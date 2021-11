MS 2021.322

Vét sạch túi chỉ còn lấy vài trăm ngàn đồng, đứng trước tình hình bệnh ung thư máu của con trở nặng, anh Đăng rơi nước mắt, đau khổ vì bất lực không tìm được cách cứu con.

Chứng kiến đứa trẻ 8 tuổi Lê Văn Liêm (thôn 1, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) cười nói vô tư, ít ai ngờ được, con đang mang trong mình căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo. Bố của Liêm, anh Lê Văn Đăng không giấu nổi những giọt nước mắt cay đắng khi chia sẻ về bệnh tình của con.

Căn bệnh ung thư máu quái ác đang đe dọa đến tính mạng cháu Liêm từng ngày

Suốt 4 năm ròng rã, tháng nào anh cũng đưa con đến Viện huyết học và truyền máu Trung ương để điều trị căn bệnh hiểm nghèo. Bất hạnh xảy đến với Liêm vào tháng 8/2017, đứa trẻ tội nghiệp bắt đầu xuất hiện triệu chứng thiếu máu, bạch cầu cao, gan to, lách to. Anh Đăng đưa con đến Bệnh viện tỉnh Thanh Hoá để truyền máu nhưng tình trạng không mấy cải thiện, buộc lòng phải chuyển lên tuyến trung ương.

Qua xét nghiệm, bác sĩ phát hiện Liêm mắc bệnh ung thư máu. Nghe tin dữ, anh Đăng điếng người. Cả cuộc đời vất vả mấy anh cũng chịu được, chỉ mong con bình an. Không ngờ căn bệnh hiểm nghèo ập đến cướp đi nốt niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của gia đình.

Nén đau thương, vợ chồng anh bàn nhau tìm cách cố gắng chữa cho con khoẻ mạnh. Hơn 4 năm trời điều trị bệnh ung thư máu, gia đình anh Đăng phải chịu nhiều khổ cực, tủi nhục do chi phí phát sinh quá lớn. Anh chị phải vay số tiền 60 triệu đồng dưới dạng sổ hộ nghèo, vay người thân, bạn bè hơn 170 triệu đồng nữa.

Thế nhưng mọi cố gắng chỉ như muối bỏ bể bởi mỗi đợt điều trị, tiền hoá chất ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ cùng sinh hoạt phí quá lớn, mỗi lần đi bệnh viện đều cần đến hơn 35 triệu đồng. Trong khi đó, mọi thu nhập chỉ trông vào đồng lương công nhân ít ỏi 4 triệu đồng/tháng của vợ anh Đăng, ngoài ra dưới Liêm còn hai người em gái nữa.

Dịch Covid-19 bùng phát, công việc của chị không ổn định, anh Đăng lại chỉ quanh quẩn nơi bệnh viện chăm sóc con nên chẳng làm ra đồng nào.

Cháu Lê Văn Liêm đang rất cần được cộng đồng giúp đỡ

Ngày nào, Liêm cũng hỏi bố: "Sao mình đi bệnh viện nhiều thế hả bố? Các bạn có đi như con đâu. Con bị bệnh gì thế?". Anh Đăng không giấu nổi những giọt nước mắt cay đắng, cố gạt đi để động viên con. Ngay lúc này, trong ví anh chỉ còn vỏn vẹn vài trăm ngàn đồng để cầm cự qua ngày. Đứng trước tình trạng bệnh của con vẫn đang cần đẩy mạnh điều trị, tiền lại không có, anh Đăng rơi vào bế tắc.

Ông Lê Văn Tuân - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Sinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá) chia sẻ: “Gia đình cháu Liêm thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã. Cháu bị bệnh ung thư máu rất nặng, hàng tháng đều phải đến bệnh viện điều trị tốn kém. Chính quyền xã chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm hỗ trợ để gia đình cháu có thêm kinh phí điều trị”.

