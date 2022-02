MS 2022.041

Thiếu vắng hơi ấm của cha mẹ từ khi lọt lòng, số phận của Ngọc Thuyền càng bi đát hơn khi mắc phải căn bệnh suy thận khi mới tròn 12 tuổi. Một mình bà nội “vắt kiệt” sức già để lo cho đứa cháu tội nghiệp.

Căn nhà nhỏ tuềnh toàng thậm chí chẳng có nổi cánh cửa. Mà vốn dĩ, bà cháu Thuyền chẳng có đồ đạc gì đáng giá, nên rồi cuộc sống khó khăn khiến họ không còn bận lòng đến chuyện kín đáo, riêng tư.

Khi mới 1 tháng tuổi, Thuyền (sinh năm 2003) đã trở thành đứa trẻ “mồ côi”, vì cha mẹ ly hôn rồi lần lượt có gia đình mới. Thương đứa cháu cứ khóc ngằn ngặt vì đói, bà Huỳnh Thị Nhị ôm cháu đi khắp xóm xin sữa, hoặc nghiền ít bột gạo, nấu loãng cho cháu ăn.

Cứ nghĩ về những tháng ngày ấy, bà Nhị lại nghẹn ngào. Cuộc sống của hai bà cháu vô cùng chật vật, vì bà còn chăm thêm anh trai Thuyền mới hơn 3 tuổi. May mắn, cả 2 đứa trẻ cũng dần khôn lớn rồi đi học. Bà tưởng rằng có thể dùng nốt phần đời còn lại để làm lụng, lo cho các cháu được học hành bằng bạn bằng bè, thế nhưng chẳng ngờ, khi Thuyền đang học dở lớp 5 thì đổ bệnh nặng.

Mới 19 tuổi, Ngọc Thuyền đã trải qua 7 năm đằng đẵng chạy thận nhân tạo.

Thấy cơ thể Thuyền sưng phù bất thường nhưng nhà chẳng còn đồng nào nên bà Nhị gắng gượng thêm vài ngày, đợi đi làm có tiền rồi sẽ đưa cháu đi khám. Thế nhưng, sức khỏe của em chẳng đợi được nữa. Cô bé ngất xỉu khiến bà nội luống cuống. Tại bệnh viện ở Sóc Trăng, em phải thở oxy, rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, sau mới chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Đợt ấy, Thuyền phải nằm viện tới 4 tháng mới hồi phục. Bác sĩ chẩn đoán em bị suy thận mạn giai đoạn cuối, hở van tim 2 lá. Cô bé phải chạy thận đình kỳ tại Bệnh viện Nhi đồng 2, mỗi tuần 3 lần.

Thuyền tâm sự: “Trước khi chạy thận, em mệt đến nỗi không đạp được xe để đi học. Lúc ngất xỉu em không biết gì nữa, chỉ nghe nội kể lại. Nội em khóc nhiều lắm”.

Ngoài những ngày đi chạy thận, Thuyền sẽ ở nhà chăm sóc bà nội.

Ở thành phố xa lạ, mọi thứ đều đắt đỏ, bà Nhị nghĩ cách kiếm tiền. Từ số vốn ít ỏi, bà mua vài chiếc võng cho một số thân nhân bệnh nhi trong bệnh viện thuê lại, cứ thế "tích tiểu thành đại” để có thể trang trải chi phí và ăn ở. Bên cạnh đó, thỉnh thoảng, cha của Thuyền cũng gửi cho chút ít để phụ tiền thuốc thang. Còn anh trai của Thuyền cũng sớm bỏ học để đi làm thuê mưu sinh.

Khi cuộc sống còn bộn bề nhiều lo toan, vào thời điểm Thuyền sắp 16 tuổi, chuẩn bị về quê để chạy thận thì một lần nữa tai họa ập đến. Bà Nhị bất ngờ phát bệnh tim nặng, thế là hai bà cháu cùng được đưa từ thành phố về, nhập viện tại bệnh viện tỉnh Sóc Trăng.

Thuyền giãi bày, gia đình thiếu đi người lớn, em vừa ở bệnh viện chăm sóc nội, vừa chạy thận. Nhiều lúc, cô bé sợ nội không qua khỏi, nhưng chẳng có ai để tâm sự hay dựa dẫm, em thường trốn khóc một mình.

Sau đợt bệnh “thập tử nhất sinh” ấy, bà Nhị yếu đi nhiều, rồi mắc thêm bệnh phổi, đau thần kinh tọa. Mấy năm nay, bà chỉ ở nhà và cần người trông nom. Những ngày Thuyền đi chạy thận thì anh trai của Thuyền (22 tuổi) phải nghỉ làm. Còn lại, cô bé ở nhà chăm sóc bà, phụ nấu cơm, giặt giũ, có những ngày kiệt quệ, em cũng chẳng dám than.

Bà Nhị ngày càng đau yếu, đi lại cũng khó khăn, nhưng không có tiền đi khám bệnh.

Năm 2022, gia đình bà Nhị thuộc diện hộ cận nghèo ở địa phương.

Tết năm nay đối với 3 bà cháu thật buồn bởi bà Nhị ngày càng đau yếu, mà ngay mùng 1 Tết Thuyền đã phải đi chạy thận, không khí bệnh tật bao trùm căn nhà nhỏ.

“Nội em giờ yếu lắm, nhưng chúng em không có tiền để đưa nội đi khám bệnh. Chúng em rất sợ nội sẽ bỏ chúng em lại mà đi”, Thuyền nức nở.

Ông Lưu Văn Hóa, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Hưng Thới, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng chia sẻ với phóng viên VietNamNet: "Gia đình bà Nhị hiện có 3 bà cháu, hoàn cảnh rất đáng thương. Bà thì già yếu bệnh tật, bé Thuyền lại mắc bệnh hiểm nghèo nhiều năm nay, chi phí điều trị rất tốn kém. So với các hoàn cảnh bệnh tật khác ở ấp thì gia đình thuộc diện khó khăn nhất. Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi rất mong sẽ có các nhà từ thiện quan tâm và giúp đỡ cho 3 bà cháu có tiền khám bệnh, mua thuốc, điều trị lâu dài”.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Em Huỳnh Thị Ngọc Thuyền hoặc em Huỳnh Thanh Vẹn (anh trai của Thuyền); Địa chỉ: ấp Hưng Thới, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng; Điện thoại: 0867075857.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.041 (em Huỳnh Thị Ngọc Thuyền)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM.