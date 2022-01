MS 2022.011

3 tháng sau khi vợ bỏ đi, anh Đá qua đời vì căn bệnh ung thư gan, để lại những đứa con bơ vơ, non nớt trước cuộc đời.

“Cháu sợ phải xa các em”

Hơn 1 tuần qua, Phạm Thị Ngọc Tiên (11 tuổi) cùng 2 em Phạm Thị Anh Thư (8 tuổi) và Phạm Thị Diễm My (7 tuổi, ngụ thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) thiếu vắng hơi ấm của ba. Là chị cả, một mình Tiên phải gánh vác mọi việc trong nhà, từ nấu ăn, dọn dẹp đến chăm sóc các em thay ba.

Cuối tháng 12/2021, sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư gan, anh Phạm Đá (54 tuổi), ba của Tiên qua đời. Ba ra đi đột ngột, chị em Tiên bỗng chốc bơ vơ khi còn quá nhỏ.

Mấy hôm nay, sau khi em trai qua đời, ông Phạm Tho (69 tuổi, bác ruột của Tiên) luôn có mặt tại nhà để trông chừng các cháu.

Chị em Tiên thiếu tình thương ba mẹ khi còn quá nhỏ

Ông Tho kể, hơn 3 tháng trước, vợ của em trai là chị Nguyễn Thị Hòa (43 tuổi) bất ngờ bán bò của gia đình đang nuôi và lấy xe máy bỏ đi, từ đó mọi người không liên lạc được. Một mình anh Đá vừa chịu đựng cơn đau của bệnh tật, vừa chăm sóc các con.

“Trước khi mất em tôi làm thợ hồ, vợ nó làm công nhân. Trong gia đình bây giờ, ngoài tôi thì còn một người em gái bị bệnh, hoàn cảnh ai cũng vất vả. Thấy mấy cháu còn nhỏ mà ba mất, mẹ bỏ đi, người bác như tôi xót lắm, không biết chúng phải nương tựa vào đâu đây.

Bây giờ chúng tôi để ở nhà hương khói bên ba nó, thời gian đến chúng tôi tính cắn răng chịu đau xin gửi bớt các cháu vào trung tâm bảo trợ trẻ em”, ông Tho ngậm ngùi. Trước lúc mất, anh Đá có để lại 13 triệu đồng và hơn 2 chỉ vàng nhờ lo cho chị em Tiên.

Không có ba mẹ một mình Tiên phải chăm sóc các em

Nghe bác ruột nói vậy, Tiên chảy nước mắt trả lời “cháu sợ phải xa các em lắm, bác cho cháu ở nhà giữ mấy em, nấu cơm cho em ăn đi ạ, cháu làm được hết…”.

Từ khi mẹ bỏ đi, Tiên liên lạc qua điện thoại với mẹ được đúng một lần lúc ba mất. “Em nói mẹ với mẹ ba mất mẹ về không? Mẹ nói không về được rồi tắt máy. Mấy hôm nay chị em em ở nhà với nhau cũng sợ lắm. Mấy chị em không muốn phải xa nhau đâu”, hai mắt cô bé ngấn lệ.

Tương lai mù mịt của 3 đứa trẻ bất hạnh

Chứng kiến hoàn cảnh bi đát của 3 cháu nhỏ, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh huyện Hòa Vang Trần Thị Lộc hết sức lo lắng. Bà Lộc cho biết, các cháu vẫn đang ở độ tuổi chưa trưởng thành, tương lai sau này thật khó nói trước.

“Các cháu còn quá nhỏ, nếu không được chăm sóc đàng hoàng rất dễ rơi vào con đường không tốt. Hiện nay, có gia đình anh Nguyễn Văn Hùng là bà con của các cháu đang ở cùng thôn hứa sẽ đứng ra nhận nuôi một cháu.

Về phía hội, chúng tôi sẽ cố gắng vận động giúp đỡ tối đa cho các cháu. Bên cạnh đó chúng tôi sẽ trao đổi thêm với gia đình để có thể cho các cháu đến học tập, ăn ở tại làng, hy vọng nhằm có cuộc sống tốt hơn”, bà Lộc chia sẻ.

Thời gian tới 3 đứa trẻ bất hạnh này sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi không có ba mẹ bên cạnh

Trao đổi với VietNamNet, ông Bùi Trung Điệp – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Liên xác nhận, gia đình anh Phạm Đá có hoàn cảnh khó khăn, là hộ nghèo trên địa bàn. Vợ anh Đá bỏ nhà đi hơn 3 tháng trước khi anh này mất vì bệnh ung thư gan.

“Chúng tôi đã báo cáo hoàn cảnh của gia đình lên huyện để có hướng giúp đỡ. Địa phương cũng rất mong sẽ có các nhà hảo tâm hỗ trợ cho các cháu vào lúc này”, ông Điệp nói thêm.

Hồ Giáp

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Văn Hùng, thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. SĐT: 0935316019

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2022.011 (chị em bé Tiên)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 028 3818 1436.Nhập nội dung trong khung nền đỏ