MS 2021.343

Căn bệnh ung thư xương quái ác đang dần lấy đi tương lai của Lê Văn Chính. Chàng trai 18 tuổi luôn khát khao được sống để có thể thực hiện những ước mơ của mình.

Nằm trên giường bệnh sau những ngày truyền hoá chất mệt nhoài, em Lê Văn Chính (18 tuổi, ở thôn Quang Thừa, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) hướng ánh mắt nhìn ra không gian bên ngoài. Ao ước được tự mình bước chân ra khỏi phòng bệnh vốn giản đơn, lại trở nên quá đỗi xa vời đối với chàng thanh niên đang ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời.

Em Lê Văn Chính mắc bệnh ung thư xương

Đầu tháng 7/2020, Chính bất ngờ gặp tai nạn xe máy, ảnh hưởng đến xương, phải điều trị tại bệnh viện hơn 1 tháng mới có thể về nhà tiếp tục đi học. Nhưng gần 1 năm sau, khoảng tháng 6/2021, chân của Chính đau dữ dội. Gia đình tưởng vết thương cũ ảnh hưởng nên chỉ mua thuốc về uống.

Những cơn đau vẫn kéo dài triền miên, đến mức Chính không thể đi lại được nữa. Cũng chẳng thể ngờ kể từ thời điểm đó, cuộc sống của chàng trai tuổi đôi mươi đã hoàn toàn thay đổi. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, bác sĩ phát hiện em đã mắc ung thư xương giai đoạn 2.

Nhận tin dữ, Chính khóc rất nhiều. Mặc mọi người động viên, hỏi thăm, em chỉ lặng thinh bởi trong lòng suy nghĩ ngổn ngang. Chỉ đến khi gặp những người cùng cảnh bệnh tật với mình, Chính mới cảm thấy đồng cảm, chấp nhận phác đồ điều trị.

Số tiền 200 triệu đồng cho em Chính phẫu thuật khiến cho gia đình lâm vào cảnh khánh kiệt

Do khi chuyển tuyến đến Bệnh viện K Tân Triều, TP Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chính phải ở nhà trọ một thời gian dài mới được nhập viện vào ngày 02/8/2021.

6 lần hoá trị trở thành những ngày tháng “địa ngục” nhất trong cuộc đời em. Tác dụng phụ của hoá chất khiến mái tóc người thanh niên trẻ rụng đến trọc đầu. Bao dự định về tương lai phải khép lại trên giường bệnh.

Chỉ mong đứng được trên đôi chân của chính mình

Khác với nhiều bệnh nhân điều trị ung thư, Chính bị tụt bạch cầu rất sâu, men gan tăng cao, có lúc tính mạng gặp nguy hiểm. Từ ngày vào bệnh viện đến nay, chàng trai khoẻ mạnh ngày nào chưa thể tự đứng dậy đi lại được. Lúc quá bí bách, em chỉ còn cách nhờ người thân đẩy xe lăn ra ngoài.

Để chạy chữa cho con, gia đình Chính đã phải chi trả rất nhiều tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ, lên đến hơn 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đều do bố mẹ em vay mượn khắp nơi, thậm chí, bố em phải thế chấp sổ đỏ cho ngân hàng. Trong khi đó, bố mẹ Chính chỉ làm ruộng, kết hợp chăn nuôi. Năm nay do tình hình dịch tả khiến đàn lợn bị chết, gánh nặng kinh tế một lần nữa khiến cả nhà mấy miệng ăn lao đao.

Hiện tại, để có thể đi lại được, em phải trải qua ca phẫu thuật ghép xương với chi phí lên đến hơn 200 triệu đồng. Số tiền đó quả thật quá lớn đối với một gia đình quanh năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Chưa kể, bố em thường xuyên ốm đau, gần như không còn khả năng lao động.

Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình em Chính

“Em chỉ mong được đứng trên đôi chân của mình, sống như một người bình thường. Em không muốn phải đi xe lăn nữa. Nhưng điều kiện nhà em giờ khó khăn thế này, chẳng biết bao giờ mới được ghép xương", chàng thanh niên 18 tuổi đau xót tâm sự.

Hoàn cảnh em Chính mọi người trong thôn đều biết rõ. Gần đây, chính quyền xã Tượng Lĩnh đã xác nhận gia đình em thuộc vào diện hộ nghèo. Rất mong Lê Văn Chính sớm nhận được sự giúp đỡ từ phía cộng đồng.

Phạm Bắc

