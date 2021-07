MS 2021.189

Giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng, tai nạn lao động bất ngờ ập đến đẩy anh Sơn cùng cả gia đình lâm vào cảnh khốn đốn.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi gặp tai nạn lao động thương tâm, tính mạng anh Đinh Văn Sơn (SN 1978, ở xóm Đồng, thôn Nghĩa Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) vẫn đang bị đe doạ. Tiền chạy chữa không có, gia đình anh cũng lâm vào tình cảnh ngặt nghèo.

Anh Đinh Văn Sơn bị tai nạn lao động đa chấn thương, tính mạng đang rất mong manh

Anh Sơn vốn làm thợ tự do, thu nhập tính theo ngày công. Hôm nào may mắn có người thuê thì ấm bụng. Ngày không có việc, vợ chồng anh phải chắt chiu từng đồng mới đủ cho lo miếng ăn cho các con.

Vợ anh, chị Trần Thị Minh Hạnh (SN 1987) làm công nhân công ty đệm mút gần nhà. Thu nhập khoảng 5 triệu đồng/tháng của chị để lo tiền học cho các con. Vì thế mọi chi phí sinh hoạt khác đều trông chờ vào anh Sơn.

Gia cảnh vốn nghèo túng, thuộc vào diện khó khăn của xã, bất hạnh lại liên tục xảy đến với những con người khốn khổ. Anh Sơn từng bị tai nạn khá nặng, may mắn giữ được tính mạng nhưng sức khỏe yếu đi trông thấy. Lẽ ra cần nghỉ ngơi lâu dài thì anh lại cố gượng đi làm để có tiền nuôi con.

Ngày 11/6 vừa qua, trong lúc đi làm, anh không may bị ngã từ trên tầng 2 xuống, đập đầu vào cầu thang. Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh được mọi người đưa đến Bệnh viện đa khoa Phố Nối (Hưng Yên) cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, các bác sĩ ở đây nhanh chóng làm thủ tục để chuyển gấp anh lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Mặc dù ca phẫu thuật thành công song anh Sơn dự kiến còn phải trải qua một ca phẫu thuật ghép sọ khác. Dẫu vậy, cho đến nay, người đàn ông bất hạnh vẫn chưa tỉnh khiến những người thân trong gia đình thấp thỏm lo âu.

Các con bơ vơ giữa vùng dịch

Giữa thời điểm dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, mỗi ngày, chị Hạnh chỉ được vào thăm chồng khoảng chục phút nhằm đảm bảo việc giãn cách an toàn giữa những người trong bệnh viện.

Đứng bên ngoài chờ đợi từng giờ để được vào với chồng, chị lại đau đáu nghĩ đến các con ở quê đang bơ vơ không có người chăm sóc. Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đang là tâm điểm dịch, ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19, nhiều thôn, xã phải thực hiện giãn cách xã hội. Ông bà già yếu, bố chị từng 2 lần trải qua tai biến mạch máu não dẫn tới bị liệt, anh em họ hàng đi làm công nhân ở Bắc Giang cũng đang phải cách ly, chị không biết nhờ ai để ý các con. Cũng may mọi người xung quanh thương tình mua giúp các cháu ít đồ ăn hàng ngày.

Anh Sơn đang cần sự hỗ trợ để sớm khoẻ mạnh, trở về bên các con

Ngoài nỗi lo con cái, chi phí điều trị của anh Sơn cũng khiến chị đau đầu suy nghĩ. "Nằm viện mà không có bảo hiểm y tế, mỗi ngày ít cũng tốn đến 6, 7 triệu đồng, chưa kể phí sinh hoạt ở đây đắt quá. Tiền vay mượn mọi người chúng tôi đã dùng hết cả rồi. Ở nhà lại đang bùng dịch, ai cũng khó khăn nên không thể vay tiếp được nữa. Gia đình tôi càng rơi vào bế tắc", chị Hạnh nghẹn ngào.

Theo bác sĩ, anh Sơn cần điều trị và theo dõi lâu dài, chi phí sẽ vô cùng lớn. Cùng với đó, ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, đồng thời phải vào viện chăm sóc chồng khiến chị Hạnh không thể tiếp tục đi làm, đẩy kinh tế gia đình rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

Giờ đây, tính mạng anh Sơn vẫn đang hết sức mong manh. Nơi quê nhà, 2 con của anh chị vẫn ngày đêm ngóng chờ tin bố.

Phạm Bắc

