MS 2021.348

Vốn là trụ cột nuôi 3 con nhỏ đang độ tuổi ăn học, anh Hoàng bất ngờ gặp tai nạn, lâm vào tình trạng nguy kịch khiến gia cảnh vốn khó khăn nay càng thêm kiệt quệ.

Đứng bên ngoài phòng cấp cứu, chị Mào Thị Hiệu (34 tuổi, ở đội 3, bản Nong Ten, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên) lòng như lửa đốt, đôi mắt đỏ ngầu. Chồng chị, anh Mào Văn Hoàng (36 tuổi) đang lâm vào tình trạng nguy kịch, giành giật sự sống từng ngày.

Ngã từ độ cao 12m xuống đất, anh Mào Văn Hoàng bị đa chấn thương

Gia đình chị Hiệu vốn thuộc diện khó khăn trên địa bàn thị trấn Tủa Chùa. Cái nghèo đeo bám họ không dứt, dù cho anh Hoàng từng vật lộn với đủ thứ nghề để mưu sinh.

Chị Hiệu vốn mắc chứng thận hư, khả năng lao động hạn chế rất nhiều. Quanh năm chị chỉ ở nhà chăm con, làm vài việc lặt vặt, trong khi anh Hoàng đi khắp nơi phụ hồ, kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Tai nạn bất ngờ ập đến vào ngày 22/11 vừa qua, khi đang làm việc tại một công trình ở tỉnh Bắc Ninh, anh Hoàng ngã từ tầng 4 xuống đất mà bất tỉnh.

Ngay lập tức, những người làm cùng đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh rồi chuyển tuyến tới Bệnh viện Việt Đức với tình trạng đa chấn thương, tiên lượng tử vong cao.

Đang ở nhà, chị Hiệu sốc nặng khi nhận điện thoại báo tin dữ. Chẳng có nổi một đồng trong người, chị hỏi vay khắp bà con làng xóm để có chút tiền đến bệnh viện. Tới nơi, thấy chồng nằm bất động, người vợ đau đớn chỉ biết ôm mặt khóc.

Hiện tại, anh Mào Văn Hoàng vẫn đang điều trị tại phòng cấp cứu

Qua chẩn đoán ban đầu, các bác sĩ nhận định anh Hoàng bị gãy xương sườn, cột sống, dập phổi, gãy cổ và nghiêm trọng nhất là chấn thương sọ não. Một loạt những chấn thương quá nặng đe doạ trực tiếp đến tính mạng người đàn ông bất hạnh.

Do nhà quá nghèo, chị Hiệu đành hỏi vay hết người này đến người khác, mong có tiền cấp cứu cho chồng. Dù được bảo hiểm chi trả 100% chi phí điều trị song do tình trạng quá nặng, anh Hoàng phải sử dụng nhiều loại thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Tổng số tiền viện phí và thuốc hết gần 60 triệu đồng, kéo dài từ ngày 22/11/2021 đến nay.

Con số đó đối với đôi vợ chồng người dân tộc sống ở vùng nghèo khó thật quá sức tưởng tượng. Hỏi tất cả những ai có thể, đến nay chị Hiệu đã hoàn toàn hết khả năng vay mượn.

Đứng bên hành lang, chị rưng rưng nước mắt: “Hay có khi em phải cho chồng em về thôi. Thương anh ấy lắm nhưng giờ gia đình em hết sạch tiền, vay nợ chồng chất rồi em biết làm sao được”.

Giấy chứng nhận hộ nghèo của gia đình

Trong khi đó, cả 3 con nhỏ của chị Hiệu đang ở độ tuổi đi học đã phải nghỉ ở nhà vì gia đình không còn tiền. Không muốn con phải thất học để tương lai khổ như mình, nhưng chị Hiệu đã chẳng còn cách nào khác. Thậm chí, con gái lớn của anh chị cũng muốn lên Hà Nội để phụ mẹ, đồng thời nghỉ học đi làm thêm nhằm đỡ đần tiền thuốc cho bố.

Cán bộ PCTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Mào Văn Hoàng 36 tuổi, dân tộc Thái bị tai nạn lao động ngã từ trên cao 12m xuống đất đa chấn thương. Gia đình có 3 con nhỏ đang độ tuổi đi học. Gia đình thuộc cận nghèo, đã vay 13 triệu đồng để nộp viện phí, hiện đang gặp khó khăn, rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Mào Thị Hiệu, Đội 3, bản Nong ten, thị trấn Tủa Chùa, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. Số điện thoại: 0974432673.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2021.348 (anh Mào Văn Hoàng)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.