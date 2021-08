MS 2021.213

Sau một lần ngất xỉu, co giật, Thanh phát hiện mắc căn bệnh hiểm nghèo. Bệnh tật bủa vây, gia đình nghèo khó khiến tính mạng em gặp nguy hiểm.

Lương Văn Thanh (SN 1990) là con trai của ông Lương Văn Hiền (SN 1963) và bà Phùng Thị Đẹp (SN 1963), dân tộc Tày, trú bản Khum Mạ, xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Người thanh niên mang số phận bất hạnh khi từ nhỏ đã mắc bệnh động kinh, sức khoẻ yếu nhưng nhà lại quá nghèo, không có tiền chạy chữa.

Em Lương Văn Thanh hiện đang nằm tại nhà theo dõi

Gia đình ông Hiền, bà Đẹp thuộc diện khó khăn trong xã. Quanh năm cuộc sống chỉ phụ thuộc vào làm nương rẫy, bữa đói bữa no. Ông bà sinh được 5 người con, trong đó tất cả đều đã lập gia đình ở riêng, chỉ còn Thanh sống cùng. Từ nhỏ, Thanh đã mắc bệnh động kinh, thường xuyên đối diện với hiểm nguy. Có những lúc đi trên đường, em tự nhiên ngất xỉu, co giật, may mắn được người xung quanh hô hoán, phát hiện.

Mặc dù vậy, Thanh vẫn cố gắng xuống Bắc Ninh làm công nhân, kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Hôm đó, trong lúc đi làm, em lại ngất đi. Khi tỉnh dậy, Thanh thấy cơ thể mệt mỏi khác thường. Em xin phép được về nhà nghỉ ngơi. Nhưng chỉ mấy ngày sau, tình trạng lại tiếp tục tái diễn.

Đi bệnh xá kiểm tra, thấy có dấu hiệu lạ, Thanh được khuyên nên đến bệnh viện tỉnh kiểm tra kỹ hơn. Ngày 30/7, Thanh chuyển đến Khoa cấp cứu Bệnh viện Tuyên Quang. Qua chụp chiếu, thăm khám, bác sĩ phát hiện trong não em có một khối u ác tính, cần mổ sớm mới giữ được tính mạng.

Căn nhà cũ rác không có gì đáng giá

Bệnh hiểm nghèo ập đến khiến gia đình ông Hiền, bà Đẹp chới với. Vốn làm không đủ ăn, nay con trai gặp hiểm nguy, ông bà tìm đủ cách xoay sở cũng không có tiền cho con phẫu thuật. Chạy vạy khắp nơi, họ mới vay được 20 triệu đồng. Bản thân bà Đẹp bị bệnh tim nặng, không làm được gì, sức khoẻ yếu ớt. Cả nhà chỉ còn 3 sào ruộng cũng không bán được.

Ông Chu Văn Lân, Trưởng thôn Khun Mạ cho biết, gia cảnh em Lương Văn Thanh hết sức khó khăn. Thu nhập của cả gia đình chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng. Bà Đẹp mắc bệnh tim nhiều năm nay nhưng không có điều kiện chữa trị, chỉ vào viện lấy thuốc rồi xin về.

Bệnh tật bủa vây, Thanh rơi vào mê man bất tỉnh, trong khi đó chi phí cho em phẫu thuật quá lớn, chưa biết khi nào mới có thể lo nổi. Do đang trong thời gian giãn cách, em chưa thể xuống Hà Nội chạy chữa, phải nằm theo dõi tại nhà. Rất mong hoàn cảnh của em Lương Văn Thanh nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng để em sớm bình phục, về với gia đình.

Hoàng Thị Trang Viên

