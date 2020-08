MS 2020.200

Với mức lương 10 triệu ở thành phố, mỗi tháng anh Hưng gửi 4 triệu cho ông bà ngoại chăm sóc con trai, thêm 3 triệu cho mẹ già, bản thân anh gói ghém trong 3 triệu. Khi con trai mắc bệnh nặng, người cha đau đớn bật khóc.

Hay tin bé Thiên Bảo sốt nhiều ngày không khỏi, lại đau nhức khắp chân tay, anh Hưng lập tức xin nghỉ việc để về với con. Đưa con đi khám ở bệnh viện tại địa phương, rồi 2 lần chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân, nghe lời khuyên của bác sĩ, anh đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM thăm khám.

“Vừa nghe chúng tôi trình bày triệu chứng của con, bác sĩ liền nghi con bị bệnh về máu nên cho làm xét nghiệm tủy đồ. Chỉ trong ngày hôm đó đã phát hiện bệnh ung thư hệ tạo huyết. Tôi và ngoại của bé đều thảng thốt bất ngờ. Bình thường trông con khá khỏe mạnh nên không nghĩ lại mắc phải căn bệnh hiểm ác ấy”, anh Hưng tâm sự.

Thiên Bảo thiếu vắng tình thương của mẹ giữa vòng vây bệnh tật.

Dường như thấu hiểu được hoàn cảnh gia đình mình nên từ nhỏ, con đã đặc biệt ngoan ngoãn. Ngay cả khi vô thuốc hóa trị, miệng lưỡi lở loét, không ăn uống được, ngủ cũng mộng mị nhưng con chưa từng than vãn hay đòi hỏi điều gì với ngoại và ba. Cũng như suốt 8 năm nay, con chưa từng phải khiến ông bà ngoại buồn lòng. Đứa trẻ sáng sủa, thông minh lại chăm chỉ học tập nên ai cũng yêu mến. Biết con mắc bệnh, nhiều người bất ngờ và thương xót thay cho số phận của con.

Điều khiến bé Thiên Bảo lo sợ nhất là phải rời bỏ thế gian này, rời bỏ ba và ông bà ngoại già yếu. Chốc chốc con lại hỏi ngoại: “Bệnh của con có khỏi được không ngoại? Con có chết không ngoại?”. Thế mà mặc nhiên, con chưa từng đòi mẹ. Dù rằng, những đứa trẻ khác đều có mẹ ôm ấp, dỗ dành mỗi khi cơ thể khó chịu.

Những ngày đầu mới nhập viện, Thiên Bảo thường nằm li bì, mệt mỏi. Đợt hóa trị đầu tiên, con phải ở viện gần 1 tháng. Những lọ thuốc hóa chất khiến con bị loét miệng, sốt liên miên. Chẳng thể ăn uống. Cả cơ thể bị phù lên, nặng nề. Nhờ đáp ứng thuốc tốt, sau đó con khỏe hơn, nhưng đứa trẻ như có phần lạc lõng giữa phòng bệnh.

Dù trong lòng đã chấp nhận việc mình thiếu vắng tình thương của mẹ, nhưng lúc này đây, nhìn thấy những bạn nhỏ khác cũng bị bệnh như mình mà có mẹ chăm sóc. Những lúc cơ thể đau đớn, khó chịu, Bảo từng hình dung có được vòng tay ấm áp của mẹ, những lời an ủi vỗ về, nhưng khi trở về với thực tại, đứa trẻ hụt hẫng, chới với. Con trở nên lầm lũi. Nước mắt thường ướt nhòa gối mỗi khi màn đêm buông xuống.

Người cha đơn thân bất lực khi con trai mắc bệnh tốn nhiều chi phí

Vợ chồng anh Hưng từng có những ngày tháng hạnh phúc trước khi xảy ra mâu thuẫn. Những xích mích nhỏ trong cuộc sống khiến hai người dần xa cách. Ngày con trai lên 3 tuổi, vợ bỏ đi, anh Hưng lầm lũi lao vào công việc. Không muốn con ở thành phố chịu khổ, anh dứt ruột gửi con nương nhờ nhà ngoại.

Làm thợ cơ khí ở TP.HCM, người anh lúc nào cũng lấm lem, đượm mùi dầu mỡ. Công việc vất vả, anh ăn uống còn phải tranh thủ, không dành được nhiều thời gian cho con.

"Ban đầu, mẹ bé bỏ đi, tôi và ngoại (bà ngoại Thiên Bảo) có đi tìm với mong muốn hàn gắn cho con đỡ khổ nhưng không thành. Bây giờ cô ấy đã có gia đình mới, cũng đang nuôi con nhỏ, chẳng giúp đỡ được gì”, người cha cúi đầu buồn bã.

Thiên Bảo được phát hiện bệnh giữa tháng 5, ngay sau đó con được chuyển sang Bệnh viện Ung bướu để điều trị. Dù mới đang vào toa thuốc thứ 2 nhưng chi phí gia đình con phải chi trả đã lên tới gần 50 triệu đồng, chưa kể tiền đi lại và khám bệnh lúc trước.

Trước đó, một mình anh Hưng đi làm, lương mỗi tháng được 10 triệu đồng. Anh đều đặn gửi về cho ông bà ngoại và bé Bảo 4 triệu, gửi mẹ ruột năm nay gần 70 tuổi 3 triệu, còn bản thân anh chắt bóp trong 3 triệu còn lại. Tháng nào anh làm thêm ở ngoài thì cuộc sống mới đỡ kham khổ chút ít.

Ngoại của Thiên Bảo từ chối điều trị bệnh gan vì không đủ tiền chữa trị cho cháu.

Cũng vì thương con, đến nay anh Hưng chưa có ý định lấy vợ mới. Anh sợ gánh nặng “cơm áo gạo tiền” rồi sẽ không chăm lo được cho Thiên Bảo. Thế mà giờ đây, đứa con tội nghiệp của anh lại mắc phải căn bệnh quái ác. Cũng từ ngày Thiên Bảo bệnh, anh phải nghỉ làm để phụ bà ngoại già yếu chăm con, vì thế, cả gia đình mất đi nguồn thu nhập chính.

Ông ngoại của Thiên Bảo năm nay ngót 70 tuổi. Thương cháu bệnh tật nên vẫn cố gắng theo người ta đi làm phụ hồ. Thế nhưng, lo sợ ông tuổi cao sức yếu, nhiều chủ nhà không dám để ông làm, công việc vì thế bấp bênh. Còn bà ngoại của Thiên Bảo bị viêm gan siêu vi C, xơ gan. Bác sĩ nói bà phải lập tức điều trị, nếu không sẽ có nguy cơ bị ung thư gan. Thế nhưng "tiền chữa bệnh cho cháu còn chưa lo nổi”, bà phải tạm gác bệnh của mình sang một bên.

Khánh Hòa

