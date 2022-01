MS 2022.015

Bé Tuấn Tú trở mình rồi giật thột, mơ màng tỉnh dậy. Giữa cơn ngái ngủ xen lẫn sự ngứa ngáy của cơ thể vì bệnh tật, con tấm tức cất tiếng khóc, sau rồi òa lên nức nở.

Trương Tuấn Tú mới 21 tháng tuổi, là bệnh nhi được chỉ định ghép gan gấp của Khoa Gan Mật Tụy – Ghép gan (Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM). Con mắc phải căn bệnh xơ gan, mà bắt đầu từ bệnh lý teo đường mật bẩm sinh.

Tại phòng cách ly, cậu bé nhỏ thó, làn da vàng vọt, đen đúa nằm lọt thỏm trên chiếc giường bệnh. Một tay ôm bình sữa pha sẵn, một tay quơ tìm mẹ, khóc thảm thiết, nước mắt lăn dài.

Đứa trẻ bạc phận

Cuối tháng 3/2020, vợ chồng chị Dương Thị Lan Phương (tỉnh Bình Phước) hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng. Sau vài ngày tuổi, thấy da con vàng vọt, vợ chồng chị đưa con đi khám ở cơ sở y tế tại địa phương. Bác sĩ kết luận con chỉ bị vàng da sinh lý, khoảng 3 tháng sẽ hết. Thế nhưng, càng ngày Tuấn Tú càng quấy khóc, trằn trọc khó ngủ.

Khi con gần một tháng tuổi, vợ chồng chị Phương không yên tâm nên đã đưa con lên bệnh viện tỉnh. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán con bị vàng da ứ mật, rồi chuyển con vào Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM để làm các xét nghiệm chuyên sâu.

Giấc ngủ chập chờn và sự ngứa ngáy trên cơ thể khiến con khóc ngặt.

Hai tay chân con đều còi cọc, đen đúa, chỉ có cái bụng là bự so với cả thân hình.

Kết quả, Tuấn Tú được chuẩn đoán bệnh lý teo đường mật bẩm sinh. Con phải trải qua ca mổ Kasai khi mới 2 tháng 1 ngày tuổi. Cả trước và sau ca mổ, dù vẫn ăn uống bình thường, nhưng cơ thể không hấp thu được chất dinh dưỡng nên con cứ còi cọc mãi.

Chị Phương nghẹn ngào: “Sau ca mổ, nhiều lần, con bị nhiễm trùng đường mật. Có những lần con sốt cao, nhưng tôi không biết là do bệnh của con hay sốt mọc răng, nên lúc nào cũng sống trong lo sợ. Thấy con cứ khóc miết, chúng tôi chẳng biết làm cách nào mới giúp được con”.

Sau ca mổ Kasai, cùng với những đợt nhập viện do bị nhiễm trùng thì bụng của con cũng to dần. Những cơn ngứa ngáy từ đầu đến chân dày vò đứa trẻ tội nghiệp, có khi con cào rách cả da.

Điều an ủi nhất đối với vợ chồng chị Phương là con rất hoạt bát, lém lỉnh. Ở cái tuổi tập nói, nghe con ngọng ngịu gọi: “Mẹ”, thậm chí còn khen: “Mẹ đẹp quá!”, trái tim chị Phương như tan chảy. Bởi vậy, khi biết rằng chỉ có ghép gan mới cứu được con, chị Phương đã lập tức đồng ý với bác sĩ, đăng ký hiến gan cho con.

Bác sĩ đánh giá ca phẫu thuật ở thời điểm hiện tại khá khả quan. Con không thể chờ thêm nữa.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Vân Khánh, Phó Khoa Gan Mật Tụy – Ghép gan chia sẻ với VietNamNet: “Ghép gan ở thời điểm hiện tại đối với sức khỏe của con đã có phần “mấp mé với nguy hiểm”. Nhưng nếu không tiến hành ca ghép ngay, tính mạng của con sẽ khó mà giữ được”.

Còn thiếu 300 triệu đồng để cứu mạng con

Theo bác sĩ đánh giá, điều thuận lợi nhất đối với ca ghép gan của Tuấn Tú là gia đình tha thiết cứu con. Người thân sẵn sàng hiến gan, họ hứa sẽ tuyệt đối nghe lời chỉ dẫn của bác sĩ để đảm bảo sự ổn định trước ca ghép. Thế nhưng, khó khăn lớn nhất cũng từ phía gia đình. Đối với một ca ghép gan, tổng chi phí dự kiến lên tới hơn 500 triệu đồng, nhưng vợ chồng chị Phương chạy vạy hết cách cũng chỉ được 200 triệu đồng.

Người mẹ trẻ cố kìm nước mắt. Trước đây, chị Phương đi làm mướn ở tiệm tóc tại địa phương, nhưng từ khi mang bầu Tuấn Tú, do sức khỏe không đảm bảo nên chị phải nghỉ làm. Dự định sinh con xong khoảng 3 tháng thì sẽ đi làm lại. Không ngờ, con trai lại mắc bệnh từ lúc lọt lòng, chị chẳng thể đi làm được nữa.

Còn anh Trương Tuấn Anh làm tài xế xe tải cho công ty tư nhân. Vừa chạy xe, vừa khuân vác nhưng lương tối đa cũng chỉ khoảng 8 triệu đồng. Gặp trúng mùa dịch, công việc giảm tải, thu nhập chỉ còn phân nửa.

Em bé chưa đầy 2 tuổi đã bị bệnh tật giày vò đến kiệt quệ.

Người mẹ 22 tuổi đã sẵn sàng để hiến gan cho con, đáng tiếc chi phí cho ca ghép quá lớn.

Toàn bộ số tiền dành dụm và kiếm được suốt 2 năm nay đều đã tiêu tốn vào những lần đưa con lên bệnh viện. Vì vậy, họ có được số tiền 200 triệu đồng là nhờ người thân giúp đỡ, cùng với vay mượn của những người quen. Tuy nhiên, trong thời điểm cận Tết cổ truyền, nhiều nơi lại vừa trải qua đợt dịch nặng nề, gia đình họ đã chẳng còn chỗ để cậy nhờ thêm nữa.

Ngắm đứa trẻ hồn nhiên chơi cùng sau khi làm quen, người lớn không khỏi xót xa. Ngày hôm nay con còn được cười đùa, nhưng ngày mai thôi, liệu con có còn đủ sức để chống chọi căn bệnh hiểm nghèo đang mang. 300 triệu đồng ở thời điểm này quả thực quá lớn, nhưng nếu đổi lại là sự sống của một thiên thần đáng yêu như con, chắc chắn sẽ đáng giá.

Mong rằng mỗi người trong chúng ta may mắn hơn con, sẽ đưa đôi bàn tay trắng trẻo nâng đỡ cho bàn tay nhăn sạm của con.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2 hoặc chị Dương Thị Lan Phương hoặc anh Trương Tuấn Anh; Địa chỉ: Thôn Tân Phú, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; Điện thoại: 0334628913.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.015 (bé Trương Tuấn Tú)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.