị Hằng mắc bệnh thận phải đi mổ rất tốn kém. Chồng chị buộc phải nghỉ việc vào bệnh viện chăm con. Điều này khiến cả nhà không còn bất cứ nguồn thu nhập nào. Cho đến tận đầu năm nay, chồng chị mới đi làm lại mới tích góp được 10 triệu đồng, Vừa trả nợ xong thì lại bị cách ly.

Đúng lúc này, bệnh của Hà trở nặng trầm trọng. Hàng ngày, em đau nhức khắp mình mẩy. Những cơn đau tới thường xuyên hơn. Ngay cả khi quá mệt, thiếp đi một lúc, đau đớn vẫn cứ hành hạ khiến em không có thể an giấc.

Mẹ con chị Hằng khẩn cầu sự giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm

Thấy con gặp nguy hiểm đến tính mạng mà chị Hằng thực sự bất lực. Gia đình chị giờ đã không còn nổi một đồng để đưa con đi bệnh viện.

“Nhìn con quằn quại đau đớn, trong lòng tôi như có dao cắt. Khổ nỗi giờ dịch bệnh, cả nhà bị cách ly. Sau đấy muốn đi bệnh viện cũng khó, không biết lấy đâu ra tiền. Vay mượn mãi rồi cũng hết chỗ vay”, chị Hằng rưng rưng.

Nhìn hai mắt mẹ đỏ hoe, em Hà ngậm ngùi ôm lấy mẹ, bảo sẽ cố chịu không kêu đau để mẹ bớt buồn. Những con người khốn khổ ấy đang trải qua ngày tháng bi đát, thấp thỏm lo âu không biết tương lai ra sao.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Hoàng Thị Hằng, ở thôn Phương Nam, xã Đông Hải, Tiên Yên, Quảng Ninh. Số điện thoại: 0988768323.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.146 (Đào Thị Thanh Hà)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148

Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436