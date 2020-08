Dù các bác sĩ đã dốc hết tâm sức, hỗ trợ gia đình một phần kinh phí để thực hiện sớm ca mổ sẹo hẹp khí quản, thế nhưng do suy hô hấp nặng, A Chặt đã tử vong vào đêm ngày 23/08.

browser not support iframe.

A Chặt là nhân vật trong bài viết “Cậu bé gặp nạn chuyển 3 bệnh viện vẫn nguy kịch” do Báo VietNamNet đăng tải ngày 22/8/2020. A Chặt nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị vết sẹo hẹp khí quản, gây khó khăn về hô hấp.

Trước đó, vào khoảng tháng 4 năm nay, khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, A Chặt được nghỉ học nên ở nhà phụ bố mẹ đi rẫy. Từ nhỏ tới lớn, A Chặt luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Bởi trong khi những đứa trẻ khác mải đi chơi, em ở nhà phụ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tất bật đi rẫy trồng bắp, khoai mì.

Một buổi sáng tháng 4, A Chặt đi rẫy. Mới tờ mờ sáng, còn chưa nhìn rõ đường nên A Chặt bị té xe, đầu đập xuống lòng đường dẫn đến chấn thương sọ não. Nằm viện một tháng rưỡi để điều trị và theo dõi, em phải đặt ống nội khí quản. Do thời gian điều trị quá dài, sau khi chấn thương đã ổn định, xuất viện về nhà, vết sẹo ở vị trí mổ đặt ống thở ngày càng lớn khiến em khó hô hấp.

Suốt 4 tháng qua, vợ chồng anh A Tư phải nghỉ việc để đưa con trai đi chữa trị khắp nơi.

Sau khi tái khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum rồi chuyển ra Đà Nẵng nhưng vẫn chưa chữa khỏi được vết sẹo, gia đình đưa em nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy. Lúc này, sẹo đã lớn và phức tạp. Mặc dù các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng do suy hô hấp quá nặng nên A Chặt đã tử vong.

Suốt 4 tháng ròng từ khi A Chặt bị tai nạn, bố mẹ em phải nghỉ hết công việc để chạy chữa, thuốc thang cho em. Gia đình người Xơ Đăng vốn chẳng có gì ngoài sào rẫy, sào ruộng. Căn nhà vách tre nứa đã xuống cấp như muốn oằn xuống. Nay lại gánh thêm khoản nợ hơn 100 triệu, mà con vẫn chẳng qua khỏi, bố mẹ em vẫn chưa biết vay mượn đâu ra tiền để lo liệu ma chay cho đứa con trai hiếu thảo.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc liên hệ Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy để đóng tạm ứng viện phí cho A Chặt; Hoặc liên hệ trực tiếp anh A Tư; Địa chỉ: thôn Tu Thó, xã Tê Xăng, huyện TuMơRông, tỉnh Kon Tum; điện thoại: 0346796691.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.206 (Em A Chặt)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.