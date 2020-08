MS 2020.204

Vinh luôn tự ti, cảm thấy mình dư thừa trong mái ấm mới của mẹ. 12 tuổi, em bỏ đi bụi, theo cuộc sống lưu linh của những đứa trẻ không nhà. Khi không may bệnh ập đến, đứa trẻ đơn độc chống chọi.

Trên chiếc giường bệnh nhỏ, cơ thể của cậu bé Nguyễn Văn Vinh thỉnh thoảng lại run rẩy, gồng giật, cho dù đứa trẻ đang hoàn toàn chìm trong cơn mê. Hai tay của con phải cố định để đảm bảo an toàn. Đã hơn 10 ngày nay, dù được đánh giá là bệnh có tiến triển nhưng sức khỏe của Vinh vẫn chưa qua giai đoạn nặng. Bác sĩ vẫn luôn theo dõi sát sao.

Cậu bé 14 tuổi có số phận kém may mắn.

Quanh giường bệnh, nhiều máy móc đang hoạt động, cơ thể Vinh cũng bị gắn đủ loại đường ống từ đầu tới chân. Con phải thở bằng máy, dùng thuốc kiểm soát gồng giật của bệnh uốn ván, điều trị nhiễm trùng vết thương do ngã xe. Chi phí điều trị cho Vinh khá tốn kém, mỗi ngày khoảng 3 triệu đồng, trong khi đó, trung bình, căn bệnh này phải nằm điều trị ít nhất một tháng.

Từ ngày Vinh nằm viện, các bác sĩ, y tá trong Khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực – Chống độc trẻ em, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đều thương xót thay cho con. Mỗi cuối buổi chiều, người mẹ tất tả chạy xe máy từ Long An lên bệnh viện chăm con 1 lát rồi lại chạy về với 4 đứa con ở nhà. Chỉ còn mình Vinh đơn độc chiến đấu với bệnh tật, cũng giống như vài năm qua, một mình con vùng vẫy giữa đời.

Phần lớn thời gian, một mình Vinh vùng vẫy chống chọi bệnh tật.

“Ngày Vinh nhập viện, không phải là gia đình đưa tới, nghe đâu là vài người bạn làm chung với cậu bé. Vinh bỏ nhà đi bụi mấy năm nay, theo một đoàn xiếc nhỏ biểu diễn ở các quán nhậu tại TP.HCM. Những người bạn đưa Vinh đến viện sau đó nhanh chóng rời đi, để cậu bé lại một mình. Cũng may còn liên lạc được với mẹ của bé”, một nhân viên của bệnh viện tiết lộ.

Chị Trang, mẹ của Vinh theo cảm nhận của chúng tôi là một người phốp pháp nhưng có phần chậm chạp. Sinh ra ở vùng quê nghèo huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, do gia cảnh nghèo khó, chị Trang rời quê lên Long An làm mướn rồi gặp chồng trước của chị, một người đạp xích lô. Vinh là con thứ 4 và cũng là con út của chị và người chồng trước.

Cha của Vinh mất việc khi con còn chưa biết đi. Cuộc sống của cả gia đình 6 người đè lên đôi vai của chị Trang, dần dần mẫu thuẫn gia đình xảy ra, rồi vợ chồng chị ly dị.

“Cha của bé không nhận nuôi đứa nào. Tôi nuôi 2 đứa nhỏ, còn 2 đứa lớn gửi về cho ông bà ngoại coi giùm. Về sau, cực chẳng đã, tôi phải gửi con trai kế út cho cô của nó ở Nha Trang nuôi giùm. Đến nay, những đứa con của tôi và chồng trước ly tán hết. Bé Vinh sống cùng tôi lâu nhất, nhưng sau đó con cũng đi”, chị Trang buông tiếng thở dài.

Bận kiến tiền mưu sinh, người mẹ nghèo chỉ có thể lên thăm con chốc lát khi chiều muộn.

Thuở nhỏ, Vinh là đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời. Nhưng càng lớn con càng trở nên nhạy cảm, thấy mình như người thừa trong gia đình. Lên 8 tuổi, Vinh được mẹ gửi về với ông bà ngoại ở Trà Ôn để đi học, nhưng chỉ được nửa năm thì con đòi nghỉ vì nhớ mẹ. Ông bà ngoại của Vinh đều đã hơn 70 tuổi, thường xuyên đau yếu, chẳng thể chăm sóc đủ đầy, cũng chẳng thể quản nổi đứa cháu trai đang ở tuổi dậy thì. Vinh thường xuyên đi về giữa nhà trọ của mẹ và quê ngoại. Đến 12 tuổi thì theo nhóm bạn đi lưu lạc khắp nơi.

Chị Trang và người chồng mới có 4 đứa con. Đồng lương phụ hồ còm cõi của vợ chồng chị nhiều khi không đủ trả tiền nhà trọ và ăn uống sinh hoạt. Người mẹ buồn bã tâm sự: “Biết nhà mình khổ nên tôi chẳng có ý định đẻ nhiều đâu cô. Tôi cũng mua thuốc tránh thai để uống, nhưng cuộc sống mưu sinh bận rộn, lúc nhớ lúc quên. Đến lúc phát hiện có thai thì đã 5-6 tháng, bỏ thì tội cho con lắm cô ạ”.

Năm ngoái, con gái 8 tuổi của chị bị xe đụng, gãy xương hàm, còn chưa điều trị khỏi thì năm nay lại đến lượt Vinh. Theo bác sĩ trực tiếp điều trị cho Vinh, sắp tới con vẫn phải thở máy, dùng thuốc kiểm soát gồng giật và điều trị nhiễm trùng bằng thuốc kháng sinh. Dự kiến chi phí điều trị trong 1 tháng là 80-90 triệu đồng, vì Vinh chưa có bảo hiểm y tế.

Với mức thu nhập làm đến đâu hết đến đó, vợ chồng chị Trang không biết xoay sở thế nào ra số tiền lớn như vậy, bởi nợ trước đó vẫn chưa trả được. “Giờ đây tôi chỉ cầu mong sao có tiền để cứu con thôi”, chị nghẹn lời.

Khánh Hòa – Phước Như

