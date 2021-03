MS 2021.060

Người mẹ dân tộc M’nông như chết lặng khi hay tin con gái út mắc phải căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối. Nỗi đau mất con trai vẫn còn đó, chị sợ hãi vì bản thân bất lực trước sự yếu ớt đau đớn của con.

Cô bé Mok K’ Yến (10 tuổi) có đôi mắt to tròn, linh hoạt nhưng đượm buồn. Đôi mắt xinh đẹp ấy chợt rưng rưng khi nghe chúng tôi hỏi thăm về chuyện học hành.

“Con phải nghỉ học lâu rồi, mới học đến lớp 2”, bé K’ Yến nghẹn giọng. Dường như con cũng hiểu rằng, nếu không chữa khỏi căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối thì sẽ chẳng bao giờ được đi học trở lại nữa.

Đôi mắt to tròn của cô bé 10 tuổi đã chất chứa nỗi buồn đau.

Gia đình K’ Yến là người dân tộc M’nông, sống tại một xã thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lâm Đồng. Cô bé là con út trong gia đình có 3 người con. Vài năm trước, anh trai của Yến bị đuối nước đã mất, để lại nỗi đau đớn tột cùng đối với vợ chồng chị Mok K’ Nam.

Hai vợ chồng chị K’ Nam làm nghề nông, quanh năm cần mẫn nhưng thu nhập chỉ tạm đủ để cho mấy đứa nhỏ đến trường. Năm 2016, anh chị vay ngân hàng 50 triệu đồng để đầu tư giống cây trồng. Chẳng thể ngờ, bé K’ Yến bị u vùng hạ vị, thoát vị màng tủy. Số tiền vay được đành phải để chữa bệnh cho con.

Không ngờ, năm 2018, trong một lần đi tái khám, bác sĩ thông báo bé K’ Yến bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Chị K’ Nam suy sụp, không hiểu tại sao tai ương cứ liên tiếp ập đến với những đứa con của mình.

Phương pháp thẩm phân phúc mạc cũng chỉ được thời gian ngắn, nhưng mạch máu của con quá nhỏ nên chưa thể chạy thận nhân tạo. Tương lai ảm đạm.

Nhìn cơ thể nhỏ nhắn của con gái, làn da ngày càng đen sạm, đôi mắt vàng ệch, chị vô cùng lo lắng. Nghe bác sĩ tư vấn, vợ chồng chị khao khát con có cơ hội ghép thận, anh chị sẵn sàng hiến thận. Nhưng chi phí ghép quá lớn, con số 400-500 triệu khổng lồ có trong mơ, chị cũng không dám nghĩ đến.

Bé K’ Yến rất hiểu chuyện. Con luôn cố gắng thể hiện sự mạnh mẽ, lạc quan trước mặt mẹ. Suốt 3 năm qua, chỉ có hai mẹ con đồng hành vào bệnh viện Nhi đồng 2. Lần nào, một mình chị K’ Nam cũng phải vác hàng chục thùng dịch, chất lên xe khách chở về quê cho con gái điều trị. Người phụ nữ M’nông chưa từng kêu than vất vả. Chị chỉ hi vọng chồng mình có thể tập trung kiếm việc làm, thêm thu nhập để chữa bệnh cho con.

Từ ngày K’ Yến bị bệnh, mỗi tháng từ nhà vào viện, tiền xe khách, tiền mua thuốc, dụng cụ y tế, chăm sóc cho con cũng lên tới 3-4 triệu đồng. Có tháng con phải đi cấp cứu, số tiền lại tăng lên 5-6 triệu đồng.

Chị K’ Nam giãi bày: “Chúng tôi cố gắng hết sức để đưa con đi bệnh viện đúng lịch hẹn. Không có tiền, chúng tôi phải bán con bò duy nhất, sau đó làm được chút nào đều phải dành dụm để chữa bệnh cho con. Vậy nhưng vẫn chẳng lo xuể, phải vay mượn khắp nơi”.

Một mình vừa chăm con, vừa phải vác khoảng 20 thùng dịch để mang về quê, chị K' Nam không sợ vất vả. Chị chỉ sợ không có tiền để chữa bệnh cho con.

Đối với phương pháp điều trị hiện tại cho bé K’ Yến là thẩm phân phúc mạc (lọc màng bụng), bác sĩ yêu cầu gia đình phải đảm bảo nhà cửa sạch sẽ, kín gió. Nhưng căn nhà sàn của họ đã xuống cấp trầm trọng sau vài lần sửa chữa. Chị K’ Nam đành dùng mấy tấm bìa cứng dán tạm để che chắn.

“Giờ ngày nào cũng phải lo gom góp tiền để đến đợt đưa bé đi vào bệnh viện, thành ra đâu dám nghĩ đến nhà cửa nữa cô. Ngay cả ba của bé bị trật vai mấy năm nay thành tật rồi mà cũng không dám đi khám”, chị K' Nam âu yếm vuốt mái tóc xoăn của con gái.

Điều mong ước lớn nhất của chị là K’ Yến được ghép thận, để con có thể trở về với cuộc sống giản đơn như bao đứa trẻ khác, được đến trường, nô đùa với các bạn. Nhưng chi phí cho một ca ghép thận quá lớn, gia đình chị không có cách nào để xoay sở được. Người mẹ nghèo tuyệt vọng nghĩ, không biết con gái mình sẽ cầm cự được bao lâu nữa.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2; Hoặc chị Mok K’ Nam (hoặc anh Ndu Y Nhất); Địa chỉ: Thôn Liêng Krắc II, xã Đạ M’Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng; Điện thoại: 0384039844.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.060 (Bé Mok K' Yến)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.