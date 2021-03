MS 2021.063

Chú Long nằm sấp trên giường bệnh, khối u ở gần thắt lưng nhô cao, đôi chân bị liệt đang dần teo tóp. Để chú được nhập viện đợt này, cô Mai phải cắn răng vay nặng lãi 2 triệu đồng.

Thấy chúng tôi, chú Long có phần ngại ngùng kéo tấm chăn che đi vết loét đã được băng bó ở phần mông và ụ ngồi. Mặc dù chú luôn cười trong khi trò chuyện, nhưng đôi mắt buồn vẫn chẳng thể che giấu được sự mất mát, bất lực.

Khối u trên lưng của chú Long có từ lúc lọt lòng, nhưng khi ấy nó rất nhỏ, không đau đớn, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hằng ngày. Chỉ khi hơn 30 tuổi, chú đã có vợ con, bất chợt phát hiện khối u lớn dần.

“Tôi đã đi khám ở nhiều bệnh viện, bác sĩ đều nói khối u này không mổ được, vì nó đã ăn sâu vào tủy sống. Nếu chấp nhận uống thuốc để cầm cự thì tôi còn có thể lê lết mà đi, còn không thì sẽ có nguy cơ liệt toàn thân”, chú Long bùi ngùi.

Chú Long đã chấp nhận sống chung với khối u trên lưng, với đôi chân bại liệt và những vết loét chẳng thể nào khỏi hẳn.

Mọi thứ chú đều phải dựa vào người vợ vốn cũng chẳng khỏe mạnh.

Khoảng 7 năm nay, khối u phát triển lớn hơn đã chèn ép lên dây thần kinh, đôi chân của chú Long cứ yếu dần rồi không thể cử động được nữa. Phải nằm một chỗ, rất nhiều thứ đều phụ thuộc vào người vợ tảo tần, khiến chú đau lòng vô tận.

Chú Long đã đi bệnh viện 4 lần để điều trị vết lở loét ở vùng ụ ngồi và mông do ít vận động. Có đợt, chú phải nằm viện suốt 6 tháng trời, trải qua quá trình cắt da đùi đau đớn để ghép vào vùng lở loét. Thậm chí, chú ở viện nhiều đến nỗi các bác sĩ quen mặt, nhớ luôn cả họ tên và bệnh tình của chú, lại càng thêm thương xót cho gia cảnh khốn khó của hai vợ chồng già.

Suốt mấy chục năm, kể từ khi khối u lớn dần khiến việc đi lại của chú Long bị ảnh hưởng, cô Mai là trụ cột kinh tế chính. Ngày thường, cô đi bán sinh tố dạo để tiện về nấu cơm, chăm sóc chồng ở nhà. Mỗi khi chú phải đi viện, cô đều chạy vạy, vay mượn tiền nong đi cùng.

Cô Mai tâm sự: “Đợt này hết cách rồi, vết loét cứ ngày càng rộng và sâu hơn, ông ấy đau nhiều, tôi phải vay nặng lãi 2 triệu đồng để đưa đi bệnh viện. Tôi sợ để lâu lại không chữa được nữa. Chúng tôi ở bệnh viện có thể xin cơm từ thiện, chỉ thiếu tiền để đóng viện phí thôi”.

Cô Mai cũng từng phải phẫu thuật cắt bỏ khối u vùng lưng.

Gia đình cô chú vốn là hộ nghèo ở địa phương. Họ có 2 người con trai, nhưng đều đã lập gia đình, lại nuôi 2-3 đứa con nhỏ, cuộc sống khốn khó nên chẳng thể cậy nhờ.

Bản thân cô Mai cũng có những khối u ở vùng lưng, dù đã phẫu thuật cắt bỏ nhưng đi lại không được nhanh nhẹn như trước. Chưa kể, cô cũng có khối u ở vai, chèn lên dây thần kinh khiến đôi tay chậm chạp.

Cả gia tài của họ chỉ có căn nhà tình nghĩa nho nhỏ, vẫn còn số nợ 25 triệu đồng chưa trả hết. Bệnh tật đeo bám khiến họ cạn kiệt cả sức lực lẫn tinh thần, cuộc sống dường như không lối thoát.

