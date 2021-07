MS 2021.187

Tai nạn ập đến khiến anh Sùng A Chua, trụ cột của một gia đình nghèo bị mất 1 bên chân, đẩy 4 đứa con của anh rơi vào nguy cơ đói ăn, thất học.

Những cơn đau vẫn cứ hành hạ anh Sùng A Chua (36 tuổi, dân tộc H'Mông, ở Xóm Chà Đáy, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) suốt hơn 1 tháng nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nằm trên giường, nghĩ tới vợ con ngày đêm nheo nhóc, nước mắt người đàn ông khốn khổ cứ chực rơi xuống.

Bố bị máy bừa cuốn đứt chân, cả gia đình rơi vào cảnh khốn đốn

Tai nạn bất ngờ đến với anh Chua vào lúc 7h sáng ngày 12/6/2021, khi ra đồng sớm chuẩn bị làm đất cho thửa ruộng nhà mình, không may anh bị chiếc máy bừa cuốn đứt mất chân phải.

Thời điểm đó, anh Chua chỉ kịp kêu thất thanh một tiếng. Một người họ hàng nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng, vội đưa anh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Nông trường 70 thuộc huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La). Lúc được đưa vào bệnh viện, anh Chua đã mất máu khá nhiều, rơi vào tình trạng nguy hiểm. Bác sĩ buộc phải tiến hành tháo khớp đến đầu gối nhằm tránh hoại tử.

Sau ca phẫu thuật, sức khoẻ anh đi xuống rõ rệt. Không chỉ vậy, mất đi một chân khiến sinh hoạt thường ngày cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cuộc sống xung quanh anh Chua bị đảo lộn đáng kể. Những tháng ngày sau đó, gia đình anh bắt đầu lâm vào tình cảnh chật vật hơn.

Hết tiền đi viện, con thơ nheo nhóc

Gia đình anh Chua thuộc diện rất nghèo trong vùng. Kinh tế khó khăn, cùng lúc phải nuôi thêm 5 miệng ăn gồm vợ cùng 4 đứa con, mọi gánh nặng đè lên vai người đàn ông này.

Thời điểm xảy ra tai nạn, con trai lớn của anh là cháu Hiếu đang bước vào những ngày cuối cùng của năm cấp 2, chuẩn bị hồ sơ lên cấp 3. Thấy bố vào viện không còn tiền điều trị, Hiếu khóc rất nhiều, thậm chí xin bố mẹ cho nghỉ học nhằm giảm bớt một gánh nặng. Thế nhưng, được sự động viên từ bố mẹ, cuối cùng cháu cũng hiểu ra để thi đỗ vào một trường cấp 3 trên địa bàn huyện.

Lúc đi bệnh viện, cả nhà anh Chua chẳng còn nổi một nghìn, phải vay mượn người thân số tiền khoảng 8 triệu đồng. Những ngày sau phẫu thuật tháo khớp, tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm chi trả phát sinh thêm 8 triệu đồng nữa, vợ anh cũng phải đi vay khắp bà con, họ hàng trong xóm nghèo.

Từ trụ cột gia đình, anh Chua giờ đây phải phụ thuộc vào vợ con

Hiện tại, vết thương của anh Chua tuy đã đỡ hơn nhưng nguy cơ hoại tử vẫn rất cao. Các bác sĩ khuyên anh nên thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra, song vì điều kiện gia đình nghèo khó, anh vẫn cắn răng ở nhà chịu đựng từng cơn đau.

Căn nhà cũ kỹ của anh ngày càng ảm đạm. Con út chưa đầy 1 tuổi không có sữa uống, khóc ngằn ngặt. Vợ anh chạy đôn chạy đáo lo kiếm từng bữa ăn. Trong khi đó, con thứ hai học lớp 6, thứ ba mới lên lớp 3, chưa biết gì nhiều để phụ giúp cha mẹ.

Chứng kiến con ngây dại, vợ tất bật, anh Chua đau xót vô cùng. Ngày tháng sắp tới, nghĩ các con cần tiền học, bữa ăn cần đủ no, anh lại càng buồn tủi cho số phận mình bất hạnh gặp phải tai hoạ.

Vết thương bị máy bừa nghiền nát vẫn chưa lành song thương vợ con cực nhọc, anh chẳng dám nghĩ tới chuyện đi bệnh viện nữa. Từng cơn đau vẫn cứ hành hạ người đàn ông ấy từng ngày. Lúc này đây, anh Sùng A Chua rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng để vượt qua những khó khăn trước mắt.

Phạm Bắc

