MS 2021.344

Mắc bệnh suy tuỷ khi chưa đầy 1 tuổi, gia đình lại quá nghèo, tính mạng bé Trâm Anh liên tục bị đe doạ.

Ngồi bên giường bệnh, nhìn ánh mắt ngây thơ của con gái mới 1 tuổi, chị Hoàng Thị Huyền (xóm 9, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đau đớn khôn cùng. Căn bệnh suy tuỷ ập đến quá nhanh, chỉ trong vòng vỏn vẹn 3 tháng đã đe doạ đến tính mạng đứa trẻ bé bỏng.

Mắc bệnh suy tủy, sự sống của bé Trâm Anh đang rất mong manh

Sinh con ra, chị Huyền chỉ mong con được khoẻ mạnh, phát triển bình thường. Thế nhưng mong ước nhỏ nhoi đấy đối với chị cũng trở nên quá đỗi khó khăn. Đầu tháng 9/2021, bé Hoàng Trâm Anh chưa đầy 1 tuổi xuất hiện triệu chứng xuất huyết ngoài da. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, bác sĩ xác định con mắc bệnh suy tuỷ.

Trâm Anh được điều trị vài ngày ở tuyến tỉnh rồi tiếp tục chuyển đến một bệnh viện ở tuyến Trung ương. Thời điểm này, con đã bị suy 3 dòng gồm: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu. Các bác sĩ tiến hành các xét nghiệm rồi chọc tuỷ nhằm làm sinh thiết. Tận mắt chứng kiến con trợn mắt, đau đớn la hét, chị Huyền như gục ngã, thương đứa con non nớt của mình bị bệnh tật hành hạ, dày vò.

Bé Trâm Anh đang cần được phẫu thuật để cứu tính mạng

Sau khi có kết luận về tình hình bệnh tật của Trâm Anh, bác sĩ đưa ra cho gia đình 3 phương án để lựa chọn. Trong đó, phương án tốt nhất là ghép tuỷ của anh em ruột nhưng chi phí sẽ rất tốn kém, từ 700 triệu đồng đến 1 tỷ đồng cho tỉ lệ phục hồi rất cao. Nếu gia đình không có tiền, con có thể điều trị bằng thuốc nhưng tỉ lệ phục hồi thấp, chỉ khoảng 30-40%.

Chị Huyền phải đắn đo, cân nhắc rất kỹ để đi đến quyết định cuối cùng. Nghĩ con còn quá nhỏ, tương lai phía trước còn rất dài, chị quyết định chọn phương án tốt nhất nhằm cứu lấy tính mạng con. Nhưng gánh nặng về kinh tế trở thành một rào cản quá lớn để con có thể thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo.

Nợ cũ chưa trả, cha mẹ không biết xoay tiền ở đâu

Gia đình chị Huyền hiện tại hết sức khó khăn. Chị vốn làm công nhân, song vì con ốm nặng nên đành phải bỏ việc để một mình theo con đi bệnh viện. Trong khi đó, cả nhà chị đang gánh số nợ lên đến hơn 200 triệu đồng vay mượn cho chồng đi xuất khẩu lao động bên Nhật. Do dịch Covid-19 vẫn tác động lớn, chồng chị chưa thể có việc làm để gửi tiền về.

Hoàn cảnh của bé Hoàng Trâm Anh lúc này đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Dù Trâm Anh được hưởng bảo hiểm y tế 100% nhưng những loại thuốc bổ trợ nằm ngoài danh mục bảo hiểm vẫn rất đắt đỏ, cộng thêm chi phí ăn uống, sinh hoạt, đi lại tốn kém, chị Huyền phải vay thêm người thân, bạn bè để trang trải.

Mấy tháng nay, chị vẫn chờ kết quả xét nghiệm tuỷ của con trai đầu mới lên 6 tuổi, xem các bác sĩ đánh giá có phù hợp cho việc tiến hành ghép tuỷ hay không. Trong trường hợp đủ điều kiện ghép tuỷ, gia đình chị sẽ phải tự túc toàn bộ kinh phí.

Giấy xác nhận tình trạng bệnh của Trâm Anh

“Khoản nợ cũ tôi vay cho chồng để đi xuất khẩu lao động bên Nhật hiện vẫn chưa trả được. Trước đây vay 200 triệu đồng đã khó lắm rồi, giờ vay thêm mấy trăm triệu nữa, tôi không biết xoay sở ở đâu. Để con vậy thì tội con, còn nhỏ quá đã biết gì đâu", người mẹ khốn khổ nghẹn ngào.

Đứng trước tình cảnh bi đát, chị Huyền cảm thấy hoàn toàn bất lực. Kinh tế gia đình chị không đủ để giúp con có được cơ hội phục hồi tốt nhất. Lúc này đây, chị chỉ còn biết mong chờ một phép màu xảy đến, để con gái chị, bé Hoàng Trâm Anh có thể chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Hoàng Thị Huyền. Địa chỉ: xóm 9, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 0364709001.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.344 (bé Hoàng Trâm Anh)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.